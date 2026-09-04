Công an xác minh giao dịch 60.000.000 đồng chuyển vào tài khoản VPBank của Huỳnh Thị Thái Tâm

Theo thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng, sáng 4/9, chị Huỳnh Thị Thái Tâm, trú tại phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng, bất ngờ nhận được 60 triệu đồng từ một tài khoản lạ chuyển vào tài khoản cá nhân.

Không biết người chuyển tiền là ai và xác định bản thân không có giao dịch liên quan đến khoản tiền này, chị Tâm cho rằng có thể đây là tiền được chuyển nhầm. Thay vì sử dụng số tiền, chị chủ động đến Công an phường Phú Thủy trình báo, đồng thời nhờ cơ quan công an hỗ trợ xác minh để hoàn trả cho người chuyển.

Cán bộ Công an phường tiếp nhận và hướng dẫn chị Tâm chuyển trả số tiền cho người đã chuyển nhầm. Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Phú Thủy đã tiến hành xác minh, làm rõ nguồn gốc khoản tiền và xác định đây là trường hợp chuyển tiền nhầm. Trên cơ sở đó, Công an phường hướng dẫn chị Tâm hoàn trả 60 triệu đồng cho người đã chuyển nhầm.

Hành động của chị Huỳnh Thị Thái Tâm thể hiện sự trung thực, trách nhiệm khi không sử dụng số tiền không thuộc về mình mà chủ động tìm cách hoàn trả. Đây là một việc làm đẹp, góp phần lan tỏa tinh thần sống ngay thẳng, biết nghĩ cho người khác trong cộng đồng.

Qua vụ việc, Công an phường Phú Thủy khuyến cáo người dân khi bất ngờ nhận được tiền từ tài khoản không quen biết cần kiểm tra, xác minh và thông báo cho ngân hàng hoặc cơ quan công an, không tự ý sử dụng số tiền khi chưa xác định rõ nguồn gốc.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Lâm Đồng