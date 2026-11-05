Quá khứ của nam MC Đường Lên Đỉnh Olympia từng tốt nghiệp Ngoại giao rồi đi làm bảo hiểm

Mới đây, MC Ngọc Huy thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt hình ảnh nhìn lại hành trình dẫn chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia từ những ngày đầu đến nay. Động thái của nam MC xuất phát từ việc đọc được những bài viết gọi anh là người đàn ông đồng hành cùng Olympia suốt 14 năm, hay MC gắn bó lâu năm nhất với chương trình.

“Phải nói là đọc xong thấy mình đúng bậc cha chú thật sự rồi”, Ngọc Huy hài hước chia sẻ.

MC Ngọc Huy là một trong những gương mặt gắn bó lâu năm nhất với chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia (Ảnh: FBNV)

MC Ngọc Huy (sinh năm 1988) là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Anh bắt đầu đồng hành với chương trình từ năm thứ 13 và đảm nhận nhiều vị trí khác nhau, từ biên tập viên, phụ dẫn đến MC dẫn chính.

Sở hữu phong cách dẫn tự nhiên, gần gũi cùng khả năng tương tác linh hoạt, Ngọc Huy thường xuyên tạo ra những khoảnh khắc vui vẻ trên sân khấu, giúp các thí sinh giảm bớt áp lực trong những phần thi căng thẳng. Sự hài hước, hóm hỉnh cũng khiến anh được khán giả đặt cho biệt danh “vựa muối” của Olympia.

Thời phổ thông, MC Ngọc Huy là học sinh khối chuyên Toán - Tin của Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Sau đó, nam MC theo học chuyên ngành tiếng Anh tại Học viện Ngoại giao.

Tốt nghiệp đại học, Ngọc Huy thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có nhân viên bảo hiểm và phóng viên. Anh từng hài hước ví von bản thân trong 2-3 năm đầu sau khi ra trường giống như một “dancer”, tức là “nhảy việc” khá chuyên nghiệp.

Bước ngoặt đến khi Ngọc Huy tham gia tuyển dụng cho chương trình Café sáng trên VTV3. Trong buổi phỏng vấn đầu tiên, BTV Tùng Chi đã gợi ý anh thử sức với Đường lên đỉnh Olympia.

Chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn, Ngọc Huy cho biết việc trở thành MC của chương trình là điều vô cùng bất ngờ, “như là một món quà mà cuộc sống dành tặng”. “Đường lên đỉnh Olympia là chương trình mà tôi xem hằng tuần và ít khi bỏ sót tập nào. Ngày ấy, tôi cũng muốn được thi Olympia nhưng không nhớ lý do vì sao lại không đăng ký tham gia chương trình”, anh kể.

MC Ngọc Huy từng thử sức với nhiều công việc, vai trò khác nhau trước khi trở thành người dẫn chương trình (Ảnh: FBNV)

Đây cũng là chương trình đầu tiên anh được dẫn trước đông đảo khán giả. Nhìn lại những ngày đầu gắn bó với Olympia, Ngọc Huy nhớ nhiều kỷ niệm đáng nhớ, từ những bỡ ngỡ khi lần đầu lên sóng đến các tình huống bất ngờ trong quá trình ghi hình.

Điều khiến anh xúc động nhất trong những ngày đầu là tình cảm của khán giả trên khán đài. Mỗi lần nói vấp hoặc gặp sự cố khi dẫn, anh thường nghe thấy tiếng cổ vũ “anh Huy cố lên” từ phía dưới. Những lời động viên ấy giúp nam MC thêm tự tin và có động lực gắn bó với chương trình.

Trong hành trình đồng hành cùng Olympia, Ngọc Huy có cơ hội làm việc với 3 nữ MC: Tùng Chi, Diệp Chi và Khánh Vy. Anh dành sự trân trọng cho những đồng nghiệp này.

MC Ngọc Huy, MC Khánh Vy và các thí sinh Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia 2026 (Ảnh: FBNV)

Sau 14 mùa dẫn Đường Lên Đỉnh Olympia, MC Ngọc Huy thừa nhận đôi lúc cũng cảm thấy mệt mỏi, đặc biệt khi lịch ghi hình dày đặc. Tuy nhiên, sự xuất hiện của những thế hệ thí sinh mới với cá tính, câu chuyện và cảm xúc khác nhau luôn mang đến cho anh nguồn năng lượng mới.

Nam MC cho biết anh không chỉ dẫn dắt một chương trình truyền hình mà còn có cơ hội chứng kiến những năm tháng đẹp nhất của nhiều người trẻ. Bên cạnh đó, Đường Lên Đỉnh Olympia cũng mang lại cho anh nhiều giá trị về nghề nghiệp và cuộc sống, khiến những khoảnh khắc chán nản nhanh chóng qua đi.