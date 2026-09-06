Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một người đàn ông nộp 1 tỷ đồng bị bỏ quên ở quán cà phê cho công an, cơ quan chức năng vào cuộc xác minh

| | Sống

Một người đàn ông nộp 1 tỷ đồng bị bỏ quên ở quán cà phê cho công an, cơ quan chức năng vào cuộc xác minh

Công an phường Chương Mỹ kịp thời hỗ trợ xác minh thông tin liên quan tới số tiền 1 tỷ đồng bị bỏ quên ở quán cà phê.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an Thành phố Hà Nội, ngày 04/9/2026, Công an phường Chương Mỹ tiếp nhận 1 tỷ đồng cùng nhiều loại giấy tờ do công dân anh Bùi Quốc Vương (sinh năm 1990, trú tại thôn Trầm Lộng, xã Ứng Hòa, thành phố Hà Nội) giao nộp. Theo thông tin cung cấp, anh Vương nhặt được số tài sản này tại một quán cà phê trên địa bàn. Với tinh thần trung thực, trách nhiệm, anh Vương đã chủ động giao nộp tài sản cho cơ quan Công an để xác minh, tìm người đánh mất.

Một người đàn ông nộp 1 tỷ đồng bị bỏ quên ở quán cà phê cho công an, cơ quan chức năng vào cuộc xác minh- Ảnh 1.

CBCS Công an phường và anh Vương bàn giao tài sản bị thất lạc cho chị H. Ảnh: Công an Thành phố Hà Nội

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Chương Mỹ khẩn trương rà soát, xác minh các thông tin liên quan. Qua xác minh thông tin, công an phường xác định chủ nhân của số tài sản là chị N.T.T.H. Công an phường đã liên hệ và tổ chức trao trả đầy đủ số tiền cùng giấy tờ cho chị H.

Xúc động trước nghĩa cử cao đẹp của anh Bùi Quốc Vương và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Chương Mỹ, chị H. đã viết thư cảm ơn gửi anh Vương và tập thể Công an phường.

Hành động “nhặt được của rơi, trả lại người mất” của anh Bùi Quốc Vương là việc làm giản dị nhưng giàu ý nghĩa, thể hiện sự trung thực, trách nhiệm và ý thức vì cộng đồng. Sự chủ động, tận tình của Công an phường Chương Mỹ trong tiếp nhận, xác minh, trao trả tài sản tiếp tục góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, xây dựng hình ảnh người dân Thủ đô thanh lịch, văn minh và lực lượng Công an nhân dân gần dân, trách nhiệm, vì Nhân dân phục vụ.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an Thành phố Hà Nội

Minh Ánh

Đời sống & Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sản phụ sinh con trên chuyến bay, máy bay Vietnam Airlines hạ cánh khẩn cấp tại Myanmar

Sản phụ sinh con trên chuyến bay, máy bay Vietnam Airlines hạ cánh khẩn cấp tại Myanmar Nổi bật

Phát hiện nhân viên bảo vệ 26 tuổi trúng độc đắc 213 tỷ đồng, hành động sau đó không ai ngờ tới

Phát hiện nhân viên bảo vệ 26 tuổi trúng độc đắc 213 tỷ đồng, hành động sau đó không ai ngờ tới Nổi bật

Vì sao nhiều gia đình vẫn thích dùng quạt treo tường?

Vì sao nhiều gia đình vẫn thích dùng quạt treo tường?

18:50 , 06/09/2026
Lời khuyên đến tất cả các gia đình đang dùng 5 loại muối này: Vứt bỏ ngay!

Lời khuyên đến tất cả các gia đình đang dùng 5 loại muối này: Vứt bỏ ngay!

18:32 , 06/09/2026
8 loại rau củ càng để trong tủ lạnh càng dễ hỏng: 90% gia đình đang bảo quản sai

8 loại rau củ càng để trong tủ lạnh càng dễ hỏng: 90% gia đình đang bảo quản sai

17:43 , 06/09/2026
Ăn mỡ lợn mỗi ngày, người đàn ông 75 tuổi ngỡ ngàng khi đi khám

Ăn mỡ lợn mỗi ngày, người đàn ông 75 tuổi ngỡ ngàng khi đi khám

17:26 , 06/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên