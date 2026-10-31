Nam MC lần đầu tiên dẫn Chung kết Olympia là cựu sinh viên trường Báo, từng làm BTV thể thao VTV

Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 sẽ chính thức diễn ra vào sáng Chủ nhật 1/11. Bên cạnh màn so tài của 4 nhà leo núi, khán giả còn tò mò về những gương mặt sẽ dẫn dắt 4 điểm cầu Khánh Hòa, Phú Thọ, Hưng Yên và Hà Nội. Năm nay, dàn MC điểm cầu có sự góp mặt của Minh Tân, Sơn Lâm, Thái Trang và Châu Khang.

Trong số này, BTV Minh Tân là một trong những gương mặt lần đầu đến với Olympia. Anh sẽ dẫn dắt điểm cầu Phú Thọ, nơi hàng nghìn thầy cô, học sinh và người dân cùng hướng về nam sinh Lý Thái Dương của THPT chuyên Hùng Vương. Với khán giả yêu thể thao, cái tên Minh Tân vốn không xa lạ. Thế nhưng ít ai biết hành trình của anh bắt đầu từ một ngôi trường được mệnh danh là cái nôi đào tạo nhà báo.

BTV Minh Tân sẽ dẫn dắt điểm cầu Phú Thọ tại Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 (Ảnh: FBNV)

Được biết, BTV Minh Tân từng theo học ngành Báo mạng điện tử tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ngôi trường này từ lâu được xem là một trong những nơi đào tạo phóng viên, biên tập viên hàng đầu cho các cơ quan báo chí trên cả nước. Không ít gương mặt quen thuộc của Đài Truyền hình Việt Nam cũng từng ngồi trên giảng đường nơi đây.

Báo mạng điện tử là chuyên ngành gắn với môi trường số. Sinh viên được rèn luyện cách sản xuất tin bài, hình ảnh và video phù hợp với nhiều nền tảng khác nhau. Nhìn lại quãng thời gian ấy, Minh Tân cho biết Học viện là nơi cho anh những kiến thức nền tảng đầu tiên về nghề. Đó là những điều rất cơ bản như tin là gì, phóng sự là gì, cách khai thác và xử lý thông tin ra sao. Rồi cả những nguyên tắc về đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm của người làm báo đối với công chúng.

“Công nghệ có thể thay đổi, phương thức sản xuất và truyền tải thông tin cũng thay đổi rất nhanh. Nhưng những nguyên tắc cốt lõi của nghề báo thì vẫn luôn cần được giữ vững”, anh chia sẻ.

Sau khi ra trường, Minh Tân gắn bó với vị trí BTV thể thao của VTV. Công việc này cho anh cơ hội tiếp cận nhiều câu chuyện vượt khó, nơi thể thao trở thành cách để con người thay đổi cuộc đời. Dù đã rời vị trí BTV thể thao được khoảng 2 năm, Minh Tân cho biết nhiều kỹ năng từ quãng thời gian ấy vẫn theo anh đến bây giờ. Theo anh, kiến thức thể thao chỉ là một phần. Điều quan trọng hơn là tư duy của người làm báo, biết tìm ra điều gì thực sự đáng nói và xâu chuỗi những thông tin rời rạc thành một câu chuyện hấp dẫn với khán giả.

BTV Minh Tân từng có thời gian dài gắn với mảng thể thao (Ảnh: FBNV)

Bên cạnh mảng thể thao, Minh Tân còn được khán giả biết đến qua bản tin Lướt Trên VTVgo phát sóng trên VTV3. Trong một số lên sóng, anh từng gây cười khi kể chuyện hay bị bạn bè trêu là “con trai tổng tài”, chỉ vì cái tên Minh Tân na ná tên một tập đoàn lớn. Năm 2026, hòa cùng không khí World Cup, anh đảm nhận vai trò host chương trình Game Box trên VTV3, thi đấu game bóng đá cùng các bình luận viên quen thuộc như Việt Khuê, Anh Quân, Ngọc Khánh, Huy Phước.

Từ thể thao đến giải trí, rồi giờ là điểm cầu Olympia, Minh Tân thừa nhận mình rất ít khi nói “không” với thử thách mới. “Mình luôn tò mò muốn biết bản thân còn có thể làm được những gì. Có những khả năng mà nếu không thử, có lẽ mình cũng chẳng bao giờ biết mình có”, anh nói.

Sáng Chủ nhật này, cựu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền sẽ mang theo tinh thần ấy đến điểm cầu Phú Thọ, cùng hàng nghìn cổ động viên tiếp lửa cho nhà leo núi Lý Thái Dương.

Tổng hợp