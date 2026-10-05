Nữ MC duy nhất chỉ dẫn Đường Lên Đỉnh Olympia đúng 1 mùa: Biết 2 ngoại ngữ, từng du học Pháp

Suốt hơn 2 thập kỷ lên sóng, Đường Lên Đỉnh Olympia đã có không ít gương mặt MC để lại dấu ấn trong lòng khán giả. Có người đồng hành với chương trình nhiều năm, có người chỉ xuất hiện trong một giai đoạn ngắn nhưng vẫn kịp để lại những dấu ấn riêng. Bùi Khánh Chi là một trường hợp đặc biệt khi cô chỉ dẫn Olympia trong năm thứ 8.

Trước khi xuất hiện trên sân khấu Đường Lên Đỉnh Olympia, Bùi Khánh Chi đã có kinh nghiệm dẫn chương trình và từng được khán giả biết đến qua Me Xanh. Cô có thể nói được tiếng Anh và tiếng Pháp, đồng thời từng có thời gian du học tại Pháp. Khi Olympia tổ chức tuyển chọn MC mới, Khánh Chi tham gia cùng MC Kiều Anh và trải qua khoảng 6-7 vòng thi.

MC Khánh Chi (Ảnh: VTV)

Ban đầu, vì lý do cá nhân, Khánh Chi xin rút khỏi quá trình tuyển chọn. Sau khi giải quyết xong công việc riêng, cô quay trở lại và cuối cùng được lựa chọn đồng hành cùng chương trình từ trận thi Quý I năm thứ 8 cho đến hết mùa.

Đây cũng là khoảng thời gian Khánh Chi phải làm quen với một trong những chương trình truyền hình có quy mô ghi hình đặc thù nhất của VTV. Mỗi đợt ghi hình thường kéo dài nhiều ngày và MC phải nhớ tên, đặc điểm của hàng chục thí sinh để dẫn dắt tự nhiên, chính xác.

MC Khánh Chi dẫn chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia mùa 8 (Ảnh: VTV)

Khánh Chi từng chia sẻ rằng một trong những thử thách lớn nhất với cô là ghi nhớ tên các thí sinh. Thông thường, mỗi ngày cô ghi hình khoảng ba trận thi, mỗi cuộc thi có bốn thí sinh. Trong một đợt ghi hình kéo dài, số lượng thí sinh cần nhớ vì thế tăng lên khá nhanh.

Để tránh đọc nhầm tên, nữ MC từng tiết lộ cô thường phải viết tên các thí sinh lên bàn dẫn chương trình. Với một chương trình mà mỗi thí sinh đều có câu chuyện, thành tích và những phần thi riêng, việc nhớ chính xác tên từng người không chỉ là yêu cầu về nghiệp vụ mà còn giúp MC tạo được sự gần gũi với các bạn học sinh.

Dù chỉ đồng hành trong thời gian ngắn nhưng nữ MC vẫn để lại ấn tượng với khán giả

Thời gian Khánh Chi gắn bó với Olympia cũng trùng với một bước ngoặt trong cuộc sống riêng. Khi đó, cô kết hôn và theo chồng sang Malaysia định cư. Việc sống ở nước ngoài khiến chuyện di chuyển về Việt Nam để ghi hình trở thành một bài toán không nhỏ.

Tuy khoảng cách bay giữa Malaysia và Việt Nam không quá xa, Khánh Chi vẫn phải sắp xếp công việc và xin nghỉ trong thời gian dài cho mỗi lần về Hà Nội. Cô từng cho biết mỗi lần dẫn chương trình thường phải thu xếp ít nhất khoảng 1 tuần, trong khi lịch ghi hình được tổ chức tập trung.

Theo Khánh Chi, mỗi đợt cô có thể ghi hình khoảng 12-13 tập trong thời gian ở Việt Nam. Để làm được điều đó, cô nhận được sự hỗ trợ từ ê-kíp Đường Lên Đỉnh Olympia, đặc biệt trong việc sắp xếp lịch ghi hình phù hợp với điều kiện di chuyển của mình.

Nữ MC từng chia sẻ khó khăn lớn nhất không nằm ở thời gian bay mà ở việc phải thu xếp công việc và xin nghỉ để có thể về Hà Nội trong mỗi đợt ghi hình. Dù vậy, sự hỗ trợ của ê-kíp giúp cô vẫn có thể hoàn thành vai trò MC trong suốt năm thứ 8. Dù chỉ xuất hiện trong một mùa, cô vẫn kịp để lại dấu ấn riêng với phong cách dẫn nhẹ nhàng.

Khán giả có dịp gặp lại MC Khánh Chi trong Gala kỷ niệm 25 năm của Olympia (Ảnh: VTV)Khán giả có dịp gặp lại MC Khánh Chi trong Gala kỷ niệm 25 năm của Olympia

Sau khi mùa thứ 8 khép lại, Khánh Chi được mời tiếp tục dẫn Olympia ở năm thứ 9 nhưng vì lý do cá nhân, cô không thể nhận lời. Như vậy, nữ MC chỉ gắn bó với chương trình trong đúng một mùa, trở thành một trong những người dẫn có thời gian đồng hành ngắn nhất với Đường Lên Đỉnh Olympia

Rời Olympia, Khánh Chi tiếp tục làm việc tại Malaysia. Cô từng có thời gian làm việc ngắn hạn tại một công ty truyền thông của Anh ở Kuala Lumpur, trước khi chuyển sang lĩnh vực phân tích hợp đồng mua bán dịch vụ và thiết bị trong ngành khai thác dầu khí. Theo tìm hiểu, hiện tại gia đình nhỏ của cô đang sinh sống ở Canada.

Sau nhiều năm rời chương trình, Khánh Chi đã có dịp gặp lại khán giả Olympia trong Gala kỷ niệm 25 năm Đường Lên Đỉnh Olympia hồi 2025, cô xuất hiện cùng những MC từng gắn bó với chương trình qua nhiều thế hệ.

Tổng hợp