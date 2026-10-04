Khách mang 1,2 tỷ đồng tiền đền bù đất đi gửi tiết kiệm, 7 năm sau đến ngân hàng kiểm tra thì được thông báo: “Tiền trong tài khoản đã bị rút hết”

Theo Tòa án Nhân dân huyện Đằng, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, chị Chu Mỗ Phượng là người Nam Ninh. Cha nuôi của chị là ông Tô, sống tại làng Trung Tín, trấn Tượng Kỳ, huyện Đằng.

Tháng 4/2011, sau khi bị thu hồi đất, chị Chu nhận được khoản tiền bồi thường giải tỏa 324.461 NDT (hơn 1,2 tỷ đồng). Để tránh việc bản thân tiêu hết số tiền, chị quyết định gửi toàn bộ vào một ngân hàng trên địa bàn. Sau khi gửi tiền, người phụ nữ này giao sổ tiết kiệm cho cha nuôi là ông Tô giữ.

Đến tháng 2/2018, ông Tô đột ngột lâm bệnh và được em trai cùng mẹ khác cha là ông Chu đưa đến Bệnh viện Nhân dân huyện Đằng điều trị hơn 20 ngày. Khi bệnh tình trở nặng, ông Chu tiếp tục đưa anh trai đến Bệnh viện Công nhân thành phố Ngô Châu để chữa trị.

Trong thời gian nằm viện, ông Tô giao sổ tiết kiệm của chị Chu cho ông Chu giữ và cho biết mật khẩu. Tối 14/5/2018, ông Tô qua đời. Sau khi lo xong hậu sự cho cha nuôi, chị Chu không tìm thấy cuốn sổ tiết kiệm đã gửi ở chỗ cha nuôi. Ngày 18/5/2018, chị đến chi nhánh Long Vu, thành phố Ngô Châu, của ngân hàng đã gửi tiền để kiểm tra. Tại đây, chị Chu được ngân hàng thông báo rằng toàn bộ 324.461 NDT đã bị rút hết.

Theo hồ sơ của ngân hàng, đúng ngày ông Tô qua đời, ông Chu đã thực hiện 4 lần rút tiền liên tiếp bằng tiền mặt. Ba lần đầu, mỗi lần ông rút 100.000 NDT. Lần thứ tư, ông rút nốt 24.461 NDT. Sau khi lấy toàn bộ tiền, ông Chu lập tức gửi số tiền này vào tài khoản tiết kiệm do chính mình đứng tên tại cùng chi nhánh.

Đáng chú ý, khi thực hiện giao dịch, nhân viên ngân hàng đã kiểm tra giấy tờ tùy thân của ông Chu và nhận thấy tên trên giấy tờ không trùng với tên trên sổ tiết kiệm của chị Chu. Tuy nhiên, ngân hàng vẫn thực hiện giao dịch mà không liên hệ với chủ tài khoản để xác nhận.

Sau khi phát hiện số tiền bị rút, chị Chu nhiều lần yêu cầu chú mình là ông Chu hoàn trả nhưng không thành công. Cuối cùng, chị kiện người này ra Tòa án Nhân dân huyện Đằng, yêu cầu trả lại toàn bộ 324.461 NDT và đề nghị ngân hàng phải liên đới hoàn trả khoản tiền đã bị rút.

Ảnh minh họa: Internet

Tại tòa, ông Chu không đồng ý trả toàn bộ số tiền và cho rằng 3/4 khoản tiền trong sổ phải được xem là di sản của anh trai ông là ông Tô. Ông cho biết mình là người trực tiếp chăm sóc anh trai khi bệnh nặng, đưa đi điều trị và lo hậu sự. Trong khi đó, chị Chu có điều kiện nhưng không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ chăm sóc cha nuôi. Vì vậy, dù thuộc hàng thừa kế thứ hai, ông cho rằng mình có quyền được hưởng một phần di sản.

Về phía ngân hàng, đơn vị này thừa nhận nhân viên đã thực hiện sai quy định khi cho ông Chu rút tiền mà không liên hệ với chủ sổ. Tuy nhiên, họ cho rằng chị Chu cũng có lỗi vì đã không tự bảo quản cẩn thận sổ tiết kiệm và mật khẩu.

Sau khi xem xét vụ việc, Tòa án Nhân dân huyện Đằng xác định ông Chu không có căn cứ hợp pháp để nhận số tiền 324.461 NDT thuộc quyền sở hữu của chị Chu. Việc ông tự ý rút và chuyển toàn bộ khoản tiền vào tài khoản của mình đã khiến chị Chu bị thiệt hại. Do đó, hành vi này cấu thành tội chiếm đoạt tài sản và ông Chu có nghĩa vụ hoàn trả toàn bộ số tiền cho chị Chu.

Về lập luận của ông Chu rằng khoản tiền đền bù phải được xem là di sản của ông Tô, tòa không chấp nhận xem xét trong vụ án này. Theo hồ sơ, khoản tiền 324.461 NDT là tiền bồi thường giải tỏa mà chị Chu nhận được từ việc nhà bị thu hồi vào năm 2011. Việc ông Chu cho rằng một phần khoản tiền này thuộc về ông Tô là vấn đề khác với nội dung tranh chấp về việc tự ý rút tiền. Do đó, tòa không giải quyết yêu cầu này trong vụ án.

Đối với ngân hàng, tòa án địa phương cho rằng đơn vị này có nghĩa vụ bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, đồng thời phải thực hiện đúng quy định khi kiểm tra người đến rút tiền. Trong trường hợp này, nhân viên ngân hàng đã biết rõ tên trên giấy tờ tùy thân của người đến rút tiền không trùng với tên trên sổ tiết kiệm, nhưng vẫn cho phép ông Chu rút tiền.

Đặc biệt, ông Chu đã thực hiện liên tiếp 3 giao dịch, mỗi giao dịch 100.000 NDT trong cùng ngày. Ngân hàng vẫn không thực hiện đầy đủ quy trình xác minh chủ tài khoản trước khi chi trả. Tòa xác định ngân hàng có lỗi nghiêm trọng và phải chịu trách nhiệm dân sự tương ứng.

Tuy nhiên, tòa cũng cho rằng chị Chu có một phần lỗi khi giao sổ tiết kiệm và mật khẩu cho người khác mà không bảo quản cẩn thận. Vì vậy, ngân hàng không phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ số tiền.

Kết quả, Tòa án Nhân dân huyện Đằng tuyên ông Chu phải hoàn trả 324.461 NDT cho chị Chu trong vòng 10 ngày kể từ khi bản án có hiệu lực. Đồng thời, phía ngân hàng phải liên đới hoàn trả phần lớn số tiền, cụ thể trong phạm vi 300.000 NDT. Vụ việc kết thúc tại đây.

(Theo The Paper)