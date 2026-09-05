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Công an xác minh 2 giao dịch tổng cộng 10.000.000 đồng từ tài khoản VietinBank của Vũ Thị Gấm ở Tuyên Quang

| | Sống

Công an xác minh 2 giao dịch tổng cộng 10.000.000 đồng từ tài khoản VietinBank của Vũ Thị Gấm ở Tuyên Quang

Do sơ suất khi thực hiện giao dịch trực tuyến, người phụ nữ ở Tuyên Quang đã chuyển nhầm 10.000.000 đồng vào tài khoản của người khác. Nhờ sự hỗ trợ của Công an xã Xuân Vân, số tiền sau đó được hoàn trả đầy đủ.

Vừa qua, Công an xã Xuân Vân, tỉnh Tuyên Quang đã kịp thời hỗ trợ chị Vũ Thị Gấm, trú tại thôn Phúc Ninh, xã Xuân Vân, nhận lại 10.000.000 đồng do chuyển nhầm tài khoản trong quá trình giao dịch trực tuyến.

Theo thông tin từ cơ quan công an, ngày 10/8 và 28/8/2026, chị Gấm sử dụng ứng dụng ngân hàng VietinBank để thực hiện 2 giao dịch với tổng số tiền 10.000.000 đồng. Tuy nhiên, do sử dụng biệt danh tài khoản (ALIAS), chị đã sơ suất chuyển nhầm toàn bộ số tiền vào tài khoản của một người khác.

Phát hiện sự việc, chị Gấm nhanh chóng trình báo Công an xã Xuân Vân và đề nghị hỗ trợ.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Xuân Vân hướng dẫn chị Gấm thực hiện các thủ tục cần thiết, đồng thời xác minh chủ tài khoản nhận tiền. Kết quả xác minh cho thấy số tiền được chuyển nhầm vào tài khoản của anh Nông Văn Long, trú tại xã Xuân Lãng, tỉnh Phú Thọ.

Công an xã Xuân Vân sau đó phối hợp với Công an xã Xuân Lãng liên hệ, trao đổi với anh Long và đề nghị hỗ trợ hoàn trả số tiền cho chị Gấm. Sau khi được tuyên truyền, vận động, anh Nông Văn Long đã chủ động chuyển trả đầy đủ 10.000.000 đồng cho chị Vũ Thị Gấm.

Nhận lại số tiền, chị Gấm cùng gia đình bày tỏ sự vui mừng, xúc động và cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Công an xã Xuân Vân đã kịp thời hỗ trợ, giúp giải quyết sự việc.

Qua vụ việc, cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận, số tài khoản và tên ngân hàng trước khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền trực tuyến, nhằm hạn chế những sự cố đáng tiếc.

(Theo Công an tỉnh Tuyên Quang)

Lê Anh

Đời sống & Pháp luật

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