Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không chỉ thịt mỡ, lạm dụng 2 loại thực phẩm này có thể khiến mỡ máu tăng vọt: Nhiều người ăn mỗi ngày

| | Sống

Không chỉ đồ ăn nhiều dầu mỡ, 2 nhóm thực phẩm quen thuộc sau đây cũng có thể khiến mỡ máu tăng cao, làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch nếu lạm dụng.

Nhiều người hạn chế thịt mỡ, ăn ít dầu nhưng kết quả xét nghiệm vẫn cho thấy mỡ máu cao. Nguyên nhân có thể đến từ những thực phẩm tưởng chừng không chứa nhiều chất béo nhưng lại xuất hiện thường xuyên trong chế độ ăn.

2 nhóm thực phẩm có thể khiến mỡ máu tăng cao

Theo The Paper, triglyceride là một trong những chỉ số mỡ máu quan trọng, có liên quan mật thiết đến nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Đáng chú ý, ngay cả khi cholesterol xấu (LDL-C) đã được kiểm soát tốt, triglyceride tăng cao vẫn có thể góp phần làm gia tăng nguy cơ tim mạch.

Không chỉ thịt mỡ, lạm dụng 2 loại thực phẩm này có thể khiến mỡ máu tăng vọt: Nhiều người ăn mỗi ngày- Ảnh 1.

Mỡ máu cao làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch (Ảnh: News Medical)

Đáng chú ý, bên cạnh thực phẩm nhiều dầu mỡ, có 2 nhóm thực phẩm quen thuộc nếu tiêu thụ quá mức cũng có thể khiến triglyceride trong máu tăng cao.

1. Tinh bột tinh chế

Nhiều người cho rằng muốn giảm mỡ máu chỉ cần hạn chế thịt mỡ và các món chiên rán. Tuy nhiên, tiêu thụ quá nhiều tinh bột tinh chế cũng có thể khiến triglyceride tăng cao.

Các thực phẩm giàu carbohydrate tinh chế như gạo trắng, bột mì tinh chế và đường có thể khiến đường huyết tăng nhanh khi tiêu thụ quá mức. Khi cơ thể tiếp nhận lượng carbohydrate vượt quá nhu cầu, gan có thể chuyển hóa phần năng lượng dư thừa thành triglyceride.

Do đó, dù không ăn nhiều chất béo, những người thường xuyên tiêu thụ quá nhiều tinh bột tinh chế vẫn có nguy cơ tăng triglyceride trong máu.

2. Fructose và siro fructose-glucose

Nhóm thứ hai cần đặc biệt chú ý là fructose và siro fructose-glucose, những thành phần tạo ngọt có thể xuất hiện trong các loại thực phẩm và đồ uống chế biến sẵn. Khi tiêu thụ quá mức, fructose có thể thúc đẩy quá trình tổng hợp triglyceride tại gan.

Không chỉ vậy, sự tham gia của hệ vi sinh đường ruột vào quá trình chuyển hóa cũng có thể ảnh hưởng đến lượng nguyên liệu được cung cấp cho gan để tổng hợp chất béo.

Vì vậy, kiểm soát lượng đường bổ sung, đặc biệt từ những thực phẩm và đồ uống chứa nhiều fructose hoặc siro fructose-glucose, là điều quan trọng đối với người có triglyceride cao.

Không chỉ thịt mỡ, lạm dụng 2 loại thực phẩm này có thể khiến mỡ máu tăng vọt: Nhiều người ăn mỗi ngày- Ảnh 2.

Lạm dụng đồ uống chứa nhiều fructose có thể làm tăng mỡ máu (Ảnh: Levels Health)

Triglyceride tăng cao nguy hiểm thế nào?

Triglyceride là một dạng chất béo trong máu, có vai trò cung cấp và dự trữ năng lượng cho cơ thể. Tuy nhiên, khi chỉ số này tăng cao kéo dài, sức khỏe tim mạch có thể bị ảnh hưởng.

Các lipoprotein giàu triglyceride và những thành phần còn sót lại sau quá trình chuyển hóa có thể góp phần hình thành mảng xơ vữa trong thành mạch. Tình trạng rối loạn triglyceride cũng có liên quan đến phản ứng viêm, những thay đổi bất lợi đối với mạch máu và sự suy giảm cholesterol tốt (HDL-C). Đây là một trong những nguyên nhân khiến nguy cơ tim mạch vẫn tồn tại dù cholesterol xấu đã được kiểm soát, còn được gọi là nguy cơ tim mạch tồn dư.

Làm gì để kiểm soát triglyceride trong máu?

Để cải thiện chỉ số triglyceride, cần chú ý 5 yếu tố trong chế độ ăn và sinh hoạt:

Kiểm soát tinh bột tinh chế: Hạn chế tiêu thụ quá nhiều carbohydrate tinh chế để giảm lượng nguyên liệu dư thừa được chuyển hóa thành triglyceride.

Hạn chế đường bổ sung: Đặc biệt chú ý thực phẩm, đồ uống chứa fructose và siro fructose-glucose.

Hạn chế rượu bia: Rượu có thể thúc đẩy gan tổng hợp chất béo, góp phần gây gan nhiễm mỡ và tăng triglyceride.

Kiểm soát tổng lượng calo và vận động: Đặc biệt quan trọng với người thừa cân, béo phì.

Lựa chọn chất béo phù hợp: Bổ sung thực phẩm chứa omega-3 như cá hồi, quả óc chó, hạt lanh và hạt chia.

Omega-3 có thể hỗ trợ kiểm soát triglyceride thông qua việc giảm tổng hợp chất béo ở gan, tăng đào thải triglyceride khỏi máu và thúc đẩy sử dụng chất béo để tạo năng lượng.

Nguồn: The Paper

Không phải thịt mỡ, đây mới là "kẻ thù" số 1 của gan: Hóa ra là thứ vạn người mê mẩn

Theo Lam Chi

Đời sống & Pháp luật

Từ Khóa:
thịt mỡ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bộ trưởng GD&ĐT: Sách giáo khoa sẽ được cung cấp miễn phí từ năm học 2028-2029

Bộ trưởng GD&ĐT: Sách giáo khoa sẽ được cung cấp miễn phí từ năm học 2028-2029 Nổi bật

Tất cả người dân có giao dịch chuyển khoản với nội dung sau cần thông báo cho ngân hàng và đến trình báo công an

Tất cả người dân có giao dịch chuyển khoản với nội dung sau cần thông báo cho ngân hàng và đến trình báo công an Nổi bật

Cô giáo mầm non gửi video ở lớp của con, mẹ xem xong xong vừa ngượng vừa tự hào: Không ngờ có đứa con ga lăng đến vậy!

Cô giáo mầm non gửi video ở lớp của con, mẹ xem xong xong vừa ngượng vừa tự hào: Không ngờ có đứa con ga lăng đến vậy!

21:54 , 31/10/2026
58 tuổi, bà nội trợ khiến dân mạng nể phục vì căn nhà sạch như mới: Hóa ra chỉ giữ 5 thói quen đơn giản này

58 tuổi, bà nội trợ khiến dân mạng nể phục vì căn nhà sạch như mới: Hóa ra chỉ giữ 5 thói quen đơn giản này

21:53 , 31/10/2026
Huyền quan là khu vực nào trong nhà, cần lưu ý gì về phong thủy?

Huyền quan là khu vực nào trong nhà, cần lưu ý gì về phong thủy?

21:42 , 31/10/2026
Khởi tố người đàn ông chặn đầu ô tô, bóp mũi tài xế ở Hà Nội

Khởi tố người đàn ông chặn đầu ô tô, bóp mũi tài xế ở Hà Nội

21:31 , 31/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên