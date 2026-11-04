Mỹ nhân lai đẹp nhất showbiz khiến ai cũng muốn để hình nền giờ ra sao?

Sở hữu gương mặt lai sắc sảo, thần thái vừa lạnh lùng vừa quyến rũ, Hứa Vỹ Ninh là một trong những mỹ nhân Đài Loan khiến người ta khó lòng rời mắt. Không cần tạo hình cầu kỳ, nữ diễn viên vẫn có những khoảnh khắc đẹp đến mức chỉ muốn lưu về làm ảnh đại diện.

Hứa Vỹ Ninh là một trong những mỹ nhân đẹp nhất Đài Loan. (Nguồn: TikTok)

Từ ảnh chân dung cận mặt, khoảnh khắc để tóc dài nữ tính cho đến những khung hình mang đậm hơi thở thời trang, nữ diễn viên sở hữu không ít bức ảnh khiến người xem phải dừng lại vài giây để ngắm nghía. Thậm chí, có những hình ảnh còn được cộng đồng mạng truyền tay nhau, trở thành lựa chọn avatar được nhiều người yêu thích.

Nhan sắc cực phẩm của Hứa Vỹ Ninh.

Sinh ngày 7/8/1984 tại Đài Loan, Hứa Vỹ Ninh mang trong mình ba dòng máu Đài Loan, Mỹ và Italy. Đây cũng là một trong những yếu tố tạo nên diện mạo đặc trưng của cô. Nữ diễn viên có sống mũi cao, đường nét khuôn mặt thanh thoát, đôi mắt sâu cùng thần thái mang hơi hướng phương Tây. Tổng thể gương mặt vừa có nét sắc lạnh, cá tính, vừa giữ được sự mềm mại, nữ tính.

Điều thú vị là vẻ đẹp của Hứa Vỹ Ninh không hoàn toàn đi theo chuẩn mỹ nhân ngọt ngào, trong trẻo thường thấy. Cô có kiểu nhan sắc càng ngắm càng cuốn, đặc biệt phù hợp với những khung hình thời trang mang màu sắc điện ảnh. Khi để tóc dài, nữ diễn viên toát lên vẻ quyến rũ, trưởng thành; lúc chuyển sang tóc ngắn, từng đường nét trên gương mặt lại càng được tôn lên rõ rệt, tạo cảm giác hiện đại và cá tính.

Mỹ nhân "Thơ Ngây" càng ngắm càng cuốn, đặc biệt phù hợp với những khung hình thời trang mang màu sắc điện ảnh.

Không chỉ có lợi thế ngoại hình, Hứa Vỹ Ninh còn sở hữu gu thời trang khá đa dạng. Cô có thể xuất hiện với vẻ ngoài thanh lịch trong những bộ trang phục tối giản, nhưng cũng không ngại thử nghiệm những tạo hình táo bạo, phóng khoáng. Đặc biệt, cách trang điểm của nữ diễn viên thường tập trung vào đôi mắt và đường nét tự nhiên, không cần quá nhiều màu sắc vẫn đủ tạo điểm nhấn. Đây cũng là lý do những bức ảnh đời thường của cô đôi khi còn gây chú ý chẳng kém hình ảnh trên thảm đỏ.

Ít ai biết rằng, trước khi được công nhận là một diễn viên thực lực, Hứa Vỹ Ninh từng có thời gian dài hoạt động với vai trò người mẫu. Cô bước chân vào lĩnh vực này từ đầu những năm 2000 và nhanh chóng được chú ý nhờ ngoại hình nổi bật. Chỉ trong chưa đầy một năm, cô đã tham gia gần 10 quảng cáo, trở thành gương mặt được nhiều thương hiệu săn đón.

Hứa Vỹ Ninh còn sở hữu gu thời trang khá đa dạng.

Sau đó, Hứa Vỹ Ninh chuyển hướng sang diễn xuất và bắt đầu xuất hiện trong các dự án truyền hình. Khán giả từng biết đến cô qua những tác phẩm như Thơ Ngây, 16 Mùa Hè... Tuy nhiên, con đường trở thành diễn viên được công nhận về thực lực của người đẹp không hề trải đầy hoa hồng. Xuất phát điểm là người mẫu với ngoại hình nổi bật, cô từng bị đóng khung trong những vai diễn có phần một màu, thậm chí phải nỗ lực rất nhiều để thoát khỏi định kiến về một mỹ nhân chỉ có nhan sắc.

Đáng chú ý, Hứa Vỹ Ninh và nam diễn viên Khưu Trạch đã chính thức tổ chức hôn lễ vào ngày 28/11/2025. Trước đó, cặp đôi đã đăng ký kết hôn từ tháng 12/2021 sau khoảng 6 tháng hẹn hò và đón con trai đầu lòng vào năm 2025. Sau gần 4 năm về chung một nhà, cả hai mới tổ chức đám cưới chính thức, thu hút sự chú ý của công chúng. Ở tuổi 41, Hứa Vỹ Ninh tiếp tục khiến người hâm mộ xuýt xoa với nhan sắc mặn mà, quyến rũ trong diện mạo cô dâu.

Hứa Vỹ Ninh và nam diễn viên Khưu Trạch đã chính thức tổ chức hôn lễ vào năm 2025.

Ảnh: Weibo, Instagram.