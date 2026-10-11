Nữ nghệ sĩ bật khóc nức nở: "Trong người tôi không có nổi 10 ngàn"

Mới đây, nhóm nghệ sĩ Ngũ Long Du Ký đã tới thăm nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh hiện đang sống trong cảnh vô cùng khó khăn.



Được biết, nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh hiện không có nhà ở, phải ở trọ share phòng với một người. Cả hai cùng ở trong căn nhà trọ cấp 4 chật hẹp khoảng 15m2.

Trước đây, nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh kéo xe đi làm nail dạo quanh các ngõ xóm nhưng sức khỏe không cho phép nên giờ bà nhận đấm bóp, cạo gió tại nhà.

Nghệ sĩ Phương Dung chia sẻ: "Lâu lắm rồi chúng tôi mới qua đây thăm cô Hoa Mỹ Hạnh. Thực sự mà nói, rất nhiều cô chú nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi không thể nào cứ đi thăm một mình cô Hoa Mỹ Hạnh được, cũng phải đi thăm hỏi những hoàn cảnh khác.

Nhưng bất cứ khi nào có thời gian, điều kiện hoặc dư dả, kinh phí là chúng tôi ưu tiên qua thăm cô".

Nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh bật khóc nức nở nói: "Tôi khổ quá! Tôi bệnh hoài không dứt, phải nhập viện hoài. Cái lưng tôi giờ đau không đi được. Nửa đêm tôi dậy đi toilet té xỉu trong đó.

Bác sĩ nói may mà tôi không bị gãy xương nhưng vẫn gặp chấn thương. Hoàn cảnh tôi khổ lắm.

Ba tháng nay rồi, tôi rất khổ. Trong tay tôi không có nổi 10 ngàn đồng để mua cháo. Tôi chỉ dám ăn cơm với nước tương.

Từ ngày bệnh tới giờ tôi không làm được cái gì để kiếm ra tiền. Tôi để bảng hiệu ở cửa phòng nhưng làm gì có ai tới làm móng tay, đấm bóp, mà tôi cũng không có sức để làm. Tôi cứ để bảng hiệu như thế, ai làm thì làm.

Hai năm qua, từ ngày té ngã tôi không làm ra một cắc nào.

Tôi ở chung với một người để chia tiền nhà, một tháng người đó đi rửa chén được 7 triệu mà tiền nhà đã 3 triệu rưỡi".

Nhóm nghệ sĩ Ngũ Long Du Ký gửi tặng nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh quà cáp và khoản tiền từ các mạnh thường quân đồng hành. Nữ nghệ sĩ vui mừng nói: "Tôi mừng lắm. Tôi như sắp chết được ban viên thuốc hồi sinh. Tôi khổ lắm, muốn cắn lưỡi tự sát mà không dám".

Nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh từng là cô đào chính xinh đẹp, đi diễn khắp các tỉnh miền Nam một thời, từng sống trong nhung lụa và là chủ gánh hát cải lương danh tiếng. Thế nhưng khi gánh hát vỡ nợ, bà lâm vào cảnh trắng tay, gia đình tan vỡ và mất đi người con trai duy nhất. Nhiều năm qua, nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh sống trong cảnh cùng khổ.