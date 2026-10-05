Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an Hà Nội truy tìm Vũ Thúy Quỳnh (SN 1984)

| | Sống

Ngày 5/10, Công an Hà Nội đã phát thông báo truy tìm đối tượng Vũ Thúy Quỳnh liên quan đến vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội tiến hành xác minh, giải quyết đơn tố giác của anh K.N.K (Trú tại: Kiến Hưng, TP Hà Nội) tố giác Vũ Thúy Quỳnh (SN: 1984; Nơi thường trú: số 18 Trần Cao Vân, phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 59,8 tỷ đồng thông qua việc làm thủ tục gộp 02 phần đất lưu không, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tiếp giáp vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình anh K.N.K và anh T.Q.H xảy ra vào khoảng năm 2022 tại phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Căn cứ tài liệu xác minh, ngày 9/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Vũ Thúy Quỳnh (Ảnh: Công an Hà Nội).

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra chưa xác định được đối tượng Vũ Thúy Quỳnh đang ở đâu. Để phục vụ công tác điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội ra Quyết định truy tìm đối tượng trên.

Nếu phát hiện đối tượng Vũ Thúy Quỳnh ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội (Điều tra viên Cao Văn Huy, SĐT: 0984.681.696), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang Facebook Công an thành phố Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.


Theo Duy Anh

Đời sống & Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam mới có thêm viện dưỡng lão cấp xã "đưa đi đón về": Mỗi ngày đón nhiều nhất 50 người, không miễn phí vẫn "cháy chỗ"

Việt Nam mới có thêm viện dưỡng lão cấp xã "đưa đi đón về": Mỗi ngày đón nhiều nhất 50 người, không miễn phí vẫn "cháy chỗ" Nổi bật

Ông Phạm Nhật Vượng thực hiện chiến dịch tuyển dụng 15.000 người trên toàn quốc: Ngoài lương còn miễn phí ăn ở, trợ cấp riêng đến 5 triệu/tháng

Ông Phạm Nhật Vượng thực hiện chiến dịch tuyển dụng 15.000 người trên toàn quốc: Ngoài lương còn miễn phí ăn ở, trợ cấp riêng đến 5 triệu/tháng Nổi bật

Móc khóa "tích công đức" cháy hàng 6.000 chiếc trong một ngày: Một ngôi chùa ở Hàn Quốc đang bán sự bình yên theo cách của một thương hiệu streetwear

Móc khóa "tích công đức" cháy hàng 6.000 chiếc trong một ngày: Một ngôi chùa ở Hàn Quốc đang bán sự bình yên theo cách của một thương hiệu streetwear

16:26 , 05/10/2026
Mưa lớn dồn dập ở TPHCM, cơ quan khí tượng cảnh báo 'khẩn'

Mưa lớn dồn dập ở TPHCM, cơ quan khí tượng cảnh báo 'khẩn'

16:22 , 05/10/2026
Triệt phá cơ sở sản xuất hơn 1,2 triệu lọ C sủi giả ở Hà Nội

Triệt phá cơ sở sản xuất hơn 1,2 triệu lọ C sủi giả ở Hà Nội

16:18 , 05/10/2026
Ngoài thuốc lá, đây là 3 'thủ phạm' làm tăng nguy cơ ung thư phổi: Số 1 nhiều người tiếp xúc mỗi ngày

Ngoài thuốc lá, đây là 3 'thủ phạm' làm tăng nguy cơ ung thư phổi: Số 1 nhiều người tiếp xúc mỗi ngày

16:17 , 05/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên