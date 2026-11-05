Biệt thự giữa lòng Hà Nội của MC SN 1983 là Thủ khoa tốt nghiệp Đại học, từng dẫn Đường Lên Đỉnh Olympia

Không ít MC/BTV gây ấn tượng với khán giả không chỉ bởi sự quen mặt trên sóng truyền hình mà còn nhờ trình độ học vấn xuất sắc. MC, BTV Việt Khuê là một trong những gương mặt tiêu biểu. Anh từng là thủ khoa tốt nghiệp ngành Toán của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) năm 2006 với điểm trung bình ấn tượng 9,45. Nam BTV cũng là "con nhà nòi" chính hiệu khi có bố là nhà Toán học Nguyễn Hữu Việt Hưng - người được trao tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân. Bởi vậy, nhiều người thường gọi vui BTV Việt Khuê là "thủ khoa của các thủ khoa", không chỉ bởi nền tảng học vấn xuất sắc mà còn nhờ vốn kiến thức sâu rộng ở nhiều lĩnh vực. Trong sự nghiệp dẫn chương trình, anh ghi dấu ấn khi từng đảm nhận nhiều vai trò tại Đường Lên Đỉnh Olympia, từ dẫn phụ, dẫn chính đến dẫn tại các điểm cầu truyền hình trực tiếp. Bên cạnh đó, Việt Khuê còn là gương mặt quen thuộc của Ban Thể thao VTV, hoạt động với vai trò BTV, MC và bình luận viên thể thao trong các chương trình như 360 độ Thể thao, Thể thao 24/7 cũng như tại nhiều giải đấu lớn, trong đó có Ngoại hạng Anh và World Cup.

BTV Việt Khuê tốt nghiệp thủ khoa ngành Toán - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tại Đường Lên Đỉnh Olympia, BTV Việt Khuê gây ấn tượng khi đảm nhận nhiều vai trò từ dẫn phụ, dẫn chính đến dẫn tại các điểm cầu truyền hình trực tiếp

Ở tuổi U45, BTV Việt Khuê đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân viên mãn bên gia đình trong căn biệt thự bề thế tại Hà Nội. Cơ ngơi này được hoàn thiện vào đầu năm 2023, xây dựng trên mảnh đất gia đình đã sở hữu từ nhiều năm trước. Theo chia sẻ của nam BTV, đây là phần đất do bố anh mua và sau đó trao lại cho con trai để xây dựng tổ ấm riêng. Nhìn từ bên ngoài, căn biệt thự gây ấn tượng với thiết kế thanh lịch, hiện đại.

BTV Việt Khuê check-in trong biệt thự của gia đình

Không gian cổng nhà gây ấn tượng với tông trắng - xanh đẹp mắt

Toàn cảnh biệt thự của gia đình BTV Việt Khuê

Không gian sân nhà rộng rãi

Phía trước nhà của gia đình BTV Việt Khuê là khoảng sân rộng rãi, thoáng đãng. Đây không chỉ là nơi vui chơi, thư giãn mà thỉnh thoảng còn được gia đình tận dụng để chơi pickleball, biến khoảng sân riêng thành góc giải trí ngay tại nhà. Không gian thêm phần sinh động nhờ những góc cây xanh, hoa cảnh được chăm chút và bố trí xinh xắn. Đặc biệt, vào mỗi dịp lễ Tết, khu vực bậc thang dẫn lên nhà lại được vợ chồng nam BTV trang hoàng bằng nhiều chậu hoa rực rỡ, tạo cảm giác tươi tắn và tràn đầy sức sống.

Không gian sân nhà rộng rãi trong biệt thự của BTV Việt Khuê

Thỉnh thoảng không gian này được tận dụng để chơi pickleball tại gia

Khu vực cầu thang dẫn lên nhà được trang hoàng nhiều chậu hoa rực rỡ vào dịp Tết

Bên trong biệt thự

Không chỉ chăm chút cho diện mạo bên ngoài, vợ chồng BTV Việt Khuê còn đầu tư bài trí không gian bên trong theo phong cách hiện đại, thanh lịch. Phòng khách, khu vực ăn uống và bếp được sắp xếp khoa học, có sự kết nối với nhau nhưng vẫn đảm bảo sự thoải mái trong quá trình sinh hoạt. Thay vì sử dụng quá nhiều màu sắc, BTV Việt Khuê vẫn ưu tiên hai gam xanh - trắng làm tông màu chủ đạo, tạo cảm giác nhẹ nhàng, trang nhã và thống nhất với tổng thể kiến trúc. Phòng khách có diện tích rộng, nổi bật với những ô cửa sổ lớn đón ánh sáng tự nhiên. Nội thất được lựa chọn và bố trí chỉn chu, từ bàn ghế tiếp khách đến các món đồ trang trí, giúp không gian vừa toát lên vẻ sang trọng, vừa giữ được sự ấm áp, gần gũi của một tổ ấm gia đình.

Không gian phòng khách rộng rãi, thoáng đãng, nổi bật với gam trắng - xanh chủ đạo

Gia đình BTV Việt Khuê thường làm mới không gian sống bằng cách trang trí nhà cửa theo các dịp đặc biệt như Giáng sinh, Tết Nguyên đán...

Không gian bếp tiếp tục duy trì hai gam xanh - trắng chủ đạo, kết hợp thêm sắc xanh dương tạo điểm nhấn nổi bật nhưng vẫn hài hòa với tổng thể. Khu vực bàn ăn được bố trí ngay cạnh bếp, thuận tiện cho việc nấu nướng và sinh hoạt hằng ngày. Hệ cửa được thiết kế ở nhiều vị trí, từ khu vực nấu ăn đến bàn ăn, giúp không gian luôn thông thoáng, không tạo cảm giác bí bách. Góc bàn ăn đôi khi còn được BTV Việt Khuê tận dụng làm nơi ngồi làm việc, vừa tiện lợi vừa có thêm không gian để thay đổi không khí.

Khu vực bếp nấu có bàn đào tiện lợi, khu bàn ăn được đặt ngay cạnh

Không gian bếp vừa đẹp vừa rộng rãi, thuận tiện cho sinh hoạt

BTV Việt Khuê ngồi làm việc tại góc bàn ăn

Một không gian khá đặc biệt trong biệt thự của gia đình BTV Việt Khuê là phòng dạy học được anh bố trí riêng để phục vụ công việc giảng dạy môn Toán. Dù đã có nhiều năm gắn bó với lĩnh vực truyền hình, nam BTV vẫn duy trì niềm đam mê với môn học này, đồng thời tổ chức các lớp Toán cả trực tiếp lẫn trực tuyến dành cho học sinh phổ thông, giúp các học sinh củng cố kiến thức và rèn luyện tư duy. Chính vì vậy, anh dành hẳn một căn phòng trong nhà làm nơi đứng lớp. Không gian được sắp xếp đầy đủ với bàn ghế, khu vực để sách vở và các vật dụng phục vụ giảng dạy. Cách bài trí tuy đơn giản nhưng gọn gàng, ngăn nắp, đảm bảo sự tập trung và thuận tiện cho cả thầy lẫn trò trong mỗi buổi học.

Phòng dạy học trong nhà BTV Việt Khuê