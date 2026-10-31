Bức ảnh họp phụ huynh khiến dân mạng nói thẳng: Yêu thương con đấy, nhưng chưa chắc đúng cách đâu!

Mới đây, đoạn video ghi lại cảnh một ông bố ở Trung Quốc cặm cụi dọn dẹp ngăn bàn bừa bộn của con suốt hơn một tiếng đồng hồ trong buổi họp phụ huynh đã thu hút sự chú ý và dấy lên làn sóng tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Theo hình ảnh được ghi lại, trong khi giáo viên đang chủ trì cuộc họp và phổ biến các nội dung quan trọng, vị phụ huynh ngồi phía dưới lại liên tục lôi toàn bộ sách vở, bài kiểm tra nhàu nhĩ và bút thước từ hộc bàn của con ra ngoài. Ông kiên nhẫn vuốt phẳng từng nếp gấp, phân chia từng môn rồi cẩn thận xếp lại gọn gàng. Đoạn video sau đó được chia sẻ lên mạng kèm thông điệp về sự tận tụy và tình thương vô điều kiện của cha mẹ dành cho con cái.

Ông bố cặm cụi dọn dẹp sách vở cho con suốt buổi họp phụ huynh

Tuy nhiên, thay vì nhận được sự đồng cảm hay khen ngợi, hành động này lại vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Không ít người cho rằng vị phụ huynh đã đi lệch mục tiêu chính của buổi họp khi mải làm "nhân viên dọn vệ sinh" mà bỏ lỡ hoàn toàn những đánh giá, lưu ý của thầy cô về tình hình học tập và kỷ luật của con.

Đáng chú ý, vụ việc còn mở ra góc nhìn sâu hơn về thói quen sinh hoạt và ranh giới cá nhân giữa cha mẹ và con cái. Nhiều bình luận chỉ ra rằng, góc bàn học tại lớp vốn là không gian riêng của học sinh. Dưới góc nhìn của người lớn, đống tài liệu kia có thể là một "bãi rác" lộn xộn, nhưng với đứa trẻ, đó lại là một trật tự có quy luật riêng: bài kiểm tra nào nằm dưới cuốn sách nào, vở ghi chèn ở khe hở nào đều đã được ghi nhớ rõ ràng. Việc phụ huynh tự ý can thiệp vô tình xóa sạch "bản đồ trí nhớ" của trẻ, rất dễ khiến con bối rối, không tìm thấy bài tập khi lên lớp vào ngày hôm sau.

Từ một câu chuyện nhỏ nơi giảng đường, nhiều chuyên gia và cư dân mạng nhận định đây là biểu hiện điển hình của việc yêu thương quá mức dẫn đến kiểm soát và xâm phạm không gian cá nhân. Thay vì áp đặt tiêu chuẩn ngăn nắp của người lớn lên thế giới của con trẻ, phụ huynh nên học cách tôn trọng ranh giới, để con tự trải nghiệm và tự rút ra bài học khi gặp rắc rối từ sự bừa bộn của chính mình.