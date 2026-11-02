Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tin vui cho toàn bộ người dân ở tỉnh rộng nhất Việt Nam

| | Lifestyle

Người dân ở địa phương này cần cập nhật thông tin dưới đây để được hưởng quyền lợi đặc biệt.

Mới đây, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam thực hiện chương trình giảm 40% giá vé cho người dân tỉnh Lâm Đồng khi đi tàu trên tuyến Đà Lạt – Trại Mát – Đà Lạt. Chính sách áp dụng trong hai tháng, từ ngày 1/11 đến hết ngày 31/12/2026.

Tin vui cho toàn bộ người dân ở tỉnh rộng nhất Việt Nam - Ảnh 1.

Để được giảm giá, hành khách cần xuất trình căn cước công dân (CCCD) gắn chip, thông qua ứng dụng VNeID hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ khác để chứng minh thường trú tại Lâm Đồng.

Chương trình chỉ áp dụng khi hành khách mua vé trực tiếp tại các nhà ga đường sắt, không áp dụng đối với vé mua qua các kênh trực tuyến.

Theo thông tin trên website của Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam, tuyến tàu Trại Mát - Đà Lạt - Trại Mát đang có giá vé dao động từ 98.000 - 191.000 đồng/người tùy từng hạng và giờ tàu chạy. Đây là mức giá chưa áp dụng ưu đãi.

Theo đó, tuyến Đà Lạt – Trại Mát hiện là phần đường sắt còn được khai thác từ tuyến đường sắt răng cưa Tháp Chàm – Đà Lạt nổi tiếng trước đây. Đoạn đường dài khoảng 7 km, nối ga Đà Lạt ở khu vực trung tâm với ga Trại Mát ở phía đông thành phố. Thời gian di chuyển mỗi chiều khoảng 30 phút.

Đây là hành trình được khai thác chủ yếu phục vụ du lịch, đưa hành khách đi qua những khu vực đặc trưng của Đà Lạt như đồi thông, vườn rau, nhà kính và các cánh đồng hoa. Với tốc độ di chuyển chậm, du khách có thể quan sát cảnh quan cao nguyên từ cửa sổ toa tàu, thay vì chỉ di chuyển giữa hai điểm đến như những phương tiện giao thông thông thường.

Ga Đà Lạt cũng là một trong những điểm tham quan đáng chú ý của hành trình. Nhà ga được xây dựng từ thời Pháp, có kiến trúc mang phong cách phương Tây kết hợp những nét đặc trưng của vùng cao nguyên. Công trình được được xem là một trong những nhà ga cổ đẹp nhất Việt Nam và khu vực Đông Dương.

Tin vui cho toàn bộ người dân ở tỉnh rộng nhất Việt Nam - Ảnh 2.

Ga Đà Lạt nằm ở độ cao hơn 1.500m so với mực nước biển. Ảnh: Tập đoàn Đường sắt Việt Nam

Khi đến ga Trại Mát, hành khách có thể tiếp tục tham quan khu vực ngoại ô Đà Lạt, trong đó có chùa Linh Phước, ngôi chùa nổi bật với kiến trúc trang trí bằng hàng triệu mảnh sành, sứ. Đây cũng là một trong những điểm đến thường được kết hợp trong lịch trình tham quan bằng tàu hỏa.

Sau khi sáp nhập 3 tỉnh Đắk Nông, tỉnh Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng, tỉnh mới có tên gọi là Lâm Đồng. Theo thống kê, tỉnh Lâm Đồng mới có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước với 24.233 km2, quy mô dân số 3.324.400 người.

Đinh Anh

Việt Nam hàng ngày

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Rời Biti’s và GHTK, Top 100 CMO toàn cầu 2022 Hùng Võ đi giải bài toán đưa startup 100 triệu USD sang Mỹ, Úc: “Tôi muốn làm điều gì đó lớn lao hơn cho Việt Nam”

Rời Biti’s và GHTK, Top 100 CMO toàn cầu 2022 Hùng Võ đi giải bài toán đưa startup 100 triệu USD sang Mỹ, Úc: “Tôi muốn làm điều gì đó lớn lao hơn cho Việt Nam” Nổi bật

Chiếc iPhone 13 triệu của Mbappé

Chiếc iPhone 13 triệu của Mbappé Nổi bật

Nữ đại gia Hà Nội có 1 đời chồng: Đang yêu người mẫu kém 12 tuổi, sống trong biệt thự gần 600m²

Nữ đại gia Hà Nội có 1 đời chồng: Đang yêu người mẫu kém 12 tuổi, sống trong biệt thự gần 600m²

11:00 , 02/11/2026
Doãn Chí Bình bị ghét nhất màn ảnh: Vượt qua bệnh trầm cảm, hôn nhân bình dị

Doãn Chí Bình bị ghét nhất màn ảnh: Vượt qua bệnh trầm cảm, hôn nhân bình dị

10:34 , 02/11/2026
Bài hát Việt 3 tỷ lượt nghe vươn tầm quốc tế, Trung Quốc trả giá bản quyền gấp 10 lần vẫn không mua được

Bài hát Việt 3 tỷ lượt nghe vươn tầm quốc tế, Trung Quốc trả giá bản quyền gấp 10 lần vẫn không mua được

10:18 , 02/11/2026
Viral khắp MXH ánh mắt Trường Giang nhìn Steven Nguyễn nhận giải thưởng

Viral khắp MXH ánh mắt Trường Giang nhìn Steven Nguyễn nhận giải thưởng

09:50 , 02/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên