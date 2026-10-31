Chủ căn nhà 30m² nhất quyết không di dời dù được đổi sang nhà mới rộng 55m², khẳng định: "Nguyên nhân không phải do tiền bồi thường"

Năm 2014, khi các hộ dân tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc), lần lượt chuyển đến nhà mới nhờ dự án cải tạo đô thị, căn nhà cũ rộng 30 m² của một cậu bé 15 tuổi vẫn trơ trọi giữa công trường ngổn ngang. Đằng sau việc gia đình không thể di dời là một câu chuyện éo le khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Cậu bé 15 tuổi một mình chăm mẹ bệnh tật

Năm 2014, chính quyền tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, triển khai dự án cải tạo các khu nhà cũ nhằm thay đổi diện mạo đô thị. Những hộ dân thuộc diện giải tỏa được hưởng chính sách đền bù khá hấp dẫn: mỗi gia đình được bố trí một căn nhà tái định cư rộng 55m2, kèm theo khoản hỗ trợ theo quy định.

Nhờ đó, phần lớn người dân nhanh chóng đồng thuận di dời để ổn định cuộc sống tại nơi ở mới. Tuy nhiên, giữa công trường đang được triển khai, chỉ có một căn nhà cũ kỹ vẫn đứng trơ trọi. Đó là mái ấm nhỏ của Trương Tấn Nguyên và mẹ.

Trước sự thúc giục của đội thi công, cậu bé 15 tuổi chỉ giải thích: "Các chú ơi, nhà cháu có muốn cũng không thể chuyển đi nơi khác được. Nguyên nhân không phải do tiền bồi thường đâu".

Câu chuyện về căn nhà đặc biệt này nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dân trong thành phố, sau đó được một đài truyền hình địa phương tìm đến ghi nhận.

Căn nhà chỉ rộng khoảng 30m2, gần như không có đồ đạc đáng giá. Bên trong chỉ có hai chiếc giường nhỏ, một chiếc bàn để học tập cùng vài vật dụng phục vụ sinh hoạt, nấu nướng. Tình trạng căn nhà cũng khiến nhiều người lo ngại. Những bức tường cũ kỹ xuất hiện nhiều vết nứt, có chỗ ánh sáng bên ngoài xuyên qua. Nhìn từ bên ngoài, công trình dường như có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Điều khiến các phóng viên ngạc nhiên hơn cả là trong nhà chỉ có một mình Trương Tấn Nguyên. Khi được hỏi về cha mẹ, cậu dẫn mọi người đến căn phòng nhỏ phía cuối nhà. Trên chiếc giường cũ, mẹ cậu đang nằm liệt giường, không thể nói chuyện bình thường.

Một người hàng xóm sau đó đã kể lại hoàn cảnh đặc biệt của gia đình. Trước đây, mẹ của Trương Tấn Nguyên bị liệt sau một tai nạn. Mọi gánh nặng chăm sóc gia đình đều dồn lên vai người cha. Thế nhưng, vì lao lực, ông cũng lâm bệnh rồi qua đời.

Sau cú sốc mất chồng, mẹ cậu chịu áp lực tâm lý nặng nề, phát bệnh tâm thần và không còn khả năng tự chăm sóc bản thân. Từ đó, khi mới 12 tuổi, Trương Tấn Nguyên đã phải trở thành chỗ dựa duy nhất của mẹ.

Suốt 3 năm, cậu vừa đến trường học tập, vừa lo toan mọi việc trong nhà. Cuộc sống vốn đã khó khăn lại càng thêm thiếu thốn khi căn nhà nằm giữa khu vực đang thi công, thường xuyên bị cắt điện, nước.

Muốn có nước sinh hoạt, cậu phải tự đi gánh từng chuyến. Những ngày mùa đông giá rét, do không có hệ thống sưởi ấm, hai mẹ con chỉ có thể đốt củi để chống chọi với cái lạnh. Thương hoàn cảnh của họ, những người hàng xóm xung quanh thường xuyên giúp đỡ bằng cách cho củi, hỗ trợ gánh nước và san sẻ những nhu yếu phẩm cần thiết.

Lý do gia đình không thể nhận nhà tái định cư

Chứng kiến hoàn cảnh của hai mẹ con, các phóng viên không khỏi xót xa. Họ đặt câu hỏi tại sao gia đình không chuyển đi để nhận nhà mới, có điều kiện sống tốt hơn. Câu trả lời sau đó đã hé lộ nút thắt khiến căn nhà nhỏ suốt nhiều năm không thể giải tỏa.

Theo thông tin được người hàng xóm cung cấp, dự án giải phóng mặt bằng thực tế đã được chính quyền địa phương thông báo từ năm 2011. Theo phương án đền bù, mỗi hộ dân thuộc diện di dời sẽ được bố trí một căn nhà tái định cư rộng 55m2.

Tuy nhiên, với những căn nhà có diện tích nhỏ hơn mức này, chủ hộ phải thanh toán phần chênh lệch theo đơn giá 1.000 NDT/m2 (hơn 3,8 triệu đồng).

Căn nhà của mẹ con Trương Tấn Nguyên chỉ rộng khoảng 30m2. Điều đó đồng nghĩa với việc gia đình phải bỏ thêm khoảng 20.000 NDT (hơn 77. triệu đồng) mới có thể nhận căn hộ tái định cư.

Đối với một gia đình nghèo, lại không có người lao động chính, đây là khoản tiền không hề nhỏ. Dẫu vậy, Trương Tấn Nguyên vẫn cố gắng đi làm thêm, tìm cách vay mượn khắp nơi để có đủ số tiền cần thiết.

Thế nhưng, khi tưởng chừng đã có thể giải quyết được vấn đề tài chính, cậu bé lại nhận được thông tin gia đình không đủ điều kiện ký giấy di dời. Nguyên nhân nằm ở giấy tờ pháp lý của căn nhà.

Để được giải quyết đền bù, gia đình phải xuất trình giấy chứng nhận quyền sở hữu bất động sản. Trong khi đó, căn nhà hai mẹ con đang sinh sống vốn là tài sản do công ty cũ của cha mẹ cấp cho từ trước.

Thời điểm được giao nhà, cha mẹ Trương Tấn Nguyên không biết cần phải hoàn tất thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu. Sau khi nhà máy đóng cửa, người cha qua đời, việc tìm kiếm hồ sơ và xin cấp giấy tờ hợp pháp cho căn nhà càng trở nên khó khăn.

Như vậy, dù có nhu cầu di dời và đã cố gắng chuẩn bị khoản tiền cần thiết, gia đình cậu bé vẫn không thể hoàn tất thủ tục để nhận nhà mới. Căn nhà 30m2 vì thế tiếp tục nằm lại giữa khu vực đã được giải tỏa.

Những tấm lòng giúp hai mẹ con có mái ấm mới

Sau khi tìm hiểu toàn bộ sự việc, các phóng viên quyết định tìm cách hỗ trợ gia đình Trương Tấn Nguyên. Câu chuyện của hai mẹ con nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận, đồng thời đưa hoàn cảnh của hai mẹ con đến với các cơ quan chức năng địa phương.

Với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, những vướng mắc về việc di dời cuối cùng cũng được tháo gỡ. Gia đình Trương Tấn Nguyên được bố trí một căn nhà tái định cư mới, giúp hai mẹ con thoát khỏi căn nhà cũ kỹ, xuống cấp và điều kiện sinh hoạt thiếu thốn.

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương còn hỗ trợ tiền điện để đảm bảo những nhu cầu sinh hoạt cơ bản cho gia đình. Đây không chỉ là sự giúp đỡ thiết thực đối với hai mẹ con mà còn góp phần giải quyết vướng mắc trong quá trình cải tạo đô thị.

Câu chuyện sau khi được lan truyền cũng lay động nhiều tấm lòng hảo tâm. Không ít người đã quyên góp tiền bạc, gửi thực phẩm và các vật dụng cần thiết để giúp đỡ Trương Tấn Nguyên cùng mẹ vượt qua giai đoạn khó khăn.

Trước tình cảm mà mọi người dành cho gia đình, cậu bé không giấu được sự xúc động và bật khóc. Căn nhà mới không chỉ giúp hai mẹ con cải thiện điều kiện sống mà còn mở ra hy vọng về một tương lai bớt nhọc nhằn cho Trương Tấn Nguyên.

Câu chuyện của cậu bé 15 tuổi cũng khiến nhiều người xúc động trước tình làng nghĩa xóm và sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng khi những hoàn cảnh khó khăn cần được sẻ chia.

(Theo Sina,163.com)