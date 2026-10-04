Nam sinh Khánh Hòa lội ngược dòng, giành vòng nguyệt quế tuần Olympia

Với màn bứt phá ở những phần thi quyết định em Nguyễn Nam Khánh - Trường THPT Lý Tự Trọng, Khánh Hoà giành vòng nguyệt quế cuộc thi tuần 2, tháng 3, quý IV Đường lên đỉnh Olympia 2026 với 210 điểm với 210 điểm.

Cuộc tranh tài có sự góp mặt của 4 nhà leo núi: em Vũ Nhật Long - Trường THPT Newton, Hà Nội; em Nguyễn Lê Tuấn Anh - Trường THPT Quỳnh Lưu 1, Nghệ An; em Lê Quang Minh Duy - Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM; em Nguyễn Nam Khánh - Trường THPT Lý Tự Trọng, Khánh Hoà.

Ở phần thi Khởi động, dẫn đầu là Nhật Long đạt 70 điểm, xếp thứ hai là Tuấn Anh với 60 điểm, Nam Khánh có 50 điểm và Minh Duy đạt 40 điểm.

Em Nguyễn Nam Khánh đã xuất sắc giành vòng nguyệt quế cuộc thi tuần Đường lên đỉnh Olympia. (Ảnh chụp màn hình)

Bước vào phần thi Vượt chướng ngại vật, 4 thí sinh cùng giải mã từ khóa gồm 22 chữ cái được giấu sau 4 hàng ngang.

Ngay sau khi câu hỏi đầu tiên của hàng ngang thứ hai được đưa ra, Minh Duy nhanh chóng bấm chuông giành quyền trả lời từ khóa. Với đáp án “Đường Hồ Chí Minh trên biển”, nam sinh đưa ra câu trả lời chính xác, vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi với 110 điểm.

Chia sẻ sau phần thi, Minh Duy cho biết em rất vui và không nghĩ mình có thể giải được chướng ngại vật nhanh như vậy. Nam sinh tiết lộ đã dựa vào đáp án câu hỏi đầu tiên là “Hải quân” kết hợp với góc hình ảnh được hé lộ để suy luận từ khóa là “Đường Hồ Chí Minh trên biển”.

Tại phần thi Tăng tốc, Nam Khánh tạm dẫn đầu với 180 điểm, theo sau là Nhật Long với 170 điểm. Minh Duy xếp thứ ba với 150 điểm, trong khi Tuấn Anh có 100 điểm.

Bước vào phần thi Về đích, Nam Khánh lựa chọn gói 3 câu hỏi, mỗi câu 20 điểm. Nam sinh trả lời đúng 1 câu, nâng tổng điểm lên 180.

Tiếp đó, Nhật Long cũng chọn gói 3 câu hỏi, mỗi câu 20 điểm. Với 1 câu trả lời đúng, nam sinh đạt 190 điểm, tạm vươn lên dẫn đầu.

Minh Duy lựa chọn gói câu hỏi tương tự nhưng chỉ trả lời đúng 1 câu, khép lại phần thi với 130 điểm. Trong khi đó, Tuấn Anh quyết định chọn 2 câu 30 điểm và 1 câu 20 điểm nhưng không ghi thêm điểm, kết thúc phần thi với 80 điểm.

Sau những màn tranh tài gay cấn, Nguyễn Nam Khánh giành vòng nguyệt quế với 210 điểm. Vũ Nhật Long về nhì với 190 điểm, Lê Quang Minh Duy đạt 130 điểm và Nguyễn Lê Tuấn Anh kết thúc cuộc thi với 80 điểm.