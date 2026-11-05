Không còn nhận ra Lê Giang Patrik

Nhắc đến Lê Giang Patrik, người hâm mộ bóng đá thường nhớ ngay đến hình ảnh một thủ môn cao 1,88 m, sở hữu thân hình rắn rỏi cùng những pha bay người cứu thua đầy quyết đoán. Thế nhưng mới đây, nam cầu thủ sinh năm 1992 lại khiến nhiều người bất ngờ khi xuất hiện với phong cách hoàn toàn khác biệt ngoài sân cỏ.

Trên trang Facebook cá nhân, Lê Giang Patrik vừa chia sẻ loạt hình ảnh tham dự sự kiện Les Extraordinaires của thương hiệu thời trang xa xỉ Louis Vuitton. Không còn bộ đồ thi đấu cùng đôi găng tay quen thuộc, thủ môn tuyển Việt Nam xuất hiện với diện mạo trẻ trung, thời thượng và có phần lãng tử.

Trong những bức ảnh được đăng tải, Patrik diện áo xám phối cùng quần tối màu có họa tiết, giày thể thao và túi đeo chéo mang họa tiết đặc trưng của Louis Vuitton. Đặc biệt, chiếc kính mắt màu cam nổi bật cùng kiểu tóc vuốt gọn càng khiến vẻ ngoài của anh thêm cá tính. Nếu trên sân cỏ, Lê Giang Patrik thường gây ấn tượng với vẻ mặt tập trung, nghiêm nghị thì tại sự kiện lần này, anh lại thoải mái tạo dáng, nở nụ cười rạng rỡ.

Hình ảnh khác xa với hình tượng thủ môn của Lê Giang Patrik

Chia sẻ trên trang cá nhân, Lê Giang Patrik cho biết trải nghiệm lần này giúp anh hiểu và trân trọng hơn nghệ thuật chế tác phía sau mỗi sản phẩm. Nam thủ môn đặc biệt ấn tượng với lịch sử, niềm đam mê và sự tỉ mỉ trong từng chi tiết, đồng thời gửi lời cảm ơn Louis Vuitton vì lời mời và sự đón tiếp nồng nhiệt.

Ở tuổi 34, sự nghiệp của Lê Giang Patrik đang ra sao?

Không chỉ thu hút sự chú ý với vẻ ngoài sành điệu, Lê Giang Patrik còn đang trải qua một trong những giai đoạn đáng nhớ nhất sự nghiệp.

Sinh năm 1992 tại Slovakia, có cha là người Việt Nam và mẹ là người Slovakia, Patrik từng thi đấu nhiều năm tại châu Âu trước khi trở về Việt Nam năm 2023. Sau hành trình dài theo đuổi ước mơ, anh chính thức có quốc tịch Việt Nam vào năm 2026 và được trao cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia.

Đặc biệt, tháng 8/2026 đánh dấu cột mốc lớn khi Patrik cùng đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026. Snh được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết lượt đi gặp Thái Lan, góp phần giúp tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-0 ngay trên sân khách.

Sau trận chung kết lượt về ngày 26/8, nam thủ môn tiếp tục được vinh danh là Thủ môn xuất sắc nhất ASEAN Cup 2026. Trong 8 trận đấu tại giải, anh chỉ để thủng lưới ba bàn.

Lê Giang Patrik được vinh danh là Thủ môn xuất sắc nhất ASEAN Cup 2026

Ở cấp câu lạc bộ, Patrik hiện khoác áo Công an TP.HCM. Tháng 6/2026, anh cùng đồng đội giành chức vô địch Cúp Quốc gia sau chiến thắng 2-1 trước Ninh Bình. Phong độ của thủ môn 34 tuổi tiếp tục được duy trì trong tháng 10. Ngày 19/10, anh giữ sạch lưới khi Công an TP.HCM đánh bại Thể Công – Viettel 1-0. Màn trình diễn cùng những pha cản phá quan trọng đã giúp Patrik được bình chọn vào đội hình tiêu biểu vòng 4 V-League 2026–2027.

Đến ngày 25/10, anh tiếp tục giữ sạch lưới trong chiến thắng 1-0 trước Ninh Bình. Đáng chú ý, Patrik có pha cứu thua trước cú dứt điểm nguy hiểm của Quốc Việt, góp phần bảo toàn chiến thắng cho đội nhà.

Mới nhất, Lê Giang Patrik tiếp tục được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên đội tuyển Việt Nam, chuẩn bị cho giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026 trong đợt FIFA Days tháng 11.

Lê Giang Patrik trong màu áo CLB Công an TP.HCM

Cuộc sống ngoài sân cỏ của thủ môn tuyển Việt Nam

Bên cạnh sự nghiệp, cuộc sống đời thường của Lê Giang Patrik cũng nhận được sự quan tâm từ công chúng. Nam thủ môn nhiều năm theo đuổi phong cách sporty chic, kết hợp giữa tinh thần thể thao và sự thanh lịch. Anh thường lựa chọn những trang phục đơn giản như áo phông, hoodie, sơ mi, blazer hay giày sneakers, ưu tiên các gam màu trung tính gồm đen, trắng, xám và be.

Vì vậy, lần xuất hiện tại sự kiện Louis Vuitton với chiếc kính màu cam nổi bật cùng cách phối đồ cá tính càng mang đến một hình ảnh mới mẻ, khác với phong cách tối giản thường ngày của anh.

Chuyện tình cảm của nam thủ môn cũng từng trở thành tâm điểm chú ý. Sau trận chung kết ASEAN Cup 2026, Patrik công khai thể hiện tình cảm với Á hậu, MC Hoàng Oanh trên sân Mỹ Đình. Khoảnh khắc anh ôm, hôn bạn gái và cùng cô nâng cúp vô địch nhận được nhiều sự quan tâm.

Cặp đôi đã gắn bó hơn một năm, từng cùng tham dự những sự kiện riêng tư và đi du lịch nhưng khá kín tiếng trước khi công khai mối quan hệ.

Lê Giang Patrik và MC, Á hậu Hoàng Oanh

Ít ai biết rằng, trước những thành công hiện tại, Lê Giang Patrik từng có thời điểm cân nhắc giải nghệ. Trong chương trình Talk Vietnam của VTV phát sóng tháng 10/2026, anh chia sẻ về những khó khăn khi trở về Việt Nam, từ rào cản ngôn ngữ, khác biệt văn hóa đến cảm giác cô đơn trong thời gian đầu.

Tuy nhiên, quyết định trở về quê hương của cha đã mở ra bước ngoặt lớn trong cuộc đời nam thủ môn. Trong cuộc phỏng vấn với báo Tuổi Trẻ cuối tháng 8, Patrik bày tỏ mong muốn tiếp tục cống hiến và gắn bó lâu dài với Việt Nam. Giờ đây, ở tuổi 34, Lê Giang Patrik không chỉ sở hữu những danh hiệu đáng nhớ trên sân cỏ mà còn có cuộc sống ngày càng gắn bó với quê hương.