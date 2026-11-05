NSND SN 1956 năm nay vừa "lên chức", nhận lương hưu 6 triệu đồng/tháng, 70 tuổi vẫn đắt show không ngừng

NSND Bùi Bài Bình sinh năm 1956. Sau 10 năm nghỉ hưu tại Hãng phim truyện Việt Nam, nam nghệ sĩ vẫn đều đặn góp mặt trong các dự án phim, với quan niệm ở nhà không làm gì sẽ khiến bản thân cảm thấy già đi nhanh hơn.

Vẫn miệt mài với nghiệp diễn

NSND Bùi Bài Bình là gương mặt quen thuộc với khán giả qua nhiều bộ phim như Kén rể, Mùa ổi, Ma làng, Gió làng Kình, Hương vị tình thân, Gia đình mình vui bất thình lình... Ông cũng từng tham gia các tác phẩm điện ảnh và truyền hình như Sơn ca trong thành phố, Thị trấn yên tĩnh, Khoảnh khắc yên lặng của chiến tranh.

Năm 2016, khi tròn 60 tuổi, ông nghỉ hưu theo chế độ tại Hãng phim truyện Việt Nam, nơi mình đã gắn bó từ những ngày còn trẻ. Tuy nhiên, nghỉ hưu không đồng nghĩa với việc dừng hoạt động nghệ thuật.

Sau khi rời biên chế, NSND Bùi Bài Bình tiếp tục nhận lời tham gia các dự án phim truyền hình và điện ảnh. Ông có sự chuyển biến đáng chú ý trong sự nghiệp khi từ những vai diễn hiền lành, chân chất chuyển sang đảm nhận nhiều nhân vật phản diện, có tính cách tàn ác trong Ma làng, Gió làng Kình...

Ở tuổi 70, nam nghệ sĩ vẫn duy trì nhịp làm việc đều đặn. Đầu năm 2026, ông tham gia phim kinh dị Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng. Tác phẩm đạt doanh thu gần 200 tỷ đồng, vượt kỳ vọng. Trước đó, ông cũng góp mặt trong các phim Huyền tình dạ trạch, Thám tử Kiên, Thanh âm vượt đại dương.

Với truyền hình, khán giả thường gặp ông trong hình ảnh những người cha, người ông hiền hậu qua Gia đình mình vui bất thình lình, Lối nhỏ vào đời.

Gần đây, NSND Bùi Bài Bình tiếp tục xuất hiện trong phim Dưới ô cửa sáng đèn cùng các diễn viên Chí Trung, Quang Sự. Trong phim, ông vào vai người cha tận tụy, thương con, sẵn sàng dùng hết tiền dưỡng già để giúp con vượt qua khó khăn. Ánh mắt và giọng nói hiền hậu của nam nghệ sĩ được khán giả nhận xét góp phần tạo nên hình ảnh người cha gần gũi, chân thực.

Chia sẻ về công việc sau khi nghỉ hưu, ông cho biết bản thân không đặt nặng việc đóng phim điện ảnh hay truyền hình. Điều quan trọng là vai diễn phải phù hợp và mang lại hứng thú sáng tạo.

“Có vai nào thích hợp, khiến mình hứng thú, tôi sẽ tham gia. Tôi không đặt nặng chuyện phim truyền hình hay điện ảnh, chỉ cần đó là một vai hay, có đất để sáng tạo là tôi lên đường. Ở tuổi nghỉ hưu, vẫn được làm phim, được học hỏi từ các bạn trẻ trong nghề - với tôi đó là niềm vui lớn”, ông chia sẻ.

Với NSND Bùi Bài Bình, tiếp tục làm nghề cũng là cách để duy trì sức khỏe và sự minh mẫn. Ông cho rằng nếu ở nhà mà không có việc gì, chỉ ngồi chơi thì bản thân sẽ cảm thấy già đi nhanh hơn. Vì vậy, mỗi năm ông chỉ nhận một số dự án, ưu tiên những vai diễn thú vị, có không gian sáng tạo và phù hợp với tình trạng sức khỏe.

Hiện ông nhận lương hưu khoảng 6 triệu đồng mỗi tháng từ Hãng phim truyện Việt Nam. Thu nhập từ phim ảnh không ổn định, có năm nhiều, có năm ít, nên ông xem đây là khoản thu thêm, không đặt nặng chuyện kiếm tiền từ công việc nghệ thuật.

Niềm vui khi "lên chức", tận hưởng cuộc sống chung của 3 thế hệ

Ngoài công việc, cuộc sống gia đình của NSND Bùi Bài Bình cũng khá giản dị. Hiện vợ chồng ông sống cùng gia đình người con trai thứ hai ở ngoại thành Hà Nội. Nam nghệ sĩ vừa đón thêm niềm vui khi lên chức ông nội trong năm nay.

Chia sẻ về quan điểm chi tiêu, ông cho biết gia đình duy trì nguyên tắc thu nhập của ai người đó quản lý. Mỗi người có khoản tiền riêng để chủ động cho nhu cầu cá nhân, trong khi các thành viên vẫn cùng đóng góp một quỹ chung phục vụ sinh hoạt và những việc lớn của gia đình.

Với các gia đình có nhiều thế hệ cùng chung sống, cách phân chia trên giúp mỗi thành viên duy trì sự chủ động về tài chính cá nhân, trong khi các khoản chi tiêu chung vẫn được bảo đảm. Điều này càng có ý nghĩa với người đã nghỉ hưu, khi nguồn thu nhập thường ổn định ở một mức nhất định nhưng các khoản chi cho sức khỏe, sinh hoạt có thể phát sinh.

Nói về cuộc sống hiện tại, NSND Bùi Bài Bình không quá đặt nặng chuyện thu nhập hay vật chất. Ông quan niệm: “Có ít tiêu ít, có nhiều tiêu nhiều”. Với nam nghệ sĩ, điều quan trọng nhất vẫn là vợ con và những người thân trong gia đình được khỏe mạnh.

(Tổng hợp)