Việt Nam giành 6 Huy chương Vàng tại Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế 2026

Chiều 4/10, tại Hà Nội, lễ bế mạc và trao giải Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX năm 2026 (IOAA 2026) diễn ra, khép lại hơn một tuần tranh tài của học sinh đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ.

Đây là lần đầu tiên IOAA được tổ chức tại Việt Nam. Kỳ thi diễn ra từ ngày 25/9 đến 5/10, với Đại học Phenikaa là địa điểm chính tổ chức các hoạt động chuyên môn và điều hành kỳ thi.

100% thí sinh Việt Nam giành huy chương

Theo kết quả chính thức, 10 học sinh Việt Nam tham dự IOAA 2026 đều giành giải thưởng, gồm 6 Huy chương Vàng và 4 Huy chương Bạc.

Đội Việt Nam 1 giành 2 Huy chương Vàng và 3 Huy chương Bạc. Hai Huy chương Vàng thuộc về Nguyễn Tuấn Kiệt, học sinh Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ và Lê Gia Hồng Minh, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Đội tuyển Việt Nam gồm 10 thí sinh giành thành tích ấn tượng tại kỳ thi khi 100% thành viên đều giành giải thưởng, với 6 Huy chương vàng và 4 Huy chương bạc.

Ba Huy chương Bạc thuộc về Trần Minh Thái, Bùi Nguyễn Hồng Quân và Nguyễn Trường Chinh, đều là học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Đội Việt Nam 2 (Guest Team) giành 4 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Bạc. Các Huy chương Vàng thuộc về Lê Bá Tuấn Việt, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; Lê Quang Trí, Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Quang Dũng và Mai Văn Khánh, cùng là học sinh Trường THPT Chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

BTC trao Huy chương Vàng tới các thí sinh.

Huy chương Bạc còn lại thuộc về Đinh Quang Dũng, học sinh Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ.

Đội Việt Nam 2 được tuyển chọn từ học sinh THPT trên phạm vi toàn quốc, qua đó mở rộng cơ hội phát hiện và bồi dưỡng những học sinh có năng lực nổi trội trong lĩnh vực thiên văn và vật lý thiên văn.

Thử thách kiến thức và bản lĩnh

IOAA 2026 có 312 thí sinh đến từ 64 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các thí sinh trải qua nhiều nội dung thi như lý thuyết, phân tích dữ liệu, quan sát bằng kính thiên văn và quan sát trong nhà chiếu hình.

Các phần thi đòi hỏi thí sinh kết hợp kiến thức lý thuyết, năng lực xử lý dữ liệu, kỹ năng quan sát và khả năng vận dụng kiến thức thiên văn vào những tình huống thực tiễn.

Bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Trưởng Ban Tổ chức IOAA 2026 phát biểu.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Trưởng Ban Tổ chức IOAA 2026 Vũ Thu Hà đánh giá các nội dung thi đặt ra nhiều thử thách, đòi hỏi kiến thức vững vàng, tư duy độc lập, sáng tạo, kỹ năng thực hành chính xác và khả năng hợp tác.

Theo bà Vũ Thu Hà, với tinh thần trách nhiệm của các nhà khoa học, chuyên gia và trưởng đoàn, các nội dung chuyên môn đã được hoàn thành nghiêm túc, khách quan và công bằng.

Các đại biểu dự buổi lễ.

"IOAA 2026 đã hoàn thành các mục tiêu đề ra, tiếp nối những giá trị tốt đẹp của cộng đồng IOAA và để lại những dấu ấn đáng nhớ tại Hà Nội", Trưởng Ban Tổ chức IOAA 2026 nhấn mạnh.

51 Huy chương Vàng được trao

Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức trao 51 Huy chương Vàng, 48 Huy chương Bạc, 60 Huy chương Đồng và 22 giải Khuyến khích cho các thí sinh.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức trao các giải Đặc biệt cho thí sinh có tổng điểm cao nhất, thí sinh có thành tích tốt nhất ở phần thi lý thuyết, phần thi thực hành và các giải đồng đội.

Thứ trưởng Thường trực Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng và Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà trao thưởng tới thí sinh có tổng điểm cao nhất.

Thứ trưởng Thường trực Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng và Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà trao thưởng giải cá nhân đặc biệt tới 2 thí sinh.

Đánh giá về ý nghĩa của kỳ thi, bà Vũ Thu Hà cho rằng mỗi thành tích đạt được là kết quả của quá trình học tập bền bỉ, năng lực và quyết tâm vượt qua thử thách. Việc được tham dự IOAA cũng là một dấu mốc đáng tự hào, mang đến cho học sinh những trải nghiệm, kiến thức và tình bạn quốc tế có giá trị cho chặng đường phía trước.

IOAA 2026 đồng thời góp phần tăng cường giao lưu học thuật, thúc đẩy niềm say mê nghiên cứu khoa học vũ trụ và các lĩnh vực STEM trong học sinh.

IOAA 2026 khép lại với 51 thí sinh được trao Huy chương vàng, trong đó đội tuyển Việt Nam có 6 thí sinh giành Huy chương vàng.

Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XX năm 2027 sẽ được tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Nghi thức chuyển giao cờ đăng cai IOAA lần thứ IX.



