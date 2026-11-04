Nam ca sĩ SN 1991 là sinh viên Y Dược đi hát nổi tiếng cả nước, hát 3 bài nhận 400 nghìn đồng

Một chia sẻ mới đây trên Threads của Lê Dương Bảo Lâm đang nhận được nhiều sự quan tâm nhờ màn giới thiệu show diễn cho Song Luân theo cách không thể hài hước hơn. Cụ thể, một tài khoản Threads đăng bài hỏi xin gợi ý ca sĩ để book biểu diễn cho buổi tiệc sắp tới, với mong muốn tìm được một nghệ sĩ chất lượng nhưng mức giá phải chăng. Bài đăng nhanh chóng nhận được sự chú ý, đặc biệt khi có sự xuất hiện của nam diễn viên Lê Dương Bảo Lâm ở phần bình luận.

Tiết lộ của Lê Dương Bảo Lâm về cát xê của Song Luân đang nhận được rất nhiều sự quan tâm

Không để chủ bài đăng phải chờ lâu, Lê Dương Bảo Lâm lập tức đề xuất cái tên Song Luân kèm lời chào giá cực kỳ hấp dẫn: “Song Luân 400k 3 bài”. Màn giới thiệu đồng nghiệp với mức cát-xê chỉ 400.000 đồng cho 3 ca khúc khiến nhiều người không khỏi bật cười. Đáng chú ý, chủ nhân bài đăng cũng nhanh chóng nhập cuộc khi hào hứng phản hồi: “Em chốt hợp đồng luôn. Diễm cho em xin contact”, thậm chí còn đính kèm loạt biểu tượng cảm xúc thích thú như thể đã sẵn sàng đặt lịch biểu diễn.

Không chỉ có chủ bài đăng, nhiều cư dân mạng cũng tranh thủ góp vui bằng những bình luận hài hước. Một tài khoản đùa rằng mức giá này chỉ đủ để mời Song Luân hát một ca khúc, trong khi người khác còn nhiệt tình đề xuất tăng mức cát-xê lên để nam ca sĩ có thêm động lực biểu diễn. Có người thậm chí chia sẻ từng book một trường hợp biểu diễn với mức 500.000 đồng cho 5 bài hát, càng khiến câu chuyện trở nên rôm rả.

Cát-xê 400.000 đồng rõ ràng chỉ là lời trêu đùa của Lê Dương Bảo Lâm khi Song Luân có 16 năm hoạt động nghệ thuật, phủ sóng từ âm nhạc đến phim ảnh, gameshowDù ai cũng hiểu đây chỉ là màn tương tác vui vẻ giữa Lê Dương Bảo Lâm và cư dân mạng, câu chuyện vẫn nhanh chóng thu hút sự chú ý. Bình luận của nam diễn viên hiện nhận được hàng chục nghìn lượt yêu thích cùng hàng trăm lượt phản hồi và chia sẻ. Có thể thấy, chỉ với một câu chào show hộ đồng nghiệp, Lê Dương Bảo Lâm đã tạo nên màn "chốt đơn" Song Luân đầy tiếng cười trên Threads.

Mức cát-xê 400.000 đồng mà Lê Dương Bảo Lâm đưa ra rõ ràng chỉ là một lời chào show mang tính chất trêu đùa. Bởi thực tế, Song Luân là nghệ sĩ đã có 16 năm hoạt động, sở hữu sự nghiệp trải dài từ âm nhạc, phim ảnh đến truyền hình thực tế. Nam nghệ sĩ cũng từng góp mặt trong tròng nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh ăn khách, đồng thời là gương mặt quen thuộc trên nhiều chương trình giải trí.

Song Luân tên thật là Nguyễn Trường Sinh, sinh năm 1991 tại Đồng Nai và từng có thời gian theo học ngành Y Dược trước khi hoạt động nghệ thuật từ năm 2010

Song Luân tên thật là Nguyễn Trường Sinh, sinh năm 1991 tại Đồng Nai. Anh bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 2010, mang theo lợi thế ngoại hình sáng, chiều cao khoảng 1,8 m cùng gương mặt nam tính. Ít ai biết trước khi bước chân vào showbiz, Song Luân từng theo học ngành Y Dược theo định hướng của gia đình. Tuy nhiên, sau khoảng một năm, anh quyết định dừng việc học để tập trung theo đuổi đam mê nghệ thuật. Đây cũng là lựa chọn mở đầu cho hành trình 16 năm hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau của nam nghệ sĩ.

Những năm đầu sự nghiệp, Song Luân xác định ca hát là con đường chính. Anh từng hai lần thử sức tại chương trình Giọng Hát Việt vào năm 2013 và 2015 nhưng đều không được các huấn luyện viên lựa chọn. Dù chưa thể tạo dấu ấn bằng giọng hát, ngoại hình điển trai giúp anh được khán giả chú ý và gắn với danh xưng “trai đẹp The Voice”.

Song Luân ghi điểm nhờ ngoại hình điển trai

Trong giai đoạn này, Song Luân lần lượt phát hành các ca khúc như Nếu Em Không Về, Đẹp Trai Thì Mới Có Nhiều Đứa Yêu, Giấu Đằng Sau hay Có Khi Ta Lại Say. Các sản phẩm được đầu tư về mặt hình ảnh nhưng chưa đủ sức tạo nên cú bứt phá lớn để đưa anh trở thành một giọng ca có vị trí nổi bật trên thị trường Vpop.

Trong số những ca khúc từng phát hành, Đẹp Trai Thì Mới Có Nhiều Đứa Yêu là sản phẩm được khán giả nhớ đến khá nhiều khi nhắc về Song Luân. Ngay từ tên gọi, ca khúc đã mang màu sắc vui nhộn, có phần tinh nghịch, khá hợp với hình ảnh điển trai mà nam ca sĩ theo đuổi thời điểm đó. Đây cũng là một trong những bài hát giúp Song Luân được khán giả trẻ chú ý bên cạnh ngoại hình nổi bật.

Đẹp Trai Thì Mới Có Nhiều Đứa Yêu - Song Luân

Thay vì bó mình trong âm nhạc, Song Luân dần mở rộng hoạt động sang lĩnh vực diễn xuất. Anh lần lượt góp mặt trong các dự án Mẹ Chồng, Lật Mặt 3: Ba Chàng Khuyết và Quý Cô Thừa Kế, Hậu Duệ Mặt Trời phiên bản Việt, Cây Táo Nở Hoa. Đặc biệt, vai John trong Nhà Bà Nữ của đạo diễn Trấn Thành trở thành một trong những dấu mốc đáng nhớ nhất sự nghiệp. Tác phẩm đạt doanh thu khoảng 475 tỷ đồng, đưa tên tuổi Song Luân đến gần hơn với đông đảo khán giả đại chúng.

Song Luân là nam chính của bộ phim trăm tỷ - Nhà Bà Nữ

Ở lĩnh vực âm nhạc, Song Luân cũng không hoàn toàn từ bỏ đam mê ban đầu. Năm 2022, anh tham gia Ca Sĩ Mặt Nạ với mascot Nhím Uiza, khiến nhiều khán giả bất ngờ khi lộ diện. Đến năm 2024, nam nghệ sĩ tiếp tục thử sức tại Anh Trai Say Hi. Chương trình giúp Song Luân có thêm cơ hội thể hiện khả năng trình diễn, vũ đạo và kết hợp cùng những nghệ sĩ trẻ. Anh góp mặt trong nhiều tiết mục được chú ý như No Far No Star, YOU, Cứ Để Anh Ta Rời Đi và Sao Hạng A.

Sau 16 năm hoạt động, Song Luân vẫn không giới hạn bản thân trong một vai trò nhất định, liên tục chuyển đổi giữa ca hát, diễn xuất và truyền hình thực tế

Năm 2025, Song Luân phát hành EP đầu tay 33, đánh dấu bước tiến mới trong hoạt động âm nhạc với loạt ca khúc như Thuốc Kháng Xinh, Die In Your Eyes, Chủ Nhân Của Những Nỗi Buồn và Cuộc Gọi Cuối. Sang năm 2026, anh tiếp tục góp mặt trong Tinh Hà Say Hi với mong muốn thử thách bản thân ở một sân chơi âm nhạc mới. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ phải dừng chân tại Live Stage 3. Sau 16 năm hoạt động, Song Luân vẫn không giới hạn bản thân trong một vai trò nhất định, liên tục chuyển đổi giữa ca hát, diễn xuất và truyền hình thực tế.

Ảnh: FBNV