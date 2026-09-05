Thành phố đông dân nhất Việt Nam sắp có 'siêu' bệnh viện hơn 4.500 tỷ đồng, rộng 16ha, quy mô lên đến 1.500 giường bệnh

Sau khi TP HCM hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, Bệnh viện Đa khoa Bình Dương trở thành cơ sở y tế có quy mô lớn nhất thành phố với 1.500 giường bệnh, diện tích khoảng 16 ha. Công trình đang được hoàn thiện để dự kiến đưa vào vận hành từ tháng 9/2027, theo thông tin từ Báo & Phát thanh truyền hình TP HCM.

Bệnh viện Bình Dương đã được khởi công xây dựng từ năm 2014 (Ảnh: U.N/Báo & Phát thanh truyền hình TP.HCM)

Theo đó, bệnh viện Đa khoa Bình Dương tọa lạc tại phường Chánh Hiệp, TP HCM. Dự án chính thức được khởi công vào năm 2014 nhằm thay thế cơ sở bệnh viện cũ đã xuống cấp.

Theo thông tin tại thời điểm khởi công, bệnh viện có quy mô 19 tầng với các khu chức năng phục vụ khám, điều trị và vận hành bệnh viện. Tổng vốn đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng từ ngân sách địa phương. Công trình được định hướng đạt tiêu chuẩn bệnh viện đa khoa hạng I.

Sau nhiều lần điều chỉnh và bổ sung các hạng mục, đến năm 2025, cụm dự án bệnh viện được phê duyệt với tổng mức đầu tư hơn 4.500 tỷ đồng, gồm nhiều dự án thành phần liên quan đến xây lắp, hệ thống kỹ thuật, thiết bị và các công trình phụ trợ.

Bệnh viện 1.500 giường lớn nhất TP. Hồ Chí Minh, phá kỷ lục của Bệnh viện Nhi đồng Thành phố với hơn 10ha, 1.000 giường bệnh (Ảnh: U.N/Báo & Phát thanh truyền hình TP.HCM)

Theo cập nhật mới nhất về tiến độ dự án Bệnh viện Bình Dương ngày 4/9 của báo & Phát thanh truyền hình TP.HCM, hiện đơn vị cùng các nhà thầu đang tập trung nguồn lực để hoàn thiện dự án theo tiến độ cam kết.

Theo kế hoạch, từ tháng 8 đến tháng 12/2026, khu khám và một phần khu nội trú sẽ tiếp tục được hoàn thiện. Hệ thống phòng cháy chữa cháy tại khu khám và khu cấp cứu dự kiến nghiệm thu vào tháng 12/2026.

Đến tháng 1/2027, khu khám và khu cấp cứu dự kiến hoàn tất nghiệm thu, hướng tới đưa hai khu vực này vào hoạt động từ tháng 2/2027. Các khu vực còn lại tiếp tục được hoàn thiện, nghiệm thu theo kế hoạch.

Toàn bộ hệ thống dự kiến được nghiệm thu vào tháng 7/2027, công trình hoàn tất nghiệm thu trong tháng 8 và chính thức vận hành từ tháng 9/2027.

Khi đi vào hoạt động đầy đủ, bệnh viện 1.500 giường sẽ trở thành một trong những cơ sở y tế quy mô lớn nhất của TP HCM, đồng thời giữ vai trò quan trọng trong mạng lưới y tế vùng Đông Nam thành phố. Công trình được kỳ vọng bổ sung năng lực điều trị chuyên sâu, tăng khả năng tiếp nhận bệnh nhân và góp phần phân bổ lại áp lực khám chữa bệnh giữa các khu vực của TP HCM.

Theo định hướng phát triển chuyên sâu, bệnh viện sẽ tập trung đầu tư các chuyên khoa mũi nhọn, từng bước hình thành hệ thống chuyên môn, đáp ứng vai trò bệnh viện đa khoa chuyên sâu, hiện đại của khu vực.