Bí mật trong ngôi nhà cũ 400 năm tuổi

Ngôi nhà đặc biệt này nằm tại thôn Hoàng Liên Khê, thuộc Châu tự trị dân tộc Thổ Gia, Miêu Ân Thi, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Chủ nhân của nó là ông cụ họ Dương, có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, phải sống nhờ trợ cấp từ chính quyền địa phương.

Năm 2010, khi thôn Hoàng Liên Khê nằm trong kế hoạch quy hoạch khu danh lam thắng cảnh của tỉnh Hồ Nam, các hộ dân tại đây được yêu cầu di dời. Đối với gia đình ông Dương, đây là cơ hội để thay đổi cuộc sống. Ông hy vọng khoản tiền đền bù sẽ giúp gia đình có điều kiện chuyển đến một ngôi nhà mới khang trang, tiện nghi hơn.

Tuy nhiên, quá trình giải phóng mặt bằng đã xuất hiện một tình huống không ai ngờ tới. Khi đội thi công tiến hành phá dỡ ngôi nhà, họ phát hiện vật liệu cấu thành công trình không phải loại gỗ thông thường mà là Kim tơ nam mộc vàng, một loại gỗ quý hiếm của Trung Quốc.

Kim tơ nam mộc vốn nổi tiếng nhờ độ cứng, độ bền và khả năng chống mối mọt, chống ăn mòn. Trong điều kiện thích hợp, loại gỗ này có thể tồn tại qua thời gian rất dài mà vẫn giữ được những đặc tính đáng chú ý. Đặc biệt, Kim tơ nam mộc vàng được đánh giá cao về giá trị và từng được sử dụng trong các công trình dành cho hoàng gia, giới quý tộc Trung Quốc thời xưa.

Phát hiện này khiến ngôi nhà xuống cấp trở thành một tài sản có giá trị lịch sử và vật chất đặc biệt. Chính gia đình ông Dương cũng không ngờ nơi mình sinh sống suốt nhiều năm lại ẩn chứa một báu vật như vậy.

Theo lời kể của gia chủ, ngôi nhà được tổ tiên xây dựng từ thời nhà Minh. Tính đến thời điểm được phát hiện, công trình đã có lịch sử khoảng 400 năm. Toàn bộ ngôi nhà sử dụng hơn 100 m³ gỗ Kim tơ nam mộc vàng, trong đó có hơn 30 cây gỗ nguyên khối. Cây lớn nhất có đường kính khoảng 50 cm và được cho là đã hơn 1.000 năm tuổi.

Không chỉ vậy, ngôi nhà còn gắn với lịch sử của một gia tộc từng có vị thế trong vùng. Khi kiểm tra gia phả, đội thi công biết được tổ tiên của ông Dương từng là một vị quan nổi tiếng tại địa phương. Tuy nhiên, qua nhiều biến động lịch sử, gia đình dần sa sút, không còn giữ được sự thịnh vượng như trước.

Phương án đền bù rơi vào bế tắc

Trước phát hiện bất ngờ, chính quyền địa phương đã mời một chuyên gia khảo cổ học đến thẩm định. Sau khi xem xét, chuyên gia nhận định đây không đơn thuần là một ngôi nhà dân dụng mà còn là di vật văn hóa có giá trị, cần được bảo tồn và không thể tùy tiện phá dỡ.

Giá trị của công trình được ước tính lên tới 800 triệu NDT (hơn 3.000 tỷ đồng). Đây là con số vượt xa khả năng chi trả trong phương án đền bù ban đầu, khiến quá trình giải quyết quyền lợi liên quan đến ngôi nhà rơi vào bế tắc.

Sau khi được chuyên gia giải thích về giá trị của ngôi nhà cổ, ông Dương quyết định tặng công trình cho nhà nước Trung Quốc quản lý và bảo tồn. Thay vì tiếp tục vướng vào bài toán đền bù, gia đình lựa chọn để ngôi nhà trở thành tài sản phục vụ việc gìn giữ di sản.

Để đáp lại quyết định này, chính quyền thành phố Ân Thi đã đặc biệt cấp cho gia đình ông một ngôi nhà mới. Nhờ đó, mong muốn được sống trong một nơi ở khang trang hơn của gia đình cuối cùng cũng trở thành hiện thực.

Trở thành điểm đến nổi tiếng

Sau khi được xác định có giá trị đặc biệt, ngôi nhà cổ được đưa vào diện bảo vệ. Năm 2013, các nhân viên của Bảo tàng tỉnh Hồ Nam đã chuyển công trình đến Khu danh lam thắng cảnh Đồng Hương Ân Thi để bảo quản.

Ảnh: cnr.cn

Việc di dời một công trình gỗ có lịch sử hàng trăm năm đòi hỏi quá trình xử lý cẩn trọng nhằm hạn chế hư hại đến kết cấu và vật liệu nguyên bản. Riêng chi phí cho công việc này được cho là đã lên tới gần 1 triệu NDT ( hơn 3,8 tỷ đồng).

Sau khi được tu sửa, ngôi nhà mở cửa đón khách tham quan. Phía trước công trình có treo tấm biển ghi dòng chữ “Nhà cổ Nam mộc”.

Từ một ngôi nhà xuống cấp ở vùng xa xôi, công trình dần trở thành điểm thu hút khách du lịch tại địa phương.

(Tổng hợp)