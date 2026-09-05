5 kiểu tiêu tiền của người EQ cao

Có những người kiếm được bao nhiêu không quan trọng bằng cách họ quyết định tiêu số tiền mình có. Người EQ cao thường không tiêu tiền để chứng minh mình thành công, cũng không cố tiết kiệm đến mức cuộc sống trở nên chật vật. Họ hiểu mình cần gì, thứ gì đáng tiền và quan trọng nhất: khoản chi hôm nay không nên khiến cuộc sống ngày mai trở nên khó khăn hơn.

1. Họ sẵn sàng trả tiền để mua lại thời gian

Người EQ cao hiểu thời gian cũng là một nguồn lực có giới hạn. Vì vậy, họ không mặc định rằng tự làm mọi thứ mới là tiết kiệm. Một khoản tiền để thuê người dọn nhà, mua thiết bị giúp giảm việc nhà, gọi xe khi quá mệt thay vì cố tự lái, hay chọn một căn nhà gần nơi làm việc hơn dù chi phí cao hơn một chút... đôi khi đều đáng.

Tất nhiên, không phải cứ chi tiền để tiện hơn là một quyết định tốt. Điểm khác biệt nằm ở việc họ biết mình đang trả tiền cho điều gì. Nếu một khoản chi giúp tiết kiệm đáng kể thời gian, giảm áp lực và không khiến ngân sách bị quá tải, họ không ngại bỏ tiền.

Thay vì chỉ hỏi “Có cách nào rẻ hơn không?”, họ còn hỏi: “Khoản tiền này có giúp cuộc sống của mình tốt hơn đủ để đáng với số tiền bỏ ra không?”

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2. Họ không mua thứ đắt nhất, họ mua thứ phù hợp nhất

Một người có khả năng chi 30 triệu đồng cho một chiếc điện thoại không có nghĩa họ nhất định phải mua chiếc điện thoại 30 triệu đồng. Tương tự, có thể mua một chiếc xe đắt hơn không đồng nghĩa đó là lựa chọn phù hợp hơn.

Người EQ cao thường không dùng giá tiền để đo chất lượng của một món đồ, càng không dùng những gì mình sở hữu để chứng minh vị thế với người khác. Họ quan tâm món đồ đó có thực sự đáp ứng nhu cầu của mình hay không, có dùng thường xuyên không và khoản tiền bỏ ra có tương xứng với giá trị nhận lại không.

Đây cũng là lý do có những món họ sẵn sàng chi rất nhiều tiền, nhưng cũng có những thứ họ chọn phương án vừa đủ. Bởi với họ, mua được và nên mua là hai chuyện khác nhau.

3. Họ không tiêu tiền để giải quyết một cảm xúc nhất thời

Một ngày làm việc tồi tệ có thể khiến người ta muốn mua một món đồ để tự thưởng. Một lần nhìn thấy bạn bè mua nhà, đổi xe có thể khiến mình cũng muốn có. Một đợt giảm giá lớn có thể tạo cảm giác nếu không mua ngay thì sẽ bỏ lỡ.

Người EQ cao không phải người không có những cảm xúc đó. Điểm khác biệt là họ nhận ra cảm xúc đang tác động đến quyết định mua sắm và biết dừng lại trước khi xuống tiền.

Họ có thể tự thưởng cho mình một bữa ăn ngon, một chuyến đi hay một món đồ yêu thích. Nhưng đó là một lựa chọn có chủ đích, thay vì dùng việc mua sắm như cách nhanh nhất để giải tỏa buồn bực, căng thẳng hoặc cảm giác thua kém người khác. Một khoảng dừng vài giờ, thậm chí vài ngày trước những món đồ không thực sự cần thiết đôi khi đủ để nhận ra: mình muốn món đồ này, hay mình chỉ muốn cảm thấy tốt hơn?

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4. Họ luôn chừa một khoảng tiền cho những chuyện chưa xảy ra

Người EQ cao thường không nhìn toàn bộ số tiền trong tài khoản như số tiền mình có thể tiêu.

Ngay cả khi hiện tại không có khoản chi lớn nào, họ vẫn muốn giữ lại một phần để phòng những tình huống không nằm trong kế hoạch: một khoản sửa chữa bất ngờ, một giai đoạn thu nhập giảm, một cơ hội cần tiền để nắm bắt hoặc đơn giản là vài tháng cuộc sống không diễn ra đúng như dự tính.

Điều này khiến họ đôi khi trông có vẻ “không tận hưởng hết những gì mình kiếm được”. Nhưng thực chất, họ đang mua cho mình một thứ khác: quyền được bình tĩnh khi có chuyện xảy ra.

Có tiền dự phòng không khiến mọi vấn đề biến mất, nhưng nó giúp một người có thêm lựa chọn thay vì phải đưa ra quyết định trong thế bị động.

5. Họ không tiếc tiền cho những thứ thực sự quan trọng với mình

Tiết kiệm tiền là tốt, nhưng người EQ cao hiểu rằng không phải khoản chi nào cũng cần cắt.

Có người sẵn sàng chi nhiều hơn cho sức khỏe. Có người coi một chuyến về thăm bố mẹ là khoản tiền đáng bỏ ra. Có người chọn một căn nhà tiện đi lại hơn để mỗi ngày có thêm thời gian nghỉ ngơi. Có người sẵn sàng trả tiền cho một dịch vụ giúp mình bớt quá tải.

Họ không cố áp một công thức “chi tiêu đúng” lên tất cả mọi người, bởi thứ đáng tiền với mỗi người là khác nhau.

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Điều quan trọng là họ biết đâu là thứ thực sự có ý nghĩa với mình và ưu tiên tiền cho những thứ đó, thay vì chi nhỏ giọt vào hàng chục khoản không quan trọng rồi đến khi cần một khoản lớn lại thấy tiếc.

Suy cho cùng, EQ trong chuyện tiền bạc không nằm ở việc một người tiêu ít đến đâu, mà ở việc họ hiểu vì sao mình đang tiêu. Một người trưởng thành về tiền không nhất thiết phải từ bỏ những gì mình thích. Họ chỉ không để cảm xúc nhất thời, ánh nhìn của người khác hay một mức thu nhập mới quyết định toàn bộ cách mình sử dụng tiền.

Và có lẽ một trong những câu hỏi đáng đặt ra trước mỗi khoản chi không phải là “Mình có đủ tiền để mua không?”, mà là: “Mình có thực sự muốn dành số tiền này cho nó không?”.