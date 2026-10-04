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Lời khuyên cho tất cả các gia đình vẫn rửa thịt trước khi nấu

| | Sống

Không chỉ rửa, nhiều người còn kết hợp các phương pháp khác như chà muối hạt, rượu trắng, giấm, chanh, gừng.

Với nhiều người nội trợ, rửa thịt cá dưới vòi nước trước khi chế biến đã trở thành thói quen. Việc mua nguyên liệu từ chợ dân sinh, bày trên phản gỗ tiếp xúc với bụi bặm hay mổ cá, chặt gà tại chỗ thường khiến thực phẩm dính vụn bẩn và tạp chất.

Rửa dưới vòi nước hay chà xát bằng muối hạt, giấm, chanh tuy không thể diệt sạch vi khuẩn nhưng lại mang ý nghĩa làm sạch vật lý, giúp thực phẩm tươi mới và sạch sẽ hơn trước khi sơ chế. Tuy nhiên, các chuyên gia và tổ chức an toàn thực phẩm uy tín lại đưa ra những khuyến cáo hoàn toàn trái ngược với thói quen này.

Rửa thịt sống trước khi nấu: Nguy cơ lây nhiễm chéo

Xả thịt sống dưới vòi nước trước khi thái hay ướp là phản xạ sơ chế quen thuộc của nhiều người nội trợ nhằm làm sạch bụi bẩn và dịch thừa trên bề mặt. Tuy nhiên, các chuyên gia an toàn thực phẩm cảnh báo thao tác này có thể khiến nước tiếp xúc với thịt bị bắn ra xung quanh, kéo theo vi sinh vật lan sang bồn rửa, vòi nước, dao thớt cùng các thực phẩm khác đặt gần đó.

Xả nước, ngâm muối, dùng giấm không làm thịt an toàn hơn trước khi nấu - Ảnh minh họa

Cục An toàn thực phẩm và Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia đều khuyến nghị gia đình không nên rửa thịt sống và cần để riêng thịt tươi với các dụng cụ chế biến khác. Đồng thời, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) cũng khẳng định việc xả nước, ngâm muối hay dùng giấm, chanh hoàn toàn không làm thịt an toàn hơn trước khi nấu, mà ngược lại còn gia tăng rủi ro lây nhiễm chéo trong căn bếp.

Không rửa dưới vòi nước: Thịt mua về xử lý thế nào?

Nếu miếng thịt mua về còn bám vụn xương, lông hoặc bề mặt chưa đẹp mắt, gia đình có thể dùng dao sạch lọc bỏ những phần không mong muốn. Trong trường hợp cần làm khô hoặc bớt dịch thừa, có thể dùng khăn giấy đa năng thấm nhẹ lên bề mặt rồi cho vào thùng rác ngay sau đó.

Các cơ quan y tế như Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) và Bộ Y tế Canada (Health Canada) nhấn mạnh rằng dòng nước hoàn toàn không có khả năng tiêu diệt vi khuẩn, mà chính nhiệt độ cao trong quá trình nấu chín mới là bước quyết định độ an toàn của thực phẩm. Do đó, thay vì xả nước, chìa khóa bảo vệ sức khỏe nằm ở việc tách biệt hoàn toàn thịt sống với thực phẩm ăn liền, kết hợp vệ sinh sạch sẽ dao thớt và tay sau khi sơ chế.

Chưa thể bỏ thói quen rửa thịt: Nên lưu ý điều gì?

Trường hợp gia đình vẫn giữ thói quen rửa thịt trước khi nấu, Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia khuyên nên điều chỉnh vòi nước ở mức nhẹ để giảm thiểu tối đa việc văng bắn dịch thực phẩm ra xung quanh, đồng thời lau rửa kỹ bồn bếp ngay sau khi sơ chế.

Không dùng đĩa đựng thịt sống để chứa thức ăn đã nấu chín - Ảnh minh họa

Sự thay đổi quan trọng nhất lúc này chính là cách sắp xếp không gian nấu nướng. Tuyệt đối không để rau ăn sống, hoa quả hay bát đĩa sạch gần khu vực bồn rửa khi đang xử lý thịt sống. Bên cạnh đó, việc tách biệt dụng cụ là bắt buộc: Không dùng chung dao thớt chưa rửa, không để chung rổ rá và đặc biệt không tái sử dụng chiếc đĩa vừa đựng thịt sống để chứa thức ăn đã nấu chín.

Thói quen rửa thịt vốn xuất phát từ mong muốn giữ vệ sinh cho bữa ăn gia đình. Tuy nhiên, khái niệm "sạch" trong căn bếp nằm ở cả quy trình chế biến chứ không chỉ trên bề mặt miếng thịt. Nếu việc xả nước vô tình khiến vi khuẩn văng bắn ra khắp không gian bếp, có lẽ đã đến lúc mỗi gia đình nên cân nhắc và thay đổi góc nhìn về thao tác quen thuộc này.

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Theo Giáng Tiên

Phụ Nữ Mới

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