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Danh ca Ngọc Sơn đến mừng học trò ra sản phẩm âm nhạc mới

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Danh ca Ngọc Sơn đến mừng học trò ra sản phẩm âm nhạc mới

Có mặt tại Lâm Đồng ngày 1/11 để đồng hành cùng học trò Michael Lang ra mắt ca khúc "Thuận buồm xuôi gió", danh ca Ngọc Sơn gây chú ý với chuỗi dây chuyền to bản "đôi" cùng học trò, những lời nhận xét thẳng thắn và lời ngỏ sẵn sàng song ca ca khúc này dịp Tết.

Ngày 1/11, danh ca Ngọc Sơn có mặt tại Lâm Đồng trong buổi ra mắt ca khúc "Thuận buồm xuôi gió" do học trò Michael Lang sáng tác và thể hiện. Nam danh ca xuất hiện đúng phong cách rực rỡ quen thuộc với bộ suit đỏ ánh kim, đeo chuỗi dây chuyền to bản giống hệt học trò, và nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của khách mời lẫn khán giả.

Danh ca Ngọc Sơn đến mừng học trò ra sản phẩm âm nhạc mới- Ảnh 1.

Danh ca Ngọc Sơn và học trò Michael Lang "đồng phục" dây chuyền to bản tại buổi ra mắt ca khúc. Ảnh: NVCC

Chia sẻ về sáng tác mới, Ngọc Sơn cho biết anh vô cùng tự hào khi Michael Lang tiếp tục ra mắt một sản phẩm âm nhạc giàu ý nghĩa. Theo nam danh ca, điều đáng quý ở học trò là không chỉ đi hát phục vụ khán giả khắp các miền mà còn biết đưa câu chuyện đời sống, tình yêu quê hương và hình ảnh người lao động vào âm nhạc.

Ngọc Sơn nhận xét "Thuận buồm xuôi gió" cho thấy bước trưởng thành trong tư duy sáng tác của Michael Lang. Theo anh, ca khúc không chỉ có giai điệu bắt tai mà còn chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia dành cho bà con nông dân, và anh mong tác phẩm đến được với đông đảo khán giả, nhất là những người ngày ngày gắn bó với ruộng đồng, vườn tược.

Danh ca dành nhiều lời khen cho sự nhiệt huyết, tinh thần học hỏi và tình yêu nghệ thuật của học trò. Dù có công việc kinh doanh riêng, Michael Lang vẫn dành nhiều tâm huyết cho âm nhạc, đặc biệt là những sáng tác hướng về người nông dân. Dẫu vậy, điều Ngọc Sơn nhắn gửi nhiều nhất lại là mong học trò giữ sự khiêm tốn, đam mê và bản sắc riêng, thay vì trở thành bản sao của chính người thầy.

Khi được hỏi về khả năng song ca ca khúc mới cùng học trò, nhất là vào dịp Tết, Ngọc Sơn cho biết anh hoàn toàn sẵn lòng nếu có cơ hội. Nam danh ca kỳ vọng phiên bản song ca sẽ trở thành món quà tinh thần, gửi lời chúc bình an, may mắn, mùa màng bội thu và cuộc sống sung túc đến mọi nhà trong năm mới.

Ngay tại sự kiện, khán giả đã được xem trước sự ăn ý của hai thầy trò qua loạt ca khúc quen thuộc như "Giận hờn", "Lòng mẹ 2", "Đêm yêu đương". Những màn song ca tạo nên không khí gần gũi, ấm áp, bên cạnh phần trình diễn solo ca khúc mới của Michael Lang.

Danh ca Ngọc Sơn đến mừng học trò ra sản phẩm âm nhạc mới- Ảnh 2.

Ngọc Sơn và Michael Lang giao lưu, song ca trên sân khấu. Ảnh: NVCC

Theo Michael Lang, "Thuận buồm xuôi gió" được hình thành sau hơn nửa năm ấp ủ. Khác với những ca khúc trước chủ yếu khắc họa niềm vui được mùa, được giá, sáng tác lần này hướng đến thời điểm người nông dân chuẩn bị bước vào một vụ mùa mới. Buổi ra mắt vì thế được tổ chức tại Lâm Đồng, vùng đất gắn liền với sản xuất nông nghiệp, như lời tri ân nam ca sĩ gửi đến bà con nông dân.

MV "Thuận buồm xuôi gió" đã phát hành ngày 29/10 trên các nền tảng âm nhạc trực tuyến và kênh YouTube chính thức của Michael Lang.

Theo PV

Phụ Nữ Mới

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