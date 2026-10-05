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Vì sao Doraemon lại ngủ trong tủ quần áo?

| | Sống

Doraemon sống ở nhà Nobita nhưng lại không có phòng riêng mà ngủ trong tủ quần áo đặt tại phòng Nobita.

Doraemon là chú mèo máy đến từ thế kỷ 22, được gửi về quá khứ để giúp đỡ Nobita. Mèo ú sống cùng gia đình Nobita, ngày ngày đồng hành với cậu bé trong đủ chuyện từ học hành, bạn bè cho đến những chuyến phiêu lưu bất ngờ.

Trong căn phòng quen thuộc của Nobita, ngoài chiếc bàn học và ngăn kéo nơi cậu thường giấu những món đồ linh tinh, còn có một nơi gần như lúc nào cũng gắn với Doraemon. Đó chính là chiếc tủ âm tường - chỗ ngủ của chú mèo máy màu xanh mỗi đêm.

Vì sao Doraemon lại ngủ trong tủ quần áo?- Ảnh 1.

Chỗ ngủ quen thuộc của Doraemon chính là chiếc tủ âm tường trong phòng Nobita

Tại sao Doraemon không ngủ trong một căn phòng tử tế mà lại chen chúc trong một không gian nhỏ hẹp như tủ âm tường? Đạo diễn hoạt hình Toshiyuki Honda từng đưa ra cách lý giải rằng Doraemon dù là robot nhưng vẫn mang đặc điểm của một chú mèo máy, nên có những tập tính khá giống mèo. Mèo vốn thích chui vào những nơi nhỏ và tối, vì vậy chiếc tủ trong phòng Nobita cũng khá phù hợp với hình tượng này.

Tuy nhiên, trong nguyên tác, Doraemon cũng từng thể hiện mong muốn có một căn phòng riêng. Vấn đề là nhà Nobita vốn không lớn và không có thêm phòng trống, nên mèo ú chỉ có thể dùng tủ âm tường làm chỗ ngủ.

Chiếc tủ này cũng không hoàn toàn giống một ngăn tủ bình thường. Bên trong có chăn gối, đèn và một số đồ dùng riêng của Doraemon, khiến nơi đây dần trở thành một "căn phòng" thu nhỏ dành cho chú mèo máy màu xanh này.

Vì sao Doraemon lại ngủ trong tủ quần áo?- Ảnh 2.

Bên trong chiếc tủ là không gian khá đầy đủ cho Doraemon nghỉ ngơi

Thực tế, việc Doraemon ngủ trong tủ còn tạo ra một không gian rất đặc biệt trong căn phòng của Nobita. Cửa tủ đóng lại là Doraemon có một khoảng riêng, nhưng chỉ cần mở cửa ra, mèo ú vẫn có thể lập tức xuất hiện để giúp Nobita.

Bên cạnh đó, Doraemon cũng có một lý do rất thực tế để không ngủ chung giường với Nobita. Doraemon cao 129,3 cm và nặng 129,3 kg - đúng với biệt danh "mèo ú". Với cân nặng này, việc để Doraemon nằm chung giường với Nobita chắc chắn không phải lựa chọn lý tưởng.

Dù vậy, nguyên tác không đưa ra một lời giải thích duy nhất cho câu hỏi vì sao Doraemon chọn tủ làm phòng ngủ. Điều chắc chắn là từ một chiếc tủ vốn chỉ dùng để cất đồ, Doraemon đã biến nơi này thành một trong những hình ảnh quen thuộc nhất của căn phòng Nobita.

Bảo bối đáng tiền nhất Doraemon

Theo Thiên An

Thanh Niên Việt

Từ Khóa:
doraemon, Nobita

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