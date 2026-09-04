Công an phối hợp với MB Bank, Agribank xác minh các giao dịch chuyển khoản 10,17 triệu đồng, 15 triệu đồng của nhiều người dân

Trong tháng 8 vừa qua, Công an xã Khánh Lâm, tỉnh Cà Mau đã xác minh và phối hợp giải quyết 2 trường hợp người dân chuyển khoản nhầm với tổng số tiền 25,17 triệu đồng, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và lan tỏa tinh thần trung thực, trách nhiệm trong cộng đồng.

Cụ thể, ngày 11/8, ông Châu Văn Khuynh (ngụ Ấp 13, xã Khánh Lâm) đến Công an xã trình báo. Ông cho biết đã chuyển nhầm 10,17 triệu đồng vào tài khoản của ông Nguyễn Văn Thắng tại Ngân hàng MB Bank, thay vì tài khoản người bán cây keo lai. Qua xác minh, Công an xã Khánh Lâm xác định giao dịch chuyển khoản nhầm là có thật và phối hợp các bên thực hiện hoàn trả số tiền cho ông Khuynh.

Công an xã Khánh Lâm phối hợp xác minh, hỗ trợ người dân giải quyết vụ việc chuyển khoản nhầm (Ảnh: Công an tỉnh Cà Mau)

Trường hợp thứ hai, ngày 31/8, bà Lê Thị Muôn (ngụ Ấp 13, xã Khánh Lâm), chủ động đến Công an xã trình báo sau khi phát hiện tài khoản của mình nhận nhầm 15 triệu đồng. Công an xã đã phối hợp Ngân hàng Agribank xác minh chủ tài khoản chuyển tiền là chị Lưu Thị Hồng Lê, đồng thời hỗ trợ 2 bên hoàn trả đầy đủ số tiền.

Việc chủ động trình báo, tự nguyện hoàn trả tiền chuyển nhầm của người dân thể hiện tinh thần trung thực, trách nhiệm và tôn trọng tài sản của người khác; qua đó góp phần lan tỏa những hành động đẹp, xây dựng hình ảnh người dân sống và làm việc theo pháp luật.

Công an xã Khánh Lâm khuyến cáo người dân khi chuyển khoản cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận, số tài khoản, ngân hàng và số tiền trước khi xác nhận. Trường hợp chuyển nhầm hoặc nhận được tiền không rõ nguồn gốc, người dân cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng và cơ quan Công an để được hướng dẫn, xác minh và xử lý theo quy định.

(Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Cà Mau)