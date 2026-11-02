Tin vui cho toàn bộ người dân ở tỉnh rộng nhất Việt Nam

Mới đây, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam thực hiện chương trình giảm 40% giá vé cho người dân tỉnh Lâm Đồng khi đi tàu trên tuyến Đà Lạt – Trại Mát – Đà Lạt. Chính sách áp dụng trong hai tháng, từ ngày 1/11 đến hết ngày 31/12/2026.

Để được giảm giá, hành khách cần xuất trình căn cước công dân (CCCD) gắn chip, thông qua ứng dụng VNeID hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ khác để chứng minh thường trú tại Lâm Đồng.

Chương trình chỉ áp dụng khi hành khách mua vé trực tiếp tại các nhà ga đường sắt, không áp dụng đối với vé mua qua các kênh trực tuyến.

Theo thông tin trên website của Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam, tuyến tàu Trại Mát - Đà Lạt - Trại Mát đang có giá vé dao động từ 98.000 - 191.000 đồng/người tùy từng hạng và giờ tàu chạy. Đây là mức giá chưa áp dụng ưu đãi.

Theo đó, tuyến Đà Lạt – Trại Mát hiện là phần đường sắt còn được khai thác từ tuyến đường sắt răng cưa Tháp Chàm – Đà Lạt nổi tiếng trước đây. Đoạn đường dài khoảng 7 km, nối ga Đà Lạt ở khu vực trung tâm với ga Trại Mát ở phía đông thành phố. Thời gian di chuyển mỗi chiều khoảng 30 phút.

Đây là hành trình được khai thác chủ yếu phục vụ du lịch, đưa hành khách đi qua những khu vực đặc trưng của Đà Lạt như đồi thông, vườn rau, nhà kính và các cánh đồng hoa. Với tốc độ di chuyển chậm, du khách có thể quan sát cảnh quan cao nguyên từ cửa sổ toa tàu, thay vì chỉ di chuyển giữa hai điểm đến như những phương tiện giao thông thông thường.

Ga Đà Lạt cũng là một trong những điểm tham quan đáng chú ý của hành trình. Nhà ga được xây dựng từ thời Pháp, có kiến trúc mang phong cách phương Tây kết hợp những nét đặc trưng của vùng cao nguyên. Công trình được được xem là một trong những nhà ga cổ đẹp nhất Việt Nam và khu vực Đông Dương.

Ga Đà Lạt nằm ở độ cao hơn 1.500m so với mực nước biển. Ảnh: Tập đoàn Đường sắt Việt Nam

Khi đến ga Trại Mát, hành khách có thể tiếp tục tham quan khu vực ngoại ô Đà Lạt, trong đó có chùa Linh Phước, ngôi chùa nổi bật với kiến trúc trang trí bằng hàng triệu mảnh sành, sứ. Đây cũng là một trong những điểm đến thường được kết hợp trong lịch trình tham quan bằng tàu hỏa.