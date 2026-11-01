Phụ nữ giỏi tiết kiệm tiền thường có 6 thói quen này

Sau nhiều năm quan sát cách chi tiêu của bản thân và những người xung quanh, một phụ nữ sinh năm 1987 nhận ra rằng những người thực sự có tiền tiết kiệm thường không nhất thiết kiếm được nhiều hơn người khác. Điểm khác biệt nằm ở 6 thói quen tài chính họ duy trì trong thời gian dài.

Có một câu chuyện khiến cô đặc biệt ấn tượng. Hai người có mức lương và số năm làm việc gần tương đương nhưng tình hình tài chính lại hoàn toàn trái ngược. Một người luôn chủ động chuyển phần lớn tiền lương sang tài khoản tiết kiệm ngay khi nhận được tiền, chỉ để lại một khoản nhất định cho sinh hoạt. Sau vài năm, số tiền tích lũy đã vượt 100.000 NDT. Người còn lại mỗi tháng nhận lương đều phải ưu tiên thanh toán các khoản nợ tiêu dùng, thẻ tín dụng, sau đó tiếp tục ăn uống, mua sắm để "tự thưởng" và rồi lại vay trước cho tháng sau.

Thu nhập gần giống nhau nhưng sau vài năm, một người có tiền trong tài khoản, người còn lại vẫn mắc kẹt trong vòng quay trả nợ - tiêu tiền - tiếp tục vay.

Bản thân người phụ nữ này từng thuộc nhóm thứ hai. Có thời điểm, chỉ cần nhìn thấy món đồ mình thích là cô muốn mua ngay. Trong khi đó, mẹ cô lại có cách sống hoàn toàn khác: phần lớn thu nhập được cất đi, tiền chi tiêu hàng ngày luôn được giới hạn rõ ràng. Càng lớn tuổi, cô càng hiểu đây không phải sự keo kiệt mà là một dạng kỷ luật tài chính.

Từ trải nghiệm của mình, cô nhận ra 6 thói quen thường xuất hiện ở những phụ nữ có khả năng giữ tiền tốt.

1. Không sử dụng tín dụng để nâng mức sống vượt quá khả năng

Một trong những thay đổi đầu tiên của cô là hạn chế các hình thức mua trước trả sau và tín dụng tiêu dùng.

Có lần đi mua một gói dịch vụ massage, khi cô nói chưa muốn chi tiền, nhân viên lập tức gợi ý sử dụng dịch vụ tín dụng để thanh toán trước rồi trả sau. Chính khoảnh khắc đó khiến cô nhận ra một điều: khi việc vay tiền trở nên quá dễ dàng, ranh giới giữa "có đủ tiền để mua" và "có thể bấm nút để mua" rất dễ bị xóa nhòa.

Một món đồ có giá 5 triệu đồng vẫn là món đồ 5 triệu đồng, bất kể người mua thanh toán ngay hay chia thành 5-10 kỳ. Trả góp có thể hữu ích đối với những tài sản lớn và được tính toán kỹ, nhưng nếu thường xuyên dùng tín dụng cho quần áo, ăn uống, làm đẹp hay những món đồ mang tính hưởng thụ, người tiêu dùng rất dễ vô tình sử dụng thu nhập của tương lai để trả cho mong muốn của hiện tại.

Vì thế, nguyên tắc cô đặt ra khá đơn giản: chỉ mua những thứ nằm trong khả năng tài chính hiện tại. Nếu phải vay chỉ để đáp ứng một nhu cầu không cấp thiết, cô sẽ cân nhắc lại.

2. Ghi chép chi tiêu, kể cả những khoản rất nhỏ

Không ít người biết mình đã tiêu nhiều nhưng lại không biết tiền đã đi đâu.

Người phụ nữ này bắt đầu ghi chép chi tiêu từ sau khi tốt nghiệp đại học. Có thời gian cô bỏ dở, sau đó lại quay trở lại và nhận thấy đây là một trong những thói quen hữu ích nhất để kiểm soát tài chính.

Mục đích của việc ghi chép không phải để tự trách mình vì từng cốc cà phê hay một bữa ăn ngoài. Điều quan trọng hơn là nhìn thấy mô hình chi tiêu.

Chẳng hạn, một người có thể nghĩ rằng mình "hầu như không mua sắm", nhưng khi cộng lại cuối tháng mới phát hiện đã chi vài triệu đồng cho các đơn hàng nhỏ trên sàn thương mại điện tử. Hoặc một khoản 50.000-70.000 đồng cho đồ uống nghe có vẻ không đáng kể, nhưng nếu lặp lại 20 ngày mỗi tháng, con số đã vượt một triệu đồng.

Cách cô áp dụng là cuối mỗi tuần nhìn lại các khoản chi và chia thành ba nhóm: cần thiết, mang lại giá trị và có thể bỏ. Những khoản thuộc nhóm thứ ba sẽ trở thành mục tiêu cắt giảm cho tháng tiếp theo.

3. Tiết kiệm trước, chi tiêu sau

Đây có lẽ là nguyên tắc quan trọng nhất.

Nhiều người tiết kiệm theo công thức: Thu nhập - chi tiêu = tiết kiệm. Vấn đề là nếu chi tiêu không có giới hạn, phần còn lại cuối tháng thường rất ít, thậm chí bằng 0.

Những người giữ tiền tốt thường đảo ngược công thức thành: Thu nhập - tiết kiệm = số tiền được phép chi tiêu.

Chẳng hạn, nếu thu nhập mỗi tháng là 20 triệu đồng và đặt mục tiêu tiết kiệm 5 triệu đồng, ngay khi nhận lương, 5 triệu đồng sẽ được chuyển sang một tài khoản khác. Người đó sau đó tổ chức cuộc sống trong phạm vi 15 triệu đồng còn lại.

Người phụ nữ kể rằng trước đây cô từng có một đồng nghiệp duy trì việc gửi tiết kiệm 3.000 NDT ngay sau mỗi kỳ nhận lương. Cô ấy thực hiện đều đặn trong nhiều năm, bất kể thu nhập tăng hay giảm. Sau một thời gian dài, khoản tiền tưởng như không quá lớn mỗi tháng đã trở thành số tiền tích lũy đáng kể.

Sức mạnh của tiết kiệm nhiều khi không đến từ một khoản tiền thật lớn, mà từ sự đều đặn.

4. Chỉ mua thứ đang cần, không tích trữ vì nghĩ "sớm muộn cũng dùng"

Một thói quen khác mà cô phải mất nhiều năm mới sửa được là mua đồ cho "tương lai".

Thấy giảm giá thì mua trước dầu gội, giấy vệ sinh, mỹ phẩm. Mùa hè thấy chăn điện rẻ thì mua vì nghĩ mùa đông sẽ cần. Quần áo trái mùa giảm sâu cũng mua sẵn vì cho rằng vài tháng nữa chắc chắn sẽ mặc.

Nghe có vẻ tiết kiệm, nhưng vấn đề là nhiều món đồ sau khi mua về lại nằm nguyên trong tủ.

Khi thời điểm cần sử dụng thực sự đến, người mua có thể đã quên mình từng mua, không còn thích món đồ đó hoặc thậm chí không tìm thấy nó giữa hàng loạt đồ tích trữ.

Khuyến mại chỉ giúp tiết kiệm tiền nếu đó là món đồ chắc chắn sẽ được sử dụng. Mua một thứ không cần chỉ vì giảm 30% không có nghĩa tiết kiệm 30%; xét về dòng tiền, người mua vẫn mất 70%.

Vì vậy, nguyên tắc mới của cô là: món đồ chưa cần trong hiện tại thì chưa mua.

5. Với đồ dùng thường xuyên, ưu tiên chất lượng thay vì giá rẻ nhất

Tiết kiệm không có nghĩa món nào cũng phải chọn loại rẻ nhất.

Trước đây, cô từng rất thích các sản phẩm giá thấp trên mạng. Mỗi món chỉ vài chục nghìn hoặc tương đương 9,9-19,9 NDT nên cảm giác "mua cũng chẳng mất bao nhiêu". Nhưng chính hàng loạt món rẻ như vậy lại tạo thành một khoản chi đáng kể.

Đáng nói hơn, không ít sản phẩm chỉ sử dụng vài lần đã hỏng, xuống cấp hoặc không còn muốn dùng. Chi phí cho mỗi lần sử dụng vì thế có khi còn cao hơn một sản phẩm tốt.

Cô từng mua nhiều áo phông giá rẻ vì nghĩ một chiếc không đáng bao nhiêu tiền. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, áo bị giãn, bai hoặc mất dáng và cuối cùng vẫn phải mua mới.

Sau đó, cô chuyển sang một nguyên tắc khác: với những món sử dụng thường xuyên như giày dép, quần áo cơ bản, đồ gia dụng hay vật dụng phục vụ công việc, hãy mua sản phẩm tốt trong phạm vi ngân sách cho phép.

Một món đồ 1 triệu đồng dùng tốt trong 5 năm đôi khi rẻ hơn một món 300.000 đồng nhưng mỗi năm phải thay một lần.

Tiết kiệm thông minh vì thế không phải lúc nào cũng là "mua rẻ", mà là tối ưu tổng chi phí sử dụng.

6. Không coi thường những khoản tiền nhỏ

Khoản chi nhỏ chính là nơi nhiều ngân sách bị rò rỉ.

Có thời gian người phụ nữ này gần như ngày nào cũng gọi trà sữa. Mỗi cốc chỉ khoảng 15 NDT nên cô chưa từng nghĩ đây là khoản đáng quan tâm. Nhưng khi xem lại hóa đơn cuối tháng, riêng trà sữa và các loại đồ uống khác đã khiến cô tiêu hơn 600 NDT.

Một cốc đồ uống không làm ai nghèo đi. Nhưng một hành vi nhỏ lặp đi lặp lại có thể trở thành một khoản tiền lớn.

Tương tự, 30.000 đồng phí giao hàng, 49.000 đồng cho một ứng dụng, vài chục nghìn đồng mua thêm một món vì "đang giảm giá", hay những lần gọi xe thay vì đi phương tiện khác đều có thể trông rất nhỏ nếu xét riêng lẻ.

Những người tiết kiệm tốt không nhất thiết từ bỏ tất cả các khoản này. Họ chỉ ý thức được mình đang chi bao nhiêu.

Sau khi nhìn thấy hóa đơn đồ uống của mình, cô không cắt bỏ hoàn toàn trà sữa mà chuyển sang chỉ mua vào cuối tuần. Một thay đổi nhỏ nhưng nếu duy trì trong cả năm, số tiền tiết kiệm được có thể lên tới một khoản đáng kể.

Tiết kiệm tiền thực chất là mua cho mình thêm quyền lựa chọn

Khi còn trẻ, nhiều người cho rằng tiết kiệm là câu chuyện của những người thu nhập thấp hoặc quá lo xa. Nhưng càng bước sâu vào tuổi trung niên, quan điểm này thường thay đổi.

Ở tuổi 39, tiền không còn đơn thuần dùng để mua quần áo, đồ ăn hay những chuyến đi. Nó còn liên quan đến sức khỏe, con cái, cha mẹ lớn tuổi, nhà ở, công việc và khả năng đối phó với những biến cố bất ngờ.

Một khoản tiền dự phòng có thể giúp một người bình tĩnh hơn khi mất việc. Một khoản tiết kiệm đủ lớn cho phép họ không phải vay nóng khi người thân cần tiền. Nó cũng có thể giúp một phụ nữ đủ tự tin rời khỏi môi trường làm việc không phù hợp hoặc đưa ra những lựa chọn quan trọng mà không hoàn toàn phụ thuộc vào người khác.

Bởi vậy, những người giỏi tiết kiệm thường không chỉ nhìn vào niềm vui của ngày hôm nay mà còn tính đến cuộc sống vài năm sau.

Sau nhiều năm từng mua sắm theo cảm xúc rồi học lại cách quản lý tiền, người phụ nữ sinh năm 1987 rút ra một điều: tiết kiệm không phải là không dám tiêu tiền, mà là biết khoản nào nên tiêu, khoản nào nên giữ và luôn dành cho bản thân một phần thu nhập trước khi dành tiền cho những thứ khác.

Cuối cùng, khoảng cách tài chính giữa hai người có cùng mức thu nhập đôi khi không hình thành trong một quyết định lớn. Nó được tạo nên từ hàng trăm lựa chọn rất nhỏ: có mua món đồ này hay không, có dùng tín dụng hay không, nhận lương sẽ tiết kiệm trước hay đợi cuối tháng, và liệu có đủ kiên trì để lặp lại những lựa chọn đó trong nhiều năm.

Đó cũng là lý do những người có khả năng tích lũy tốt thường không cần những bí quyết quá phức tạp. Họ chỉ có một hệ thống chi tiêu đủ rõ ràng và duy trì nó đủ lâu.