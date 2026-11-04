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CEO Vân Hạnh chỉ cần 88 phút để bán hết 100.000 vé Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai

| | Lifestyle

Những con số này đang cho thấy sức hút của chương trình quy tụ 33 anh tài.

Theo thông báo trên fanpage chính thức của chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai (do Yeah1 sản xuất - CEO Ngô Thị Vân Hạnh), toàn bộ vé Day 3, Day 4 của chuỗi concert năm 2026 đã được bán hết trong vòng 88 phút. Số vé của 2 đêm diễn này ước tính lên đến 100.000 vé.

CEO Vân Hạnh chỉ cần 88 phút để bán hết 100.000 vé Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai - Ảnh 1.

Ảnh: Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai

Trước đó, trong lượt mở bán vé sớm cùng ngày, chương trình thông báo đã bán hết 35.000 vé Early Bird chỉ trong thời gian ngắn. 

Theo đó, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 là mùa tiếp theo của chương trình truyền hình thực tế âm nhạc cùng tên, quy tụ các nghệ sĩ nam hoạt động trong nhiều lĩnh vực giải trí. Chương trình tiếp tục khai thác hình thức biểu diễn theo nhóm, kết hợp các màu sắc âm nhạc và phong cách trình diễn khác nhau.

Hai đêm đầu tiên, Day 1 và Day 2 đã diễn ra ngày 17 và 18/10 tại TP.HCM. Mỗi đêm diễn đã thu hút gần 50.000 khán giả. Tổng cộng, hai concert đầu tiên đón gần 100.000 lượt người xem, với sự tham gia của 33 nghệ sĩ bước ra từ chương trình.

CEO Vân Hạnh chỉ cần 88 phút để bán hết 100.000 vé Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai - Ảnh 2.

Ảnh: Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai

Các đêm nhạc được dàn dựng thành 9 chương, kết hợp nhiều thể loại từ pop, rap, hip-hop đến chất liệu âm nhạc truyền thống. Đáng chú ý, chương Cội nguồn đưa các yếu tố văn hóa như dân ca Huế, dân ca Nam Bộ, nghệ thuật chèo, cải lương, văn hóa dân tộc Tày và truyền thuyết dân gian vào các tiết mục đương đại.

Sau hai đêm diễn tại TP.HCM, nhà sản xuất tiếp tục công bố Day 3 và Day 4, dự kiến tổ chức vào ngày 5 và 6/12 tại Vinhomes Ocean Park 3, Hưng Yên.


Đinh Anh

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