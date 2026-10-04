Khu vực sắp mưa to đến rất to trong nhiều ngày liên tục

Miền Bắc sẽ có mưa, cục bộ mưa to đến rất to trước khi chuyển lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Hiện nay (4/10), vùng núi Việt Bắc và Tây Bắc Bắc Bộ đã xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ lúc 7h phổ biến 26-29 độ C.

Miền Bắc chuyển lạnh từ đêm 4/10

Khoảng chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang các khu vực khác của Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP Huế. Gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ đêm 4/10, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa chuyển lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 19-22 độ C, vùng núi cao 14-17 độ C.

Riêng trong đêm 4 và ngày 5/10, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ trung bình 23-25 độ C, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 22 độ C.

Tại Hà Nội, không khí lạnh dự kiến ảnh hưởng trong đêm 4/10. Từ chiều tối 4/10 đến sáng 5/10, khu vực có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ gần sáng 5/10, trời chuyển lạnh.

Mưa to đến rất to trước khi không khí lạnh tràn về

Từ sáng 4/10 đến sáng 5/10, Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Sau sáng 5/10, mưa giảm, chỉ còn xuất hiện vài nơi.

Tại khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế, mưa rào và dông xuất hiện vài nơi. Riêng phía Bắc, từ đêm 4/10 có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Tính chung từ đêm 4/10 đến ngày 6/10, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ khoảng gần sáng và sáng 5/10, vịnh Bắc Bộ chuyển gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao 2-3m, biển động mạnh. Từ ngày 5/10, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh. Đến ngày 6/10, vùng gió mạnh mở rộng ra khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa.

Thời tiết các khu vực từ đêm 5/10 đến ngày 13/10

Sau đợt mưa, Bắc Bộ được dự báo đêm không mưa, ngày nắng. Đông Bắc Bộ duy trì trạng thái lạnh về đêm và sáng sớm, riêng vùng núi cao có nơi trời rét.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Riêng Hà Tĩnh trong đêm 5-6/10 có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Thanh Hóa trời lạnh về đêm và sáng sớm.

Từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, đêm 5-6/10 có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Đáng chú ý, từ đêm 6-11/10, khu vực này có khả năng xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng.

Cao nguyên Trung Bộ từ ngày 7/10 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều và tối, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 7/10, mưa rào và dông xuất hiện rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong các đợt mưa dông, có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại vùng trũng, thấp.

Trên biển, gió mạnh, gió giật và sóng lớn có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

(*Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia)