Đúng sáng nay - 4/11, sân bay Nội Bài ghi nhận một máy bay đặc biệt hạ cánh

Theo dữ liệu từ chuyên trang theo dõi hàng không Flightradar24, lúc 4h21 sáng 4/11/2026 (giờ Việt Nam), chuyến bay mang số hiệu VN968 của Vietnam Airline hạ cánh xuống Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, hoàn tất hành trình từ thành phố Ahmedabad (Ấn Độ) về Hà Nội. Chuyến bay khởi hành từ sân bay quốc tế Sardar Vallabhbhai Patel tại Ahmedabad lúc 22h52 ngày 3/11 theo giờ địa phương. Sau hành trình được Flightradar24 ghi nhận kéo dài 3 giờ 59 phút, máy bay đến Hà Nội sớm hơn lịch trình 14 phút.

Hệ thống Flightradar24 xác định chiếc máy bay thực hiện chuyến bay này mang số đăng ký VN-A505, thuộc dòng Airbus A321-272N (A321neo). Đây là dòng máy bay thân hẹp thế hệ mới của nhà sản xuất Airbus, được sử dụng trên nhiều đường bay của Vietnam Airlines.

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Điều khiến chuyến bay này trở nên đặc biệt không nằm ở bản thân chiếc máy bay, mà ở ý nghĩa của hành trình. Theo thông tin chính thức được Vietnam Airlines công bố mới đây nhất, VN968 là một trong hai chuyến bay đầu tiên đánh dấu việc khai trương đường bay thẳng Hà Nội – Ahmedabad, mở thêm lựa chọn di chuyển trực tiếp giữa Việt Nam và Ấn Độ.

Cụ thể, chuyến VN968 đưa 195 hành khách từ Ahmedabad về Hà Nội. Trước đó, vào chiều 3/11, chuyến VN969 đã khởi hành từ Nội Bài, đưa 120 hành khách tới Ahmedabad. Như vậy, hai chuyến bay khai trương vận chuyển tổng cộng 315 hành khách.

Một chi tiết thú vị khác là theo lịch sử hoạt động trên Flightradar24, cả hai chuyến bay đều được thực hiện bằng chiếc Airbus A321neo mang số đăng ký VN-A505. Sau khi đưa hành khách từ Hà Nội tới Ahmedabad, máy bay tiếp tục thực hiện hành trình ngược lại trong đêm và trở về Nội Bài vào rạng sáng 4/11.

Lễ khai trương đặc biệt tại Ấn Độ, có sự tham dự của Đại sứ Việt Nam

Trước khi chuyến VN968 đưa những hành khách đầu tiên về Hà Nội, sự kiện khai trương đường bay đã diễn ra tại sân bay quốc tế Sardar Vallabhbhai Patel, thành phố Ahmedabad, bang Gujarat (Ấn Độ). Theo thông tin từ Vietnam Airlines, tham dự sự kiện có ông Trịnh Minh Mạnh, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ; ông Saurin Dilipbhai Shah, Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Gujarat, cùng đại diện hãng hàng không và các đơn vị liên quan.

Lễ khai trương còn có hoạt động châm lửa theo nghi thức truyền thống của Ấn Độ nhằm cầu mong may mắn, thuận lợi. Hình ảnh những hành khách đầu tiên trên chuyến bay thẳng Ahmedabad – Hà Nội cũng được ghi nhận tại sự kiện.

Hoạt động chào mừng chuyến bay khai trương đường bay mới tại 2 sân bay

Vietnam Airlines đồng thời tổ chức nghi thức phun vòi rồng chào đón tàu bay đến Ahmedabad, tặng hoa phi hành đoàn và quà lưu niệm cho hành khách. Trước đó, tại sân bay Nội Bài, hãng cũng tổ chức tặng hoa phi hành đoàn và đại diện hành khách khởi hành trên chuyến bay khai trương.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Trịnh Minh Mạnh đánh giá đường bay thẳng Ahmedabad – Hà Nội là dấu mốc quan trọng trong việc tăng cường kết nối giữa hai quốc gia, góp phần thúc đẩy du lịch, thương mại, hoạt động kinh doanh và giao lưu nhân dân.

Trong khi đó, ông Nguyễn Trung Hiếu, Giám đốc Vietnam Airlines tại Ấn Độ, cho biết bang Gujarat có tiềm năng lớn về thương mại, du lịch nghỉ dưỡng và du lịch kết hợp hội nghị, triển lãm, sự kiện (MICE). Việc đưa Ahmedabad vào mạng bay sẽ giúp du khách Ấn Độ tiếp cận Hà Nội và nhiều điểm đến khác của Việt Nam thuận tiện hơn.

Trước khi có đường bay thẳng, hành khách di chuyển giữa Hà Nội và Ahmedabad thường phải quá cảnh, khiến thời gian đi lại kéo dài.

Kết nối thành phố di sản thế giới, nâng mạng bay Ấn Độ lên 7 đường bay

Ahmedabad là một trong những trung tâm kinh tế, thương mại và văn hóa lớn của bang Gujarat, miền Tây Ấn Độ. Thành phố này không chỉ nổi tiếng với hoạt động kinh doanh mà còn sở hữu những giá trị lịch sử đặc biệt.

Theo UNESCO, khu phố cổ Ahmedabad, được hình thành từ năm 1411, đã được ghi danh Di sản Thế giới vào năm 2017. Nơi đây nổi bật với các công trình kiến trúc cổ, nhà ở truyền thống, đền thờ và những khu phố có lịch sử hàng trăm năm.

Ahmedabad cũng gắn liền với cuộc đời của Mahatma Gandhi, đặc biệt là Sabarmati Ashram, nơi ông từng sinh sống và hoạt động trong phong trào đấu tranh giành độc lập của Ấn Độ.

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Theo Cục Hàng không Việt Nam, đường bay Hà Nội – Ahmedabad được Vietnam Airlines khai thác với tần suất 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần, vào các ngày thứ Ba, Năm, Bảy và Chủ nhật. Sau khi đưa Ahmedabad vào khai thác, hãng nâng tổng số đường bay giữa Việt Nam và Ấn Độ lên 7, kết nối Hà Nội và TP.HCM với 5 thành phố gồm Delhi, Mumbai, Bengaluru, Hyderabad và Ahmedabad. Tổng tần suất đạt 25 chuyến khứ hồi mỗi tuần.

Việc mở thêm đường bay diễn ra trong bối cảnh thị trường khách Ấn Độ đến Việt Nam tiếp tục tăng trưởng. Theo Cục Hàng không Việt Nam, trong 9 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón hơn 670.000 lượt khách Ấn Độ, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước. Ấn Độ hiện là thị trường khách quốc tế lớn thứ 8 của Việt Nam.