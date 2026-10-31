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Khởi tố người đàn ông chặn đầu ô tô, bóp mũi tài xế ở Hà Nội

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Lê Xuân Hưng bị khởi tố về tội Gây rối trật tự công cộng sau hành vi ép xe ô tô dừng lại giữa phố, rồi áp sát, thò tay bóp mũi, vung tay tát tới tấp vào mặt tài xế.

Công an xã Thuận An (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Xuân Hưng (SN 1972, trú tại thôn Linh Quy, xã Thuận An) về tội Gây rối trật tự công cộng, quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố người đàn ông chặn đầu ô tô, bóp mũi tài xế ở Hà Nội- Ảnh 1.

Bị can Lê Xuân Hưng.

Sáng 11/10, mạng xã hội đăng tải video một người điều khiển xe máy dừng trước đầu ô tô và tác động vào tài xế ô tô trên đường Dương Đức Hiền, xã Thuận An.

Công an xã Thuận An đã làm việc với Lê Xuân Hưng, là người lái xe máy. Tại cơ quan công an, Hưng khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Theo lời khai của Hưng, sự việc bắt nguồn từ mâu thuẫn trong quá trình lưu thông trên đường. Hưng khai rằng trước đó bản thân có xin chuyển đường nhưng không được.

Nhận thấy chiếc ô tô phía sau di chuyển sát và cho rằng tài xế cố tình “chèn ép”, không nhường đường cho xe mình, Hưng nảy sinh bực tức và điều khiển xe máy vượt lên chặn ngay trước đầu ô tô.

Khởi tố người đàn ông chặn đầu ô tô, bóp mũi tài xế ở Hà Nội- Ảnh 2.

Hình ảnh vụ việc.

Vừa áp sát xe, Hưng hùng hổ bước xuống, buông lời lăng mạ, văng tục thậm tệ đối với tài xế. Trong cơn kích động, người đàn ông thậm chí còn lớn tiếng thừa nhận đã dùng rượu bia: “B*uống rượu thật đấy, cho cam luôn, trả lời đi…”.

Trước sự manh động của Hưng, tài xế cùng những người trên ô tô chọn cách kiềm chế, ngồi yên trong xe để tránh xung đột. Sau khi hành hung tài xế, Hưng mới chịu quay lại xe máy và tiếp tục điều khiển phương tiện lạng lách trên đường.

Đáng chú ý, không chỉ dừng lại ở việc chửi bới, Hưng còn thò tay qua cửa kính, liên tiếp tấn công tài xế bằng các hành vi như véo mũi, vung tay tát vào mặt nạn nhân và lớn tiếng chửi bới.

Ngoài ra, Công an xã Thuận An đang tiếp tục làm rõ, củng cố hồ sơ, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông khác theo quy định.

Theo Minh Tuệ

VTC News

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