Ông Phạm Nhật Vượng thực hiện chiến dịch tuyển dụng 15.000 người trên toàn quốc: Ngoài lương còn miễn phí ăn ở, trợ cấp riêng đến 5 triệu/tháng

Mới đây website chính thức của Vingroup đăng tải thông tin Công ty Cổ phần Đầu tư và Thi công hạ tầng VinAlpha đang thực hiện chiến dịch tuyển dụng 15.000 lái xe, lái máy làm việc tại các đại dự án của Tập đoàn Vingroup trên toàn quốc. Đây là đợt tuyển dụng quy mô lớn, mở ra cơ hội việc làm ổn định trong lĩnh vực xây dựng, góp phần kiến tạo các công trình hạ tầng giao thông – đô thị tầm vóc quốc tế trong tương lai.

Ảnh: Vingroup

Thành lập ngày 26/11/2025, VinAlpha hoạt động trong lĩnh vực thi công san lấp, hạ tầng giao thông và hạ tầng kỹ thuật, đồng hành triển khai các dự án quy mô lớn thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vingroup tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Để đáp ứng yêu cầu thi công liên tục 3 ca, 4 kíp, VinAlpha đang tìm kiếm 15.000 nhân sự lái xe – lái máy, gồm lái xe ben, xe xúc, xe ủi, xe bồn bê tông và nhiều phương tiện, thiết bị chuyên dụng khác. Người lao động có cơ hội làm việc tại hơn 20 đại dự án thuộc các lĩnh vực nhà ở, hạ tầng – giao thông, năng lượng, công nghiệp… trải dài trên các tỉnh/thành từ Bắc vào Nam như Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hưng Yên, Tuyên Quang, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Nha Trang, Khánh Hòa, TP.HCM, Tây Ninh…

Không chỉ mang đến cơ hội việc làm ổn định tại các dự án lớn, VinAlpha còn xây dựng hệ thống lương thưởng và phúc lợi thiết thực, giúp người lao động yên tâm làm việc và gắn bó lâu dài. Theo đó, bên cạnh mức lương cạnh tranh so với thị trường, Công ty còn hỗ trợ đào tạo, nâng cao tay nghề tại chỗ miễn phí trong 15 ngày khi đến tham gia sát hạch lái xe đầu vào tại Dự án; đồng thời bố trí ký túc xá miễn phí, 3 bữa ăn đảm bảo mỗi ngày (kể cả ngày nghỉ), cùng suất ăn ca đêm.

Bên cạnh đó, các nhân viên lái xe – lái máy được hưởng các chế độ như khám sức khỏe định kỳ hằng năm, thưởng Tết, thưởng tháng lương thứ 13 và các chính sách khuyến khích theo hiệu suất công việc.

Tại một số dự án có tính chất đặc thù, chính sách hỗ trợ còn được tăng cường nhằm tạo điều kiện để người lao động từ các địa phương khác yên tâm gắn bó. Cụ thể, tại các dự án như Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ, TP.HCM), Vinhomes Global Gate Hạ Long (Quảng Ninh)…, nhân viên lái xe – lái máy có thể được hưởng trợ cấp từ 3 đến 5 triệu đồng/tháng, tùy theo chính sách áp dụng tại từng dự án.

Bà Nguyễn Thanh Thúy – Tổng giám đốc VinAlpha cho biết: "Với mục tiêu đồng hành cùng các dự án quy mô lớn của hệ sinh thái Vingroup, Công ty đang không ngừng mở rộng đội ngũ nhân sự, trong đó Lái xe – Lái máy là lực lượng trực tiếp góp phần duy trì nhịp độ thi công và đảm bảo tiến độ tại các dự án. VinAlpha cam kết xây dựng môi trường làm việc an toàn, chuyên nghiệp, công bằng, đồng thời mang đến chính sách thu nhập và phúc lợi hấp dẫn để người lao động yên tâm làm việc, phát triển cùng Công ty".

Với chiến dịch tuyển dụng 15.000 lái xe – lái máy, VinAlpha hướng tới xây dựng lực lượng nhân sự quy mô lớn, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu thi công tại các đại dự án, đồng thời mở ra hàng nghìn cơ hội việc làm ổn định cho người lao động, góp phần ổn định an sinh xã hội tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.