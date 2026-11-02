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Hôm qua - 1/11, Sun Group chính thức khai trương vận hành một công trình quan trọng tại Phú Quốc, có thể tiếp nhận phương tiện trọng tải lên tới 3.000 tấn

| | Lifestyle

Hôm qua - 1/11, Sun Group chính thức khai trương vận hành một công trình quan trọng tại Phú Quốc, có thể tiếp nhận phương tiện trọng tải lên tới 3.000 tấn

Công trình này được Sun Group kỳ vọng trở thành mảnh ghép quan trọng thúc đẩy tiềm năng du lịch phía Nam đảo Ngọc.

Sáng 1/11, Sun Group chính thức khai trương vận hành Cảng An Thới với tên thương mại Cảng Mặt Trời Phú Quốc - Sun Harbour Phu Quoc, đánh dấu bước phát triển mới của cửa ngõ giao thông đường biển phía Nam đảo Ngọc. 

Ngay từ giai đoạn chuẩn bị khai trương, nhiều đơn vị vận tải và du lịch đã đăng ký hoạt động tại cảng với các loại phương tiện đa dạng, từ ca nô đến du thuyền.

Hôm qua - 1/11, Sun Group chính thức khai trương vận hành một công trình quan trọng tại Phú Quốc, có thể tiếp nhận phương tiện trọng tải lên tới 3.000 tấn - Ảnh 1.

Lễ khai trương vận hành Cảng An Thới với tên thương mại là Cảng Mặt Trời Phú Quốc (Ảnh: Sun Group)

Nằm tại cửa ngõ phía Nam đảo Ngọc, Cảng Mặt Trời Phú Quốc là đầu mối giao thông đường thủy quan trọng, phục vụ hoạt động vận tải và các hành trình khám phá quần đảo An Thới, với những điểm đến nổi tiếng như Hòn Thơm, Hòn Mây Rút, Hòn Móng Tay. Cảng cũng góp phần hoàn thiện hệ sinh thái du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí Sun Paradise Land, tăng cường kết nối các điểm đến, mở rộng hành trình trải nghiệm cho du khách tại Nam đảo.

Các hạng mục Sun Group khai thác tại Cảng Mặt Trời Phú Quốc bao gồm cầu cảng có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải lên tới 3.000 tấn, hệ thống kho bãi, sân bãi và các công trình phụ trợ. 

Hôm qua - 1/11, Sun Group chính thức khai trương vận hành một công trình quan trọng tại Phú Quốc, có thể tiếp nhận phương tiện trọng tải lên tới 3.000 tấn - Ảnh 2.

Du thuyền có sức chứa lên tới 120 hành khách xuất bến từ Cảng Mặt Trời Phú Quốc (Ảnh: Sun Group)

Trước đó, ngày 7/8/2026, Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long, đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Sun Group, đã chính thức tiếp nhận quyền khai thác, vận hành cảng sau khi trúng đấu giá theo quy định, với thời hạn khai thác 24 tháng. Trong giai đoạn chuẩn bị khai trương, đơn vị đã tập trung sửa chữa, nâng cấp hạ tầng, sắp xếp luồng tuyến và chỉnh trang cảnh quan, tạo diện mạo mới cho khu vực cảng.

Việc khai trương vận hành Cảng Mặt Trời Phú Quốc nằm trong bức tranh phát triển hạ tầng giao thông quy mô lớn tại Phú Quốc. Cùng với dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, tuyến đường sắt đô thị LRT và tuyến đường ĐT.975, cảng sẽ góp phần hình thành mạng lưới giao thông kết nối các khu vực trọng điểm của đảo Ngọc.

Đặc biệt, trong bối cảnh Phú Quốc đang tăng tốc chuẩn bị cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2027, hệ thống giao thông đồng bộ được kỳ vọng trở thành nền tảng quan trọng giúp đặc khu nâng cao năng lực đón tiếp các đoàn khách quốc tế, đáp ứng nhu cầu di chuyển và tổ chức những sự kiện quy mô lớn.

Theo Kim Linh

Việt Nam hàng ngày

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