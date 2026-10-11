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5 lời khuyên cho những ai thích ăn bưởi: Số 2 nhất định phải biết

| | Sống

Bưởi là loại trái cây được nhiều gia đình Việt yêu thích nhờ vị thanh mát, giàu vitamin C và chất xơ. Tuy nhiên, cần lưu ý một số điều sau.

Ăn bưởi nguyên múi tốt hơn chỉ uống nước ép

Bưởi cung cấp vitamin C, nước, chất xơ và các hợp chất thực vật có lợi cho sức khỏe. Trong đó, chất xơ góp phần hỗ trợ hoạt động tiêu hóa và giúp tạo cảm giác no.

Khi ăn bưởi nguyên múi, người dùng giữ lại được phần chất xơ trong tép quả. Ngược lại, nếu ép bưởi rồi lọc bỏ bã, một phần chất xơ sẽ bị loại bỏ. Uống nước ép cũng khiến nhiều người tiêu thụ lượng trái cây lớn hơn trong thời gian ngắn.

Vì vậy, thay vì thường xuyên uống một cốc nước ép lớn, các gia đình có thể ưu tiên ăn bưởi nguyên múi với khẩu phần phù hợp.

    Người đang uống thuốc cần đặc biệt lưu ý

Đây là vấn đề quan trọng nhất đối với những người có thói quen ăn bưởi hằng ngày.

Bưởi có thể tương tác với một số loại thuốc, làm thay đổi nồng độ thuốc trong máu và tăng nguy cơ gặp tác dụng phụ. Các thuốc có khả năng tương tác bao gồm một số thuốc hạ cholesterol, thuốc điều trị tăng huyết áp, thuốc chống loạn nhịp tim và thuốc ức chế miễn dịch.

Ảnh minh hoạ

Cần lưu ý không phải thuốc nào trong cùng một nhóm cũng có nguy cơ tương tác như nhau.

Người đang điều trị bệnh mạn tính nên kiểm tra tờ hướng dẫn sử dụng thuốc hoặc hỏi bác sĩ, dược sĩ về loại bưởi có thể ăn.

    Người mắc bệnh đái tháo đường không cần mặc định kiêng bưởi

Bưởi có chứa đường tự nhiên nhưng cũng cung cấp chất xơ và nước. Người mắc bệnh tiểu đường vẫn có thể ăn loại quả này nếu kiểm soát khẩu phần và tính lượng carbohydrate trong tổng chế độ ăn.

Điều cần tránh là ăn quá nhiều trong một lần hoặc uống nước ép với lượng lớn mà không tính đến lượng đường nạp vào cơ thể.

Người bệnh nên ưu tiên múi bưởi nguyên quả, ăn đa dạng các loại trái cây và theo dõi đường huyết theo hướng dẫn của nhân viên y tế.

    Đừng cố ăn bưởi khi cơ thể thường xuyên bị ợ chua, khó chịu

Bưởi có vị chua do chứa các axit hữu cơ tự nhiên. Với một số người bị trào ngược dạ dày – thực quản hoặc thường xuyên ợ nóng, loại quả này có thể làm triệu chứng khó chịu rõ hơn.

Tuy nhiên, không phải tất cả người mắc bệnh dạ dày đều phải kiêng bưởi. Khả năng dung nạp thực phẩm ở mỗi người khác nhau.

Nếu nhận thấy tình trạng nóng rát, ợ chua hoặc đau bụng xuất hiện sau khi ăn, bạn nên giảm khẩu phần hoặc tạm ngừng để theo dõi. Nếu triệu chứng kéo dài, cần đi khám thay vì tự ý áp dụng chế độ kiêng khem nghiêm ngặt.

    Không nên chỉ ăn bưởi để giảm cân hoặc thay thế bữa chính

Nhờ chứa nhiều nước và có chất xơ, bưởi có thể giúp tạo cảm giác no, phù hợp với chế độ ăn kiểm soát năng lượng. Tuy nhiên, không có bằng chứng cho thấy chỉ ăn bưởi có thể làm tan mỡ hoặc giúp giảm cân bền vững.

Nếu dùng bưởi thay thế các bữa ăn trong thời gian dài, cơ thể có nguy cơ thiếu protein, chất béo thiết yếu và nhiều vi chất dinh dưỡng khác.

Cách tốt hơn là ăn bưởi với lượng vừa phải, kết hợp rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt, thực phẩm giàu protein và các loại trái cây khác.

Bưởi là thực phẩm có giá trị dinh dưỡng, nhưng lợi ích chỉ phát huy tốt khi được sử dụng đúng cách. Với người đang dùng thuốc điều trị bệnh, việc kiểm tra nguy cơ tương tác cần được ưu tiên; những người còn lại nên chú ý khẩu phần, cách ăn và duy trì chế độ dinh dưỡng đa dạng.

Lời khuyên đến những gia đình đang trồng cây bưởi

Theo Minh Khang (t/h)

Sức khỏe 24h

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