Xôn xao tin quán bánh trôi tàu trứ danh của cố nghệ sĩ Phạm Bằng "tái xuất" đúng ngày Hà Nội trở lạnh

Sau nhiều tháng vắng bóng, quán bánh trôi tàu gắn với tên tuổi cố nghệ sĩ Phạm Bằng bất ngờ thông báo mở cửa trở lại từ ngày 5/10. Đáng chú ý, màn tái xuất diễn ra đúng thời điểm Hà Nội đón đợt không khí lạnh, trời chuyển lạnh và nhiệt độ giảm rõ rệt.

Sáng 5/10, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Hà Nội, khiến thời tiết chuyển lạnh sau chuỗi ngày oi nóng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhiệt độ tại Hà Nội trong ngày dao động 21-26 độ C, sáng có mưa rào và dông rải rác.

Cũng trong ngày này, một thông báo ngắn trên trang mạng xã hội của Bánh Trôi Tàu Bác Phạm Bằng lập tức thu hút sự chú ý của những thực khách từng quen với địa chỉ này: quán chính thức mở bán trở lại để phục vụ khách hàng.

Ảnh chụp màn hình

Ngay dưới thông báo mở cửa trở lại của quán, rất nhiều người đã bày tỏ sự hức hức, đón chờ để được ôn lại một kỷ niệm, một nét rất Hà Nội, đậm màu xưa cũ. Nhiều người nhắc tới bạn bè và những kỉ niệm cùng những lời hẹn cùng nhau thưởng thức hơi lạnh của mùa đông Hà Nội.

Nằm trong một con ngõ nhỏ trên phố Hàng Giầy, Hoàn Kiếm, quán vốn được nhiều người biết đến qua cái tên “bánh trôi tàu bác Phạm Bằng”. Đây là hàng bánh gắn với cố nghệ sĩ Phạm Bằng trong nhiều năm, trước khi ông qua đời vào năm 2016. Điểm đặc biệt của quán nằm ở sự giản dị. Không gian nhỏ, nằm trong lối đi của một căn nhà trên phố cổ, với vài bộ bàn ghế phục vụ khách tại chỗ. Từ nhiều năm trước, hình ảnh nghệ sĩ Phạm Bằng trực tiếp đứng bán bánh đã trở thành một phần ký ức của những thực khách quen.

Sau khi nghệ sĩ Phạm Bằng qua đời, gia đình từng mở cửa quán trở lại và tiếp tục duy trì những món ăn đã gắn với tên tuổi của ông. Năm 2017, khi quán mở lại sau hơn một năm đóng cửa, khá đông khách tìm đến để thưởng thức hương vị quen thuộc.

Thực đơn của quán được giữ theo cách cũ với 3 món gồm bánh trôi tàu, lục tàu xá và chí mà phù. Trong đó, bánh trôi tàu vẫn là món được nhiều thực khách nhớ đến nhất. Những viên bánh nếp mềm, dẻo, có nhân, được chan cùng nước đường gừng nóng; vị ngọt hòa với vị cay ấm của gừng tạo nên món ăn đặc biệt phù hợp trong những ngày Hà Nội trở lạnh.

Hai món còn lại cũng mang đậm nét chè truyền thống: lục tàu xá được nấu từ đậu xanh cùng hạt sen, trong khi chí mà phù có thành phần chính là mè đen. Cả ba món đều được phục vụ nóng và gia đình cho biết vẫn giữ công thức cũ.

Điều khiến lần mở cửa này được chú ý không chỉ nằm ở một hàng chè lâu năm. Giữa khu phố cổ ngày càng xuất hiện nhiều hàng quán mới, một địa chỉ nhỏ vẫn có thể khiến thực khách tìm về bởi những giá trị khó thay thế: hương vị quen thuộc, ký ức về một nghệ sĩ và thói quen ăn một bát chè nóng khi Hà Nội bắt đầu trở lạnh.

Và có lẽ cũng bởi vậy, thông báo mở cửa trở lại vào đúng ngày 5/10, khi Hà Nội vừa đón đợt không khí lạnh, càng khiến nhiều người có cảm giác mùa bánh trôi tàu đã thực sự bắt đầu.