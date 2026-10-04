Đi thuê nhà bị bạn trọ lấy trộm 46,5 triệu đồng tiền tiết kiệm

He - Một chàng trai ở tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), mới đây đã phải cầu cứu công an vì bị bạn cùng phòng lấy trộm toàn bộ khoản tiết kiệm 12.000 NDT (khoảng 46,5 triệu đồng). Điều đáng nói, người bạn này không hề hỏi mật khẩu hay trực tiếp lấy điện thoại của He, mà lợi dụng chính thao tác xác thực khuôn mặt để âm thầm chuyển tiền khỏi tài khoản.

He cho biết anh hiện làm công việc sửa chữa tại một nhà máy, có thu nhập khoảng 4.000 NDT/tháng (khoảng 15,5 triệu đồng). Số tiền 12.000 NDT (khoảng 46,5 triệu đồng) bị mất là khoản tiết kiệm anh đã dành dụm trong thời gian dài bằng cách chi tiêu rất tiết kiệm.

Theo lời kể của He, tối 29/8, anh cùng một số đồng nghiệp trò chuyện trong phòng trọ. Trong lúc mọi người đang nói chuyện, người bạn cùng phòng Wu Cong bất ngờ lấy điện thoại hướng về phía anh để quay video. Wu Cong còn liên tục khen kiểu tóc của He đẹp, vừa nói chuyện vừa nhẹ nhàng ấn vào đầu anh, sau đó đề nghị anh phối hợp thực hiện một số động tác như gật đầu, lắc đầu.

Khi đó, He hoàn toàn không nghĩ rằng những hành động tưởng như đùa vui lại liên quan đến tiền bạc. Anh không đề phòng và cũng không biết camera điện thoại đang được sử dụng để thực hiện một bước xác thực danh tính.

Đến khoảng 23h cùng ngày, Wu Cong tiếp tục nhiều lần cầm điện thoại hướng vào khuôn mặt của He, yêu cầu anh lắc đầu và thực hiện các động tác tương tự. Lúc này, He đã bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không bình thường. Tuy nhiên, vì hai người là bạn cùng phòng, anh không nghĩ đối phương có ý định chiếm đoạt tiền nên vẫn không từ chối hoặc ngăn cản.

Đây chính là khoảng thời gian Wu Cong lợi dụng để thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền trong tài khoản của He.

Ảnh minh họa

Ngày 30/8, He bất ngờ phát hiện một tài khoản trên nền tảng trực tuyến của mình không thể đăng nhập. Với sự hỗ trợ của đồng nghiệp, anh đăng nhập lại được và phát hiện số dư tài khoản đã giảm mạnh, số tiền chênh lệch lên tới hơn 10.000 NDT.

Hoang mang, He lập tức liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng của nền tảng để kiểm tra lịch sử giao dịch. Sau khi xác minh, phía nền tảng cho biết số tiền đã được chuyển vào tài khoản cá nhân của Wu Cong và khuyên He báo cảnh sát. Tuy nhiên, thời điểm đó He chưa lập tức trình báo, khiến việc xử lý vụ việc bị chậm lại.

Trong những ngày sau đó, càng suy nghĩ về những gì đã xảy ra, He càng cảm thấy bất an. Đến ngày 6/9, anh quyết định tới Công an thành phố Giang Môn (Trung Quốc) để trình báo.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, cảnh sát nhanh chóng xác định đây là trường hợp cần ưu tiên truy tìm và thu hồi tài sản. Dù số tiền đã bị chuyển đi nhiều ngày, các điều tra viên vẫn vừa trấn an He, vừa yêu cầu anh kể lại toàn bộ quá trình sử dụng tài khoản và những người từng tiếp xúc với điện thoại của mình.

Kết quả điều tra cho thấy từ ngày 29 đến 30/8, tài khoản của He đã bị thực hiện tổng cộng 8 giao dịch chuyển tiền. Các giao dịch có số tiền khác nhau, gồm 1.000 NDT (khoảng 3,9 triệu đồng), 1.500 NDT (khoảng 5,8 triệu đồng), 2.000 NDT (khoảng 7,8 triệu đồng)... Tổng cộng 12.000 NDT (khoảng 46,5 triệu đồng) đã bị chuyển sang tài khoản của Wu Cong.

Sau khi xác định được người nhận tiền cũng như làm rõ các giao dịch bất thường, cảnh sát liên hệ với đơn vị nơi He làm việc và nhờ người phụ trách hỗ trợ liên lạc với Wu Cong để xác minh vụ việc.

Trước những bằng chứng được cảnh sát đưa ra, Wu Cong thừa nhận hành vi. Người này khai đã cố tình dụ He phối hợp thực hiện các động tác trước camera điện thoại, qua đó hoàn tất bước xác thực khuôn mặt rồi bí mật chuyển tiền từ tài khoản của bạn cùng phòng sang tài khoản của mình.

Sau khi sự việc được làm rõ, Wu Cong đã hoàn trả toàn bộ 12.000 NDT (khoảng 46,5 triệu đồng) cho He.

Nhờ sự vào cuộc của cơ quan chức năng, Wu Cong đã bị bắt, He đã lấy lại được số tiền

Qua sự việc, cảnh sát Trung Quốc cảnh báo người dân không nên tùy tiện thực hiện xác thực khuôn mặt theo yêu cầu của người khác. Dữ liệu khuôn mặt là thông tin sinh trắc học có mức độ nhạy cảm cao và được sử dụng làm phương thức xác minh quan trọng trong nhiều hệ thống tài khoản, thanh toán.

Đặc biệt, nếu có người yêu cầu nhìn vào camera điện thoại rồi chớp mắt, gật đầu, lắc đầu, quay mặt hoặc đọc các con số, người dùng không nên phối hợp nếu không rõ mục đích và nguồn xác thực. Khi phát hiện tài khoản đăng nhập bất thường hoặc số dư tự nhiên biến động, cần nhanh chóng đổi mật khẩu, khóa tài khoản nếu có thể và báo ngay cho cơ quan công an để hạn chế thiệt hại.

(Nguồn: The Paper)