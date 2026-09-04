Phép màu sau 9 ngày dưới lòng núi Nepal: Đội cứu hộ nghe thấy tiếng người trong đường hầm, 2 công nhân được giải cứu thành công

Ngày 4/9, giới chức Nepal xác nhận hai công nhân đã được cứu sống khỏi một đường hầm tại dự án thủy điện Trishuli 3A, hơn một tuần sau trận lũ quét kinh hoàng ngày 26/8 khiến nhiều khu vực ở nước này bị tàn phá nặng nề.

9 ngày mắc kẹt trong lòng núi

Theo AP, khoảnh khắc mang tính bước ngoặt đến vào sáng cùng ngày, khi các thành viên đội cứu hộ bất ngờ nghe thấy tiếng người phát ra từ bên trong đường hầm. Tín hiệu yếu ớt ấy lập tức khiến chiến dịch tìm kiếm được đẩy nhanh, bởi đây là dấu hiệu rõ ràng đầu tiên cho thấy vẫn còn người sống sót trong khu vực vốn bị bùn đất, nước và vật liệu đổ sập chặn kín suốt nhiều ngày.

Không lâu sau đó, người công nhân đầu tiên được đưa ra ngoài trong tình trạng phủ đầy bùn đất. Hình ảnh do truyền hình địa phương ghi lại cho thấy anh được một thành viên đội cứu hộ cõng khỏi hiện trường. Một người thứ hai cũng được giải cứu sau đó.

Hai công nhân được cứu sau đúng 9 ngày kể từ khi dòng lũ khổng lồ ập qua khu vực dự án thủy điện Trishuli 3A. Ảnh: AP

Hai người sống sót được xác định là Sanjay Sah, 30 tuổi, thợ cả cơ khí và Kabir Maharjan, 45 tuổi, giám sát viên cơ khí. Sau khi được đưa ra ngoài, cả hai được sơ cứu trước khi chuyển đi điều trị. Sức khỏe của Sah được đánh giá ổn định, trong khi Maharjan ở tình trạng nghiêm trọng và phải được chăm sóc tích cực tại Bệnh viện Quân đội Birendra ở Kathmandu.

Hai công nhân được cứu sau đúng 9 ngày kể từ khi dòng lũ khổng lồ ập qua khu vực dự án thủy điện Trishuli 3A.

Trận lũ ngày 26/8 đã phá hủy đường sá, cầu cống, nhà cửa và nhiều công trình thủy điện dọc các con sông ở Nepal. Một số đường hầm tại các dự án điện bị nước và bùn đất tràn vào, khiến hàng trăm công nhân mất liên lạc.

Các công nhân được sơ cứu và đưa đến bệnh viện. Ảnh: AP

Việc tiếp cận những người mắc kẹt gặp rất nhiều khó khăn bởi cửa hầm bị đất đá, bùn và các mảnh vỡ chắn kín. Lực lượng cứu hộ phải sử dụng máy móc hạng nặng, đồng thời tìm những đường tiếp cận khác để tiến sâu vào khu vực bên trong.

Trong nhiều ngày, chưa có bằng chứng chắc chắn cho thấy những người mất tích trong đường hầm còn sống.

Bởi vậy, việc nghe thấy tiếng người vào sáng 4/9 được xem là một bước ngoặt lớn.

Nghị sĩ Nepal Shri Ram Neupane sau đó xác nhận trường hợp thứ hai được giải cứu, trong khi người phát ngôn quân đội Nepal, Chuẩn tướng Raja Ram Basnet, trước đó thông báo về người đầu tiên được đưa ra ngoài an toàn.

Niềm vui vỡ òa khi giải cứu thành công một công nhân. Ảnh: AFP

Anh trai của một trong hai người sống sót, Amir Maharjan, nói với AP rằng gia đình gần như không thể diễn tả cảm xúc khi nhận được tin người thân còn sống. Họ lập tức lên đường tới bệnh viện để gặp anh.

Đáng chú ý hơn, theo các thông tin từ hiện trường, một trong những người vừa được cứu cho biết vẫn có thể còn những người khác sống sót bên trong đường hầm.

Chi tiết này khiến hy vọng tiếp tục được nối dài.

Cuộc chạy đua vẫn chưa kết thúc

Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất điện độc lập Nepal, hàng trăm công nhân tại dự án thủy điện Trishuli 3A vẫn chưa được tìm thấy, trong đó khoảng 115 người được cho là mắc kẹt trong đường hầm chính.

Trên phạm vi toàn Nepal, khoảng 900 công nhân tại 12 dự án thủy điện được báo cáo mất tích sau thảm họa, với khoảng 500 người được cho là mắc kẹt trong các đường hầm.

Bộ trưởng Truyền thông Nepal Bikram Timilsina cho biết lực lượng cứu hộ vẫn hy vọng có thể tìm thấy thêm người sống sót.

Hiện trường giải cứu các công nhân. Ảnh: AP

Việc hai công nhân được đưa ra ngoài sau 9 ngày không chỉ là một tín hiệu tích cực hiếm hoi giữa thảm họa mà còn cho thấy khả năng tồn tại những khoảng không khí hoặc vị trí trú ẩn bên trong hệ thống đường hầm.

Tuy nhiên, công tác cứu hộ vẫn vô cùng phức tạp. Các đội tìm kiếm phải đối mặt với nguy cơ nước tiếp tục tràn vào, bùn đất mất ổn định và khả năng các đoạn hầm bị sập.

Trong khi đó, quy mô thiệt hại do trận lũ tiếp tục được cập nhật.

Theo số liệu AP dẫn từ giới chức Nepal, ít nhất 1.259 người đã thiệt mạng và hơn 5.000 người vẫn mất tích. Ở phía Tây Tạng của Trung Quốc, số liệu công bố tới ngày 2/9 ghi nhận 21 người chết và 541 người mất tích.

Hiện trường giải cứu các công nhân. Ảnh: AP

Nguyên nhân chính xác của thảm họa vẫn đang được điều tra, trong đó một số đánh giá ban đầu cho rằng dòng lũ bất thường có thể liên quan tới hiện tượng sụp đổ băng hà ở khu vực thượng nguồn.

Giữa những con số thương vong ngày càng tăng, việc hai công nhân được cứu sống sau hơn một tuần bị mắc kẹt dưới lòng núi trở thành một trong những diễn biến hiếm hoi mang lại hy vọng.

Với lực lượng cứu hộ Nepal, cuộc chạy đua lúc này vẫn chưa kết thúc. Từ tín hiệu tiếng người đầu tiên được nghe thấy trong đường hầm sáng 4/9, họ đang tiếp tục tìm cách tiến sâu hơn, với hy vọng phía sau những lớp bùn đất và bê tông đổ nát vẫn còn những người đang chờ được đưa ra ngoài.