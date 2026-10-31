8 cách đuổi chuột hiệu quả mà không cần dùng tới bả độc

Chuột thường tìm đến những nơi có sẵn thức ăn, chỗ trú ẩn và ít bị quấy rầy. Khi xâm nhập vào nhà, chúng có thể cắn phá đồ đạc, làm ô nhiễm thực phẩm và mang theo những mầm bệnh gây hại cho sức khỏe.

Theo Better Homes & Gardens, chuột có khứu giác rất nhạy bén và thường tránh xa một số mùi hương nhất định. Tận dụng đặc điểm này, nhiều nguyên liệu quen thuộc trong nhà bếp, các loại tinh dầu và một số phương pháp tự nhiên khác có thể được sử dụng để hạn chế sự xuất hiện của chuột.

Dưới đây là 8 cách đuổi chuột được các chuyên gia gợi ý, cùng những lưu ý khi áp dụng tại nhà.

1. Sử dụng tinh dầu

Chuột sợ mùi tinh dầu bạc hà (Ảnh: Pest Pointers)

Các loại tinh dầu như bạc hà, khuynh diệp, sả và oải hương được xem là những lựa chọn có thể giúp xua đuổi chuột nhờ mùi hương đặc trưng.

Cách thực hiện khá đơn giản: thấm tinh dầu vào bông gòn, sau đó đặt tại những nơi chuột thường xuất hiện như góc bếp, tầng hầm hoặc nhà kho.

Ngoài ra, có thể pha tinh dầu với nước để phun tại những khu vực cần bảo vệ. Khi mùi hương nhạt dần, cần bổ sung tinh dầu hoặc phun lại.

Tuy nhiên, một số loại tinh dầu có thể gây độc cho thú cưng. Gia đình nuôi chó, mèo nên tham khảo ý kiến bác sĩ thú y trước khi sử dụng.

2. Các loại gia vị và thảo mộc

Một số gia vị quen thuộc trong nhà bếp cũng được sử dụng để hạn chế chuột xuất hiện. Những nguyên liệu được gợi ý gồm đinh hương nguyên nụ, tinh dầu đinh hương, lá nguyệt quế khô, ớt cayenne và tiêu đen.

Có thể đặt trực tiếp những loại gia vị này gần các vị trí chuột có khả năng xâm nhập. Với tinh dầu đinh hương, nên thấm vào bông gòn trước khi sử dụng.

3. Tỏi và hành tây

Tỏi và hành tây (Ảnh: Nutrition Facts)

Tỏi và hành tây có mùi hăng đặc trưng mà chuột thường không ưa thích. Để sử dụng, có thể đặt vài lát hành tây tươi hoặc tỏi đập dập tại những góc nhà, nơi chuột có khả năng đi vào.

Tuy nhiên, hai nguyên liệu này dễ hư hỏng nên cần thay thường xuyên. Đặc biệt, cả tỏi và hành tây đều có độc tính đối với chó, mèo.

4. Giấm và amoniac

Giấm có mùi chua, hăng, trong khi amoniac có mùi tương tự nước tiểu của động vật săn mồi, có thể khiến chuột sợ hãi.

Có thể thấm một trong hai chất này vào bông gòn rồi đặt gần lối chuột xâm nhập, hoặc pha loãng với nước để phun tại khu vực cần thiết.

Tuy nhiên, cần đặc biệt thận trọng khi sử dụng amoniac, nhất là trong gia đình có thú cưng.

5. Trồng những loại cây có mùi khiến chuột khó chịu

Một số loại cây và hoa cũng được đề xuất sử dụng để hạn chế chuột xuất hiện trong sân vườn. Trong đó có cúc vạn thọ, thủy tiên và hoa cúc. Ngoài ra, gia chủ có thể trồng những loại cây tạo ra mùi hương đã đề cập như bạc hà hoặc hành.

Tuy nhiên, cần lưu ý một số cây, bao gồm oải hương, có thể gây độc cho chó và mèo.

6. Tận dụng mùi của mèo

Nuôi mèo giúp đuổi chuột khỏi nhà (Ảnh: Pest Radar)

Chuột rất nhạy cảm với pheromone, những tín hiệu hóa học do mèo tiết ra. Vì coi mèo là động vật săn mồi, chuột có xu hướng tránh xa những khu vực phát hiện dấu hiệu hiện diện của mèo.

Do đó, nuôi mèo cũng được xem là một trong những cách tự nhiên có thể góp phần hạn chế chuột xuất hiện.

7. Túi thơm xua đuổi chuột

Các loại túi thơm chứa thành phần có nguồn gốc thực vật cũng là lựa chọn được đề cập. Kari Warberg Block, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành EarthKind, cho biết một số sản phẩm sử dụng những thành phần có mùi khiến chuột khó chịu, chẳng hạn tinh dầu linh sam balsam.

Ưu điểm của các sản phẩm dạng túi là tiện sử dụng, không phải thường xuyên thấm tinh dầu vào bông gòn hoặc phun xịt quanh nhà.

8. Thiết bị phát sóng siêu âm

Ngoài những phương pháp sử dụng mùi hương, thiết bị phát sóng siêu âm cũng được giới thiệu như một cách xua đuổi chuột. Thiết bị phát ra âm thanh tần số cao, thường nằm ngoài ngưỡng nghe của con người nhưng có thể gây khó chịu cho chuột.

Tuy nhiên, một số con chuột có thể dần thích nghi với âm thanh này, khiến hiệu quả suy giảm. Vì vậy, có thể thay đổi vị trí thiết bị hoặc kết hợp với những biện pháp khác.

Làm gì để chuột không quay trở lại?

Chuột vào nhà tiềm ẩn nhiều mối nguy hại cho sức khỏe (Ảnh: House Digest)

Mặc dù các phương pháp tự nhiên có thể hỗ trợ xua đuổi chuột, hiệu quả không phải lúc nào cũng ổn định.

Chuyên gia Kari Warberg Block nhận định: "Hiệu quả có thể không đồng đều và đòi hỏi nhiều công sức, chẳng hạn phải liên tục thấm tinh dầu vào bông gòn hoặc phun xịt quanh nhà".

Trong khi đó, tiến sĩ Mike Bentley, chuyên gia côn trùng học, Phó Chủ tịch phụ trách Đào tạo và Dịch vụ kỹ thuật tại Hiệp hội Quản lý Dịch hại Quốc gia Mỹ, khuyến nghị nên chủ động ngăn chuột xâm nhập bằng cách bịt kín các khe hở quanh cửa, cửa sổ và đường ống.

Ngoài ra, cần bảo quản thực phẩm trong hộp kín, dọn sạch vụn thức ăn, đậy nắp thùng rác và sắp xếp gọn gàng những khu vực dễ trở thành nơi trú ẩn như nhà kho, tầng hầm hoặc gác mái.

Kết hợp các biện pháp này sẽ giúp hạn chế điều kiện thu hút chuột, thay vì chỉ phụ thuộc vào những loại mùi có tác dụng xua đuổi tạm thời.

Nguồn: Better Homes & Gardens