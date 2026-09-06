Lời khuyên cho những gia đình có thói quen rửa thịt gà dưới vòi nước trước khi nấu

Rửa thịt gà sống trước khi chế biến có thực sự an toàn?

Với nhiều người nội trợ, rửa gà trước khi nấu được xem như một bước làm sạch cần thiết. Miếng gà sống thường được xả trực tiếp dưới vòi nước, thậm chí chà với muối, chanh hoặc ngâm giấm trước khi chế biến. Tuy nhiên, theo CDC, thịt gà sống có thể chứa các loại vi khuẩn gây bệnh như Salmonella, Campylobacter và Clostridium perfringens nên việc xả nước để rửa gà không phải là bước giúp “khử khuẩn”. Ngược lại, nó có thể tạo thêm nguy cơ nhiễm khuẩn chéo trong căn bếp.

Theo đó, khi rửa gà, nước và dịch từ thịt sống có thể làm phát tán vi khuẩn sang những khu vực xung quanh bồn rửa.

Một nghiên cứu quan sát của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) trên 300 người trong bếp thử nghiệm cho thấy việc rửa gia cầm có thể khiến vi sinh vật phát tán sang bồn rửa và các khu vực khác. Các nhà nghiên cứu sử dụng một chủng E. coli DH5α không gây bệnh làm chất chỉ thị để theo dõi sự lây lan.

Trong số những người rửa gà, 60% có phát hiện chất chỉ thị trong bồn rửa sau khi rửa; đáng chú ý, khoảng 14% vẫn còn chất chỉ thị trong bồn rửa dù đã cố gắng làm sạch.

Ảnh minh họa: Internet

Điều này cho thấy chỉ rửa thịt rồi tráng qua bồn rửa chưa chắc đã loại bỏ được nguy cơ nhiễm khuẩn ở khu vực chế biến. Nếu cạnh bồn rửa có rau sống, hoa quả, thực phẩm đã nấu chín hoặc các dụng cụ chuẩn bị thức ăn, vi khuẩn từ thịt gà sống có thể theo nước bắn hoặc dịch thịt lan sang những thực phẩm này. CDC gọi hiện tượng vi khuẩn truyền từ thực phẩm sống sang thực phẩm khác hoặc bề mặt dụng cụ là nhiễm khuẩn chéo.

Bên cạnh rửa bằng nước, một số gia đình còn dùng muối, chanh hoặc giấm để khử mùi và làm sạch gà. Tuy nhiên, USDA cho rằng các phương pháp này cũng không phải cách làm sạch hữu hiệu. Thay vào đó, việc nấu chín thịt gà mới là cách để đảm bảo an toàn thực phẩm bởi vi khuẩn trên thịt sẽ được tiêu diệt khi gà được làm chín đúng cách.

Theo đó, thịt gia cầm cần đạt nhiệt độ bên trong tối thiểu 74°C (165°F); CDC khuyến nghị dùng nhiệt kế thực phẩm để kiểm tra thay vì chỉ dựa vào màu sắc của thịt.

Nhiều gia đình thường dùng muối, gừng để khử mùi tanh, mùi hôi của gia cầm. Nếu vẫn muốn duy trì cách này, nên rửa gà nhẹ nhàng trong chậu nước thay vì xối dưới vòi, đồng thời tránh để nước bắn tung tóe. Sau khi sơ chế, cần rửa sạch tay và vệ sinh bồn rửa bằng xà phòng.

Cách làm sạch gà sống an toàn

Với những gia đình lâu nay vẫn có thói quen rửa gà dưới vòi nước, thay đổi đơn giản nhất là bỏ bước rửa gà dưới vòi nước và thay bằng quy trình sơ chế hạn chế tiếp xúc, tách riêng thịt sống, vệ sinh dụng cụ và nấu chín kỹ.

1. Kiểm tra và loại bỏ phần không cần thiết

Sau khi lấy gà khỏi bao bì, có thể dùng dao hoặc kéo nhà bếp sạch để loại bỏ phần da, mỡ, lông còn sót hoặc những phần không sử dụng theo món ăn. Nếu trên thịt có dịch lỏng, thay vì xả cả miếng gà dưới vòi nước, có thể dùng giấy bếp dùng một lần để thấm nhẹ rồi bỏ vào thùng rác.

Mục tiêu ở bước này không phải làm cho thịt “sạch khuẩn” bằng nước mà là hạn chế tối đa việc dịch từ thịt sống tiếp xúc với những khu vực khác trong bếp.

2. Giữ gà sống cách xa thực phẩm ăn ngay

CDC khuyến cáo giữ thịt gà sống và nước dịch của nó cách xa những thực phẩm có thể ăn ngay, chẳng hạn salad hoặc thực phẩm đã nấu chín. Khi bảo quản trong tủ lạnh, nên đặt gà sống ở ngăn thấp, trong hộp kín hoặc bọc chắc chắn để nước thịt không rò rỉ sang thực phẩm khác.

Khi mua gà về, người dùng cũng nên tách thịt sống khỏi các thực phẩm khác trong túi mua hàng để tránh dịch thịt tiếp xúc với rau củ, trái cây hoặc những món không được nấu lại.

Ảnh minh họa: Internet

3. Dùng thớt riêng cho thịt sống

Một trong những nguyên tắc quan trọng nhất khi sơ chế gà là tách dụng cụ dành cho thịt sống với thực phẩm ăn ngay. CDC khuyến cáo sử dụng một chiếc thớt cho thịt sống và một chiếc khác cho rau củ, bánh mì hoặc những thực phẩm không được nấu chín trước khi ăn.

Ví dụ, nếu vừa chặt gà sống xong, không nên lập tức dùng chính chiếc thớt đó để thái dưa chuột hoặc cà chua ăn sống. Dao, thớt, đĩa và mặt bàn đã tiếp xúc với gà sống cũng cần được rửa bằng nước nóng và xà phòng trước khi sử dụng cho thực phẩm khác.

4. Rửa tay trước và sau khi sơ chế

Bàn tay cũng là một mắt xích dễ bỏ qua trong quá trình chế biến thịt gà. CDC khuyến cáo mọi người nên rửa tay bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây trước và sau khi xử lý gà sống.

Đặc biệt, sau khi chạm vào thịt gà sống, không nên lập tức cầm điện thoại, mở tủ lạnh, chạm vào tay nắm cửa hoặc sử dụng các dụng cụ khác mà chưa rửa tay.

Nếu chẳng may tay đã chạm vào bao bì hoặc dịch thịt sống, việc rửa tay đúng cách sẽ giúp hạn chế nguy cơ đưa vi khuẩn sang những bề mặt khác.

(Tổng hợp)