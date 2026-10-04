Vì sao nhiều em học giỏi nhưng lại không được thầy cô quý mến bằng các bạn học kém? Rất có thể là do 3 nguyên nhân này!

Khi cụm từ "tính cách chiều lòng người khác" ngày càng phổ biến, nhiều cha mẹ nhận ra việc nuôi dạy con không chỉ xoay quanh điểm số mà tâm lý và nhân cách mới là điều cốt lõi. Ở trường, nhiều học sinh vì quá khao khát được thầy cô chú ý và công nhận nên dễ rơi vào cái bẫy mù quáng lấy lòng người lớn.

Dù thành tích học tập luôn quan trọng, nhưng thực tế điểm cao chưa bao giờ là thước đo duy nhất để đánh giá một đứa trẻ. Có những học sinh bề ngoài dường như rất được ưu ái, song trong mắt thầy cô lại thiếu đi sự trân trọng thực lòng, thậm chí ấn tượng để lại còn không bằng những bạn học lực bình thường nhưng luôn nỗ lực, khiêm tốn.

1. Học sinh giỏi tự cao, quá coi trọng bản thân

Trường hợp đối lập rõ ràng nhất là những học sinh rất thông minh, thành tích nổi bật nhưng lại quá ích kỷ và coi mình là trung tâm.

Nhóm học sinh này duy trì vị trí đứng đầu nhiều khi dựa vào thiên phú học tập hơn là sự chăm chỉ, nỗ lực bền bỉ. Năng khiếu vượt trội giúp các em dễ dàng vượt qua bạn bè đồng trang lứa, nhưng cũng từ đó làm nảy sinh tâm lý kẻ cả, coi thường người khác. Khi đối diện với thầy cô và bạn bè, các em thường bộc lộ sự kiêu ngạo, hành xử lạnh lùng và chỉ nghĩ cho riêng mình.

Ảnh minh họa

Trong nếp sinh hoạt hằng ngày, khuyết điểm của nhóm học sinh này rất dễ nhận thấy. Khi bạn bè mang thắc mắc đến hỏi, các em thường có thái độ thờ ơ, không muốn giúp đỡ. Trên lớp, nếu có bạn hỏi một câu hỏi cơ bản và được giáo viên kiên nhẫn giải thích, các em có thể tỏ thái độ chê cười, xem thường. Đáng ngại hơn, một số em còn cố tình phá vỡ nhịp giảng dạy, không tôn trọng kỷ luật lớp học và thiếu sự thấu hiểu cho công sức của người đứng lớp.

Trước những học sinh cậy tài sinh kiêu như vậy, thầy cô trong lòng khó có thể quý mến. Tuy nhiên, vì trách nhiệm nghề nghiệp, giáo viên vẫn giữ thái độ hòa nhã, đối xử đúng mực trên danh nghĩa. Chỉ đến khi đứng trước các quyết định quan trọng như bình xét thi đua, trao cơ hội giới thiệu hay kế hoạch bồi dưỡng trọng điểm, thái độ thực sự của thầy cô mới thể hiện rõ: các em sẽ không bao giờ nhận được sự ưu tiên nào vượt ngoài quy chế.

2. Học sinh thích mách lẻo, hay đưa chuyện sau lưng

Kiểu học sinh này tồn tại ở nhiều lớp học, đó là những em thích đi mách lẻo, hay đưa chuyện sau lưng người khác.

Giáo viên thực chất rất khó chịu với những hành vi lén lút tố cáo, chuyên săm soi lỗi lầm của bạn bè để mách thầy cô, cũng như không đánh giá cao cách hành xử trước mặt một đằng, sau lưng một nẻo này.

Dù vậy, để bảo vệ sự tự trọng của học sinh và tránh làm tổn thương nhiệt huyết của các em, giáo viên thường không bộc lộ sự khó chịu ra mặt mà chỉ bình thản lắng nghe. Dù ngoài mặt tỏ ra tiếp nhận, trong lòng thầy cô hoàn toàn không ủng hộ lối ứng xử thiếu ngay thẳng đó.

3. Học sinh giả vờ chăm chỉ, chỉ chú trọng làm màu bề nổi

Kiểu học sinh thứ ba đang là hiện tượng xuất hiện khá nhiều hiện nay: những em mải mê với những màn thể hiện bề nổi, luôn đóng vai người học hành chăm chỉ. Dù là học sinh có năng khiếu hay những em có nền tảng yếu hơn, chỉ cần thực sự nỗ lực và học tập nghiêm túc thì đều nhận được sự trân trọng và khích lệ từ thầy cô.

Thế nhưng, ý nghĩa chân chính của sự nỗ lực là để bứt phá giới hạn bản thân, cải thiện điểm số và nâng cao năng lực thực tế, chứ không phải để tự ru ngủ chính mình hay trình diễn cho người khác xem. Nếu mọi sự cố gắng chỉ dừng lại ở bề nổi, trông lúc nào cũng cắm đầu vào sách vở rất siêng năng nhưng hiệu suất cực thấp và không có bất kỳ tiến bộ nào, thì sự nỗ lực giả tạo đó hoàn toàn vô giá trị. Đây chính là lý do khiến giáo viên đặc biệt không hài lòng với nhóm học sinh này.

Các thầy cô vẫn thường nhắc nhở rằng học tập không phải là việc làm để đối phó với cha mẹ, cũng chẳng phải để làm vừa lòng thầy cô, bởi người gánh chịu kết quả cuối cùng luôn là chính bản thân học sinh.

Đối với học sinh ở bất kỳ giai đoạn nào, việc học tập nghiêm túc để nâng cao kết quả học tập là nhiệm vụ quan trọng, nhưng trưởng thành không chỉ xoay quanh mỗi điểm số. Các em còn cần học cách đối nhân xử thế, tu dưỡng phẩm hạnh, biết hòa đồng và hỗ trợ bạn bè, cũng như giữ sự tôn trọng và lễ phép đúng mực đối với thầy cô và người lớn tuổi.

Chỉ cần các em giữ được sự chân thành, học tập thực chất, không học vẹt, không tự lừa dối mình, đồng thời cư xử có chừng mực, văn minh và hiểu chuyện, các em chắc chắn sẽ nhận được sự trân trọng thực lòng từ người thầy. Muốn nhận được sự công nhận từ thầy cô và trở thành một học sinh xuất sắc thực thụ, điều đầu tiên cần làm là hoàn thành tốt bổn phận của một người học trò và kiên định đi lên bằng chính thực lực của mình.