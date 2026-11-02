Không làm nail, không nhuộm tóc, ăn ngoài không quá 50.000 đồng/ngày: Cách tiết kiệm của các mẹ khiến MXH bàn tán

Có một cách tiết kiệm đang được nhiều mẹ chia sẻ trên MXH, đọc qua tưởng đơn giản nhưng càng ngẫm càng thấy thấm: Đừng đợi có nhiều tiền mới tiết kiệm, hãy học cách giữ lại tiền từ những khoản nhỏ nhất mỗi ngày. Bởi tiền không mất đi trong một lần mua sắm lớn, mà đôi khi cứ âm thầm vơi dần từ những món đồ tưởng chẳng đáng bao nhiêu.

Để tóc tự nhiên, không làm tóc, không làm nail...

Có một mẹ chia sẻ cách tiết kiệm của mình nghe thì đơn giản nhưng đúng là phải có kỷ luật mới làm được lâu dài. Người này không làm móng, không nhuộm hay uốn tóc mà cứ để tóc tự nhiên, quần áo thì ưu tiên mua đồ cơ bản để tiết kiệm chi phí.

Với những người trẻ thì nhu cầu được làm đẹp, chưng diện cho bản thân cũng sẽ nhiều hơn người đã có gia đình, có con cái, đang cần phải cân đối chi tiêu. Ví dụ đơn giản như thế này: Làm nail thì rẻ nhất cũng 100 - 200k/lần (tháng làm 1-2 lần là ít), làm tóc ví dụ cắt uốn nhuộm cũng mất 1-2 triệu, nếu chỉ ép hay uốn xoăn thì chi phí sẽ rẻ hơn so với việc cả làm tóc và nhuộm tóc.

Trong khi chăm tóc tự nhiên, để tóc đen không nhuộm, vừa tốt cho sức khỏe, vừa không tốn kém quá nhiều.

Ngay cả tiền điện cũng được tính toán kỹ, mỗi tối gia đình chỉ bật điều hòa 2-3 tiếng rồi nửa đêm dậy tắt, chuyển sang dùng quạt. Trong khi bạn bè có tháng tốn cả triệu tiền điện thì gia đình ấy chỉ trả vài trăm nghìn.

Tìm hiểu mới thấy, đôi khi tiết kiệm không nằm ở việc kiếm được bao nhiêu, mà là cách mình điều chỉnh những thói quen chi tiêu nhỏ nhặt mỗi ngày.

8 tháng không ăn ngoài quá 50k/ngày, không mua nhiều đồ: Tiết kiệm được 300 triệu

Suốt 8 tháng không ăn ngoài quá 50k/ngày, không mua bất cứ món đồ mới nào, cuối cùng tích lũy được 300 triệu. Nhìn lại hành trình ấy mới thấy, mỗi lần từ chối một món đồ mình thích, mỗi lần tự nhắc bản thân chi tiêu ít lại đều không hề vô nghĩa.

Tiết kiệm có thể khiến mình vất vả một chút ở hiện tại, nhưng cảm giác nhìn số tiền tích lũy ngày một lớn lên, biết mình đang tiến gần hơn đến sự an tâm về tài chính, thực sự rất xứng đáng.

Không quyết định mua đồ ngay, để đó suy nghĩ 2-3 ngày

Một cách tiết kiệm khá hay mà nhiều người áp dụng là đừng vội mua ngay thứ gì đó. Mỗi khi muốn mua một món đồ nào đó, hãy để bản thân chờ thêm 2-3 ngày rồi mới quyết định.

Vì nhiều khi lúc mới thấy thì rất thích, cứ nghĩ là cần phải có bằng được, nhưng vài ngày sau lại chẳng còn hứng thú nữa. Chỉ một thói quen nhỏ như vậy thôi cũng giúp tránh được kha khá khoản chi tiêu bốc đồng, tiền trong túi cũng nhờ thế mà giữ lại được nhiều hơn.

Tóm lại

Mỗi người sẽ có một cách tiết kiệm riêng, phù hợp với thu nhập và hoàn cảnh của mình, nhưng điểm chung vẫn là sự kiên trì và kỷ luật mỗi ngày.

Bạn đừng nghĩ những khoản tiền nhỏ chẳng đáng là bao, bởi tích tiểu thành đại, hôm nay giữ lại một chút, ngày mai thêm một chút, rồi sẽ có lúc bạn bất ngờ với số tiền mình tích lũy được. Tiết kiệm không phải để cuộc sống hiện tại thiếu thốn hơn, mà để tương lai có nhiều lựa chọn hơn, bớt lo lắng hơn và an tâm hơn trước những điều bất ngờ có thể đến.