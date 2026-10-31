Cập nhật không khí 4 điểm cầu chung kết Olympia 2026 trước giờ G: Dàn MC đã sẵn sàng, các địa phương nóng rực cổ vũ!

Chưa đầy 24 tiếng nữa, trận Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 sẽ chính thức diễn ra. Không khí trước giờ G đang nóng lên tại 4 điểm cầu truyền hình trực tiếp ở Khánh Hòa, Phú Thọ, Hưng Yên và Hà Nội. Từ những màn đồng diễn, vật phẩm cổ động đến hàng nghìn học sinh, thầy cô và người dân cùng góp mặt, tất cả đang hướng về 4 nhà leo núi xuất sắc nhất mùa giải năm nay.

Đồng hành cùng các cổ động viên tại các điểm cầu là dàn MC gồm Thái Trang, Minh Tân, Châu Khang và Sơn Lâm. Trong khi đó, tại trường quay S14, bộ đôi MC Ngọc Huy - Khánh Vy tiếp tục đảm nhận vai trò dẫn dắt trận đấu được mong chờ nhất mùa Olympia 2026.

Khánh Hòa: Điểm cầu hướng ra biển, MC Thái Trang lần đầu góp mặt

Điểm cầu Khánh Hòa được đặt tại Công viên biển Bình Sơn, phường Đông Hải, nơi có không gian rộng lớn hướng ra biển. Đây là địa điểm tiếp lửa cho Trần Võ Gia Bảo - nam sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, người giành chiến thắng cuộc thi Quý I và là thí sinh đầu tiên giành vé vào chung kết năm.

Trước ngày lên đường ra Hà Nội, Gia Bảo đã được nhà trường tổ chức lễ xuất quân trang trọng, ấm áp. Những chiếc băng rôn lưu giữ chữ ký và lời chúc của thầy cô, bạn bè cũng được trao tận tay nam sinh như lời động viên tinh thần trước trận đấu quan trọng. Theo thông tin từ VTV, điểm cầu Công viên biển Bình Sơn dự kiến đón khoảng 10.000 học sinh, đoàn viên, thanh niên, giáo viên và người dân đến cổ vũ.

Đồng hành với các cổ động viên tại điểm cầu Khánh Hoà là MC Thái Trang

Đồng hành với các cổ động viên tại đây là MC Thái Trang. Cô là nữ MC duy nhất trong đội hình dẫn 4 điểm cầu địa phương năm nay và cũng lần đầu đảm nhận vai trò này tại Chung kết Olympia. Trước thềm sự kiện, nữ MC đã chia sẻ những hình ảnh đầu tiên về công tác chuẩn bị tại điểm cầu Khánh Hòa, hứa hẹn mang đến bầu không khí sôi động để tiếp sức cho Gia Bảo.

Phú Thọ: Lần đầu có điểm cầu Olympia, hàng nghìn người cùng tiếp lửa cho Lý Thái Dương

Một trong những điểm nhấn đặc biệt của Chung kết Olympia năm thứ 26 là sự xuất hiện của điểm cầu Phú Thọ. Đây là lần đầu tiên Trường THPT chuyên Hùng Vương và địa phương có cầu truyền hình trực tiếp tại sân chơi trí tuệ này, sau chiến thắng của nhà leo núi Lý Thái Dương ở cuộc thi Quý II.

Điểm cầu được đặt tại khu vực tượng đài Bác Hồ với ngày hội non sông, thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng. Không gian mang đậm dấu ấn văn hóa Đất Tổ sẽ trở thành nơi hội tụ của hàng nghìn học sinh, thầy cô và phụ huynh. Nhà trường đã chuẩn bị các tiết mục đồng diễn với sự tham gia của đông đảo học sinh, phụ huynh. Trang phục mang bản sắc văn hóa Phú Thọ cũng được lựa chọn để tạo dấu ấn riêng cho điểm cầu.

Điểm cầu được đặt tại khu vực tượng đài Bác Hồ với ngày hội non sông, thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng, người đảm nhận vai trò dẫn dắt tại đây là MC Minh Tân

Người đảm nhận vai trò dẫn dắt tại đây là MC Minh Tân. Anh là gương mặt quen thuộc với khán giả VTV qua các chương trình thể thao, nhưng đây là lần đầu tiên nam MC góp mặt tại Chung kết Olympia với vai trò dẫn điểm cầu. Với phong cách chỉn chu, điềm tĩnh nhưng vẫn giàu năng lượng, Minh Tân sẽ cùng các cổ động viên tiếp thêm tinh thần cho Thái Dương trong cuộc đua giành vòng nguyệt quế.

Hưng Yên: Sau 26 năm chờ đợi, MC Châu Khang cùng cổ động viên tiếp sức Quang Minh

Điểm cầu Hưng Yên được tổ chức tại Quảng trường Thái Bình, khu vực Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam. Đây là địa điểm mang ý nghĩa văn hóa, lịch sử đặc biệt của địa phương, đồng thời đánh dấu sự trở lại của cầu truyền hình Chung kết Olympia tại vùng đất Thái Bình xưa sau 26 năm chờ đợi.

Nhân vật nhận được sự cổ vũ tại điểm cầu này là Nguyễn Huy Quang Minh, học sinh Trường THPT chuyên Thái Bình. Nam sinh giành chiến thắng cuộc thi Quý III, đồng thời gây chú ý với thành tích 345 điểm ở vòng thi Tháng - mức điểm cao nhất tại vòng thi này của Olympia năm thứ 26.

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MC Châu Khang hứa hẹn mang đến bầu không khí trẻ trung tại điểm cầu Hưng Yên

Trước thềm chung kết, thầy cô và nhà trường đã có những buổi gặp mặt, động viên tinh thần, gửi tặng Quang Minh các món quà may mắn cùng lời chúc. Công tác chuẩn bị cho cầu truyền hình ngày 1/11 cũng được địa phương triển khai chu đáo. Những hình ảnh đầu tiên tại điểm cầu Hưng Yên được MC Châu Khang chia sẻ trên trang cá nhân, cho thấy không khí chờ đón trận đấu đang dần nóng lên.

Sinh năm 2001, Châu Khang là gương mặt trẻ nhất trong đội hình MC dẫn các điểm cầu năm nay. Anh cũng lần đầu đảm nhận vai trò này tại Chung kết Olympia. Với phong cách năng động, hiện đại, nam MC được kỳ vọng sẽ kết nối các cổ động viên và tạo nên bầu không khí trẻ trung tại điểm cầu Hưng Yên.

Hà Nội: Amser chuẩn bị hashtag, băng rôn, tập flashmob, MC Sơn Lâm trở lại

Điểm cầu cuối cùng đặt tại Bảo tàng Hà Nội, đồng hành cùng Đoàn Lê Anh Đức - học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, chủ nhân tấm vé chung kết Quý IV. Đây là địa điểm mang dấu ấn văn hóa của Thủ đô, hứa hẹn trở thành nơi hội tụ đông đảo học sinh, thầy cô và người dân đến cổ vũ nam sinh.

Trước thềm trận chung kết, thầy cô và học sinh trường Ams đã tổ chức chương trình cổ vũ, tiếp sức cho Anh Đức. Đoàn trường Hà Nội - Amsterdam cùng các câu lạc bộ đang chuẩn bị nhiều vật phẩm như hashtag, băng rôn, áo đồng phục, đồng thời tập luyện các tiết mục flashmob để khuấy động không khí. Những hoạt động này cũng được nhà trường cập nhật trên các kênh thông tin chính thức.

Đảm nhận vai trò dẫn dắt tại điểm cầu Hà Nội là MC Sơn Lâm

Đảm nhận vai trò dẫn dắt tại điểm cầu Hà Nội là MC Sơn Lâm - gương mặt giàu kinh nghiệm trong đội hình năm nay. Anh từng dẫn tại điểm cầu Thanh Hóa năm 2023 và Huế năm 2024, nơi các thí sinh đại diện địa phương lần lượt giành chức vô địch. Sự trở lại của Sơn Lâm vì thế nhận được nhiều sự chú ý từ khán giả Olympia.

Trận Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 sẽ diễn ra lúc 8h30 ngày 1/11/2026, được truyền hình trực tiếp trên VTV3 và nền tảng VTVgo. Bốn điểm cầu đã sẵn sàng, hàng nghìn cổ động viên đang hướng về các nhà leo núi. Liệu vòng nguyệt quế năm nay sẽ gọi tên thí sinh nào?

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