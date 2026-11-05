"Báu vật nhan sắc" Hàn Quốc: 55 tuổi vẫn sành điệu ngang gái đôi mươi

Lee Young Ae (SN 1971) được biết đến là "quốc bảo nhan sắc" và một trong những biểu tượng điện ảnh hàng đầu của Hàn Quốc. Bắt đầu bước chân vào làng giải trí và tham gia diễn xuất từ năm 1990, cô nhanh chóng khẳng định tên tuổi, trở thành ngôi sao được yêu mến khắp châu Á nhờ vai diễn chính trong bộ phim truyền hình kinh điển Nàng Dae Jang Geum. Không chỉ ghi dấu ấn bởi tài năng diễn xuất, Lee Young Ae còn chinh phục công chúng bằng vẻ đẹp thanh tao, gương mặt thuần chất Á Đông, đường nét cổ điển cùng phong thái sang trọng hiếm có. Về đời tư, năm 2009, Lee Young Ae kết hôn với doanh nhân người Mỹ gốc Hàn hơn cô 20 tuổi. Hiện tại, nữ diễn viên đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân viên mãn bên ông xã và cặp song sinh đủ nếp đủ tẻ. Ở tuổi 55, Lee Young Ae có trong tay cả sự nghiệp thành công lẫn gia đình hạnh phúc. Đặc biệt, cô vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, tươi tắn cùng thần thái thanh lịch, cuốn hút dù đã bước sang tuổi U60.

Lee Young Ae và chồng doanh nhân hơn cô 20 tuổi

Cô được biết đến là "quốc bảo nhan sắc" của Hàn Quốc, sự nghiệp diễn xuất ghi dấu ấn sâu đậm qua bộ phim Nàng Dae Jang Geum

Không chỉ sở hữu nhan sắc trẻ trung, rạng rỡ, Lee Young Ae còn giữ được vóc dáng mảnh mai, săn chắc đáng ngưỡng mộ. Đây cũng là một trong những lợi thế giúp phong cách thời trang của nữ diễn viên ngày càng thăng hạng theo thời gian. Dù lựa chọn trang phục nào, cô cũng biết cách diện khéo léo để tôn lên vẻ thanh lịch, sang trọng mà vẫn trẻ trung, cuốn hút.

Lee Young Ae ở tuổi 55 mặc đẹp không điểm chê. Trong một outfit, cô diện đầm dáng dài với gam đen trung tính, nổi bật bởi thiết kế không tay cùng phom váy xòe nhẹ, tạo vẻ thanh lịch và duyên dáng. Để tổng thể thêm ấn tượng, nữ diễn viên khéo léo mix cùng khăn buộc tạo điểm nhấn ở phần thân trên. Hoàn thiện set đồ bằng một đôi giày cao gót, cô có ngay vẻ ngoài sang trọng, tinh tế mà không cần phối đồ cầu kỳ.

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Lee Young Ae gợi ý cho chị em một set đồ mặc đẹp mùa thu với combo áo cardigan cùng chân váy hoa. Cô chọn diện chiếc áo màu tím nổi bật, mix cùng chân váy hoa sặc sỡ, mang đến diện mạo tươi tắn, trẻ trung. Đây đều là những món đồ quen thuộc, dễ tìm và dễ phối, chị em hoàn toàn có thể học theo để làm mới phong cách thường ngày mà không cần sắm sửa quá nhiều.

Gợi ý mua sắm: Cardigan - Chân váy

Tiếp tục là một set đồ casual trẻ trung được Lee Young Ae gợi ý cho chị em. Nữ diễn viên diện áo tím nhạt dáng ôm, khéo léo mix cùng quần jeans, tạo nên tổng thể năng động, khỏe khoắn. Điểm nhấn của outfit là chiếc khăn màu nâu, vừa giúp set đồ thêm bắt mắt vừa giữ ấm trong những ngày se lạnh. Cách phối đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả, các món đồ đều quen thuộc và dễ tìm, chị em có thể học theo để có ngay những set đồ dạo phố vừa nhanh gọn vừa đẹp mắt.

Gợi ý mua sắm: Áo -Quần

Blazer là món đồ không thể thiếu trong tủ quần áo, đặc biệt là vào những ngày thời tiết se lạnh. Lee Young Ae cũng có cách phối đồ rất đáng tham khảo với item này. Cô chọn blazer gam màu trung tính, kết hợp cùng quần ống suông và boots cao gót, tạo nên tổng thể vừa thanh lịch vừa thời thượng. Công thức phối đồ đơn giản nhưng luôn có sức hút, giúp chị em trông chỉn chu, sành điệu mà vẫn thoải mái khi diện thường ngày.

Gợi ý mua sắm: Blazer -Boots

Lee Young Ae ăn vận ngày càng cuốn hút, ở tuổi 55 vẫn sở hữu phong cách trẻ trung chẳng kém các mỹ nhân đôi mươi. Với một set đồ đơn giản, nữ diễn viên chọn áo len cardigan phối hai gam màu làm điểm nhấn, bên trong layer áo đen đồng điệu với quần dài màu đen. Cách kết hợp các item cơ bản nhưng không hề nhàm chán, vừa tạo vẻ ngoài gọn gàng, thanh lịch vừa dễ ứng dụng. Chị em chưa có cảm hứng phối đồ mùa thu đông hoàn toàn có thể lưu lại công thức này để áp dụng.

Gợi ý mua sắm: Áo - Quần