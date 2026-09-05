Công an xác minh số tiền 22.065.000 đồng do người dân giao nộp, Nguyễn Đình Truyền SN 1984 được mời tới làm việc

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Quảng Ngãi, trong dịp nghỉ lễ 02/9/2026, Công an xã Sơn Tịnh (tỉnh Quảng Ngãi) đã phối hợp với quần chúng nhân dân kịp thời xác minh, trao trả nguyên vẹn tài sản thất lạc cho người dân.

Cụ thể, vào lúc 12h50’ ngày 02/9/2026, Trực ban Công an xã Sơn Tịnh tiếp nhận thông tin từ anh Lê Cao (trú tại thôn Lâm Lộc Bắc, xã Sơn Tịnh). Khi trên đường đi làm về, anh Cao đã nhặt được một túi da màu đen, bên trong chứa giấy tờ tùy thân và số tiền 22.065.000 đồng của một công dân đến từ tỉnh Gia Lai bị đánh rơi. Nhận thức được đây là tài sản lớn của người khác đang thất lạc, anh Cao đã nhanh chóng phối hợp cùng ban thôn đến trụ sở Công an xã Sơn Tịnh để trình báo, giao nộp với mong muốn trao trả lại cho người mất.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an xã Sơn Tịnh đã khẩn trương chỉ đạo lực lượng triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh nhân thân chủ sở hữu. Chỉ trong thời gian ngắn, Công an xã Sơn Tịnh đã xác định được chính xác người đánh rơi chiếc túi là anh Nguyễn Đình Truyền, sinh năm 1984. Công an xã Sơn Tịnh đã tổ chức bàn giao, hoàn trả nguyên vẹn số tiền cùng các giấy tờ quan trọng cho chính chủ. Nhận lại tài sản tưởng chừng đã mất trong ngày hội lớn của đất nước, người chủ sở hữu vô cùng xúc động, gửi thư cảm ơn chân thành đến hành động trung thực, cao đẹp của anh Lê Cao cùng tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm, tận tụy của tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an xã Sơn Tịnh.

Công an xã Sơn tịnh trao trả lại tài sản cho người đánh rơi

Hành động “nhặt được của rơi, trả người đánh mất” của anh Lê Cao kết hợp với sự hỗ trợ nhanh chóng, trách nhiệm của Công an xã Sơn Tịnh không chỉ bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người bị thất lạc tài sản mà còn lan tỏa mạnh mẽ phong trào “Người tốt, việc tốt”, tô thắm thêm truyền thống đạo lý nhân nghĩa của dân tộc ta.

Thời gian tới, lực lượng Công an xã Sơn Tịnh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần bám cơ sở, hết lòng vì Nhân dân phục vụ. Mỗi cán bộ, chiến sĩ và toàn thể Nhân dân hãy tiếp tục nhân rộng những tấm gương người tốt, việc tốt, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, chung tay xây dựng xã Sơn Tịnh ngày càng an toàn, văn minh, nghĩa tình và phát triển.

Theo Công an Quảng Ngãi