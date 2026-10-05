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Giả vờ hỏi mua nữ trang rồi đeo cả lượng vàng bỏ chạy

| | Sống

Một người phụ nữ đến tiệm vàng ở Tây Ninh giả vờ hỏi mua 1 lượng vàng, thử đeo lên tay, chờ chủ tiệm sơ hở rồi tìm cách bỏ chạy nhưng sau đó bị bắt giữ.

Ngày 5/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Võ Thị Thu Út (SN 1991, ngụ xã Vĩnh Thạnh, tỉnh Tây Ninh) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Người phụ nữ giả vờ hỏi mua rồi đeo vàng bỏ chạy và bị bắt giữ. Ảnh: Công an Tây Ninh

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h ngày 18/9, Út điều khiển xe máy đến tiệm vàng K.N. trên địa bàn xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh. Tại đây, Út gặp chị Đ.T.A.Đ., chủ tiệm vàng đang đứng bán hàng tại quầy và giả vờ hỏi mua một chiếc vòng kiềng, một chiếc nhẫn vàng 24K. Mỗi món trang sức có trọng lượng 5 chỉ (tổng cộng 1 lượng vàng).

Sau khi nhận vàng, Út đeo chiếc vòng kiềng và chiếc nhẫn vàng vào cổ tay, ngón tay. Tuy nhiên, thay vì thanh toán, người phụ nữ này lấy lý do tiền mặt và tiền trong tài khoản không đủ trả một lần nên giả vờ gọi điện, nhờ chồng mang tiền đến.

Thực tế, Út không gọi cho chồng mà tiếp tục ngồi tại tiệm vàng, chờ thời cơ. Khi phát hiện chủ tiệm sơ hở, Út bỏ chạy ra đường cùng với số vàng trên tay.

Phát hiện sự việc, chủ tiệm vàng tri hô, cùng người dân truy đuổi và bắt giữ Út khi người này chưa kịp tẩu thoát.

Theo cơ quan điều tra, do nợ nần, không có tiền tiêu xài, Út nảy sinh ý định đến tiệm vàng giả vờ hỏi mua vàng rồi chiếm đoạt, bán lấy tiền tiêu xài.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Võ Thị Thu Út để phục vụ công tác điều tra.

Theo Nguyễn Tiến

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