Chính thức: Sáng nay Hà Nội lạnh thật rồi

Clip: Như Hoàn

Sáng đầu tuần (ngày 5/10), thời tiết Hà Nội có sự thay đổi rõ rệt

Không còn cảm giác oi nóng như những ngày trước, bầu không khí trở nên mát mẻ, dễ chịu hơn. Nhiệt độ giảm, trời nhiều mây, có lúc xuất hiện mưa rào và dông.

Người đi làm, học sinh đến trường, hàng quán mở cửa đón khách trong tiết trời mát mẻ hơn

Sau những ngày phải tìm cách tránh nắng mỗi khi ra đường, không ít người tỏ ra thích thú với tiết trời se lạnh bất ngờ

Có người tranh thủ tận hưởng cảm giác dễ chịu bằng một ly trà nóng

Với nhiều người, sự thay đổi thời tiết này khiến buổi sáng đầu tuần trở nên dễ chịu hơn hẳn

Tại các tuyến đường trung tâm, nhịp giao thông sáng đầu tuần vẫn diễn ra bình thường

Có người đeo găng tay giữ ấm khi ra ngoài vào sáng sớm

Cảm giác mát mẻ, khô ráo khiến việc di chuyển ngoài đường cũng nhẹ nhàng hơn

Người cao tuổi tập thể dục trong không khí thoáng đãng mát mẻ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 5/10, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ. Tại Hà Nội, sáng cùng ngày có lúc có mưa rào và dông, trời chuyển lạnh.

Đợt không khí lạnh này khiến Bắc Bộ và Thanh Hóa chuyển lạnh, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-22 độ C; vùng núi cao có nơi 14-17 độ C.

Với Hà Nội, sau chuỗi ngày thời tiết oi nóng, một buổi sáng mát mẻ, dễ chịu cũng đủ khiến nhiều người cảm thấy phấn chấn hơn khi bắt đầu tuần mới. Những chiếc áo khoác được lấy ra khỏi tủ, những ly trà, cà phê ấm nóng và nhịp phố chậm rãi hơn trong tiết trời dịu mát tạo nên một buổi sáng rất khác của Hà Nội.