Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an xác minh giao dịch 60.000.000 đồng chuyển vào tài khoản VPBank của Huỳnh Thị Thái Tâm

| | Sống

Bất ngờ nhận 60 triệu đồng từ một người không quen biết, chị Huỳnh Thị Thái Tâm (trú phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng) không sử dụng số tiền mà lập tức đến công an trình báo, nhờ xác minh để trả lại cho người chuyển nhầm.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng, sáng 4/9, chị Huỳnh Thị Thái Tâm, trú tại phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng, bất ngờ nhận được 60 triệu đồng từ một tài khoản lạ chuyển vào tài khoản cá nhân.

Không biết người chuyển tiền là ai và xác định bản thân không có giao dịch liên quan đến khoản tiền này, chị Tâm cho rằng có thể đây là tiền được chuyển nhầm. Thay vì sử dụng số tiền, chị chủ động đến Công an phường Phú Thủy trình báo, đồng thời nhờ cơ quan công an hỗ trợ xác minh để hoàn trả cho người chuyển.

Cán bộ Công an phường tiếp nhận và hướng dẫn chị Tâm chuyển trả số tiền cho người đã chuyển nhầm. Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Phú Thủy đã tiến hành xác minh, làm rõ nguồn gốc khoản tiền và xác định đây là trường hợp chuyển tiền nhầm. Trên cơ sở đó, Công an phường hướng dẫn chị Tâm hoàn trả 60 triệu đồng cho người đã chuyển nhầm.

Hành động của chị Huỳnh Thị Thái Tâm thể hiện sự trung thực, trách nhiệm khi không sử dụng số tiền không thuộc về mình mà chủ động tìm cách hoàn trả. Đây là một việc làm đẹp, góp phần lan tỏa tinh thần sống ngay thẳng, biết nghĩ cho người khác trong cộng đồng.

Qua vụ việc, Công an phường Phú Thủy khuyến cáo người dân khi bất ngờ nhận được tiền từ tài khoản không quen biết cần kiểm tra, xác minh và thông báo cho ngân hàng hoặc cơ quan công an, không tự ý sử dụng số tiền khi chưa xác định rõ nguồn gốc.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Lâm Đồng

Theo Nam An

Đời sống & Pháp luật

Từ Khóa:
chuyển khoản

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
1 trường đại học thưởng cho tân sinh viên, cứ 1 điểm = 1 triệu đồng: Thủ khoa nhận đến 29 triệu đồng

1 trường đại học thưởng cho tân sinh viên, cứ 1 điểm = 1 triệu đồng: Thủ khoa nhận đến 29 triệu đồng Nổi bật

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang cho xây 1 đô thị dưỡng lão nằm trong siêu dự án 10 tỷ USD: Có cả “đại học” cho người cao tuổi, chăm sóc sức khỏe bằng robot AI

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang cho xây 1 đô thị dưỡng lão nằm trong siêu dự án 10 tỷ USD: Có cả “đại học” cho người cao tuổi, chăm sóc sức khỏe bằng robot AI Nổi bật

Phát hiện người giúp việc có khoản tiết kiệm 2,1 tỷ đồng: Biểu hiện bất thường trong group chat

Phát hiện người giúp việc có khoản tiết kiệm 2,1 tỷ đồng: Biểu hiện bất thường trong group chat

22:39 , 04/09/2026
Công an phối hợp với MB Bank, Agribank xác minh các giao dịch chuyển khoản 10,17 triệu đồng, 15 triệu đồng của nhiều người dân

Công an phối hợp với MB Bank, Agribank xác minh các giao dịch chuyển khoản 10,17 triệu đồng, 15 triệu đồng của nhiều người dân

22:18 , 04/09/2026
Hầu hết chất độc trong con lợn tích tụ vào 1 bộ phận: Người Việt rất thích ăn

Hầu hết chất độc trong con lợn tích tụ vào 1 bộ phận: Người Việt rất thích ăn

22:06 , 04/09/2026
Phép màu sau 9 ngày dưới lòng núi Nepal: Đội cứu hộ nghe thấy tiếng người trong đường hầm, 2 công nhân được giải cứu thành công

Phép màu sau 9 ngày dưới lòng núi Nepal: Đội cứu hộ nghe thấy tiếng người trong đường hầm, 2 công nhân được giải cứu thành công

21:44 , 04/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên