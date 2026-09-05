Lần đầu tiên, bản di chúc của nhạc sĩ Phú Quang được công bố

Chiều ngày 4/9, tại Nhà hát Hồ Gươm, lần đầu tiên, gia đình nhạc sĩ Phú Quang chính thức công bố bản di chúc của ông sau 5 năm. Theo đó, ba người con của ông là Trinh Hương, Giáng Hương và Phú Vương sẽ chính thức tiếp nhận di sản của cha mình. Trong đó, người con cả là Trinh Hương sẽ trực tiếp quản lý và tiếp tục phát triển di sản âm nhạc của Phú Quang. Sự tiếp nhận này không chỉ mang ý nghĩa gìn giữ những tác phẩm, mà còn là sự tiếp nối một trách nhiệm, một tình yêu dành cho âm nhạc, cho Hà Nội và cho công chúng.

Hai người con gái của nhạc sĩ Phú Quang. Ảnh: Hoà Nguyễn

Nhân 5 năm ngày nhạc sĩ rời xa cõi tạm, gia đình nhạc sĩ Phú Quang cũng phối hợp với Nhà hát Hồ Gươm tổ chức đêm nhạc đặc biệt Phú Quang - Còn mãi một tình yêu vào tối ngày 12/10. Đêm nhạc này là dấu mốc ý nghĩa trên hành trình gìn giữ di sản của người cha, khi ba người con cùng đảm nhiệm những vai trò quan trọng trong dự án nghệ thuật về cha mình.

Nguyễn Trinh Hương, người con gái cả, đảm nhiệm vai trò Chỉ đạo nghệ thuật, chịu trách nhiệm định hướng nghệ thuật chung của chương trình; Nguyễn Giáng Hương đảm nhiệm vai trò Biên tập, tham gia xây dựng nội dung các tác phẩm và quá trình tổ chức sản xuất; Nguyễn Phú Vương, người con trai út của nhạc sĩ, đảm nhiệm Thiết kế hình ảnh, kiến tạo ngôn ngữ thị giác để từng thiết kế, khuôn hình và chi tiết truyền thông cùng góp phần kể câu chuyện về nhạc sĩ Phú Quang một cách tinh tế và thống nhất.

Nguyễn Trinh Hương - người con cả của nhạc sĩ Phú Quang công bố về đêm nhạc Còn mãi một tình yêu. Ảnh: Hoà Nguyễn

Ba người con, ba công việc khác nhau nhưng cùng chung một mong muốn: Gìn giữ những giá trị mà người cha để lại và tiếp tục đưa di sản ấy đến với công chúng hôm nay bằng một tinh thần đương đại nhưng vẫn trọn vẹn sự trân trọng.

Chia sẻ tại sự kiện, Nguyễn Trinh Hương giải thích về tên của đêm nhạc. “Còn mãi một tình yêu trước hết là tình yêu của những người con dành cho cha. Nhưng càng đi sâu vào quá trình thực hiện, chúng tôi càng nhận ra rằng ý nghĩa của chương trình lớn hơn rất nhiều. Đó là tất cả tình yêu mà cha đã để lại cho cuộc đời qua âm nhạc – tình yêu dành cho Hà Nội, dành cho con người, dành cho nghệ thuật và dành cho những khán giả đã yêu quý ông suốt nhiều thập kỷ”, người con cả của nhạc sĩ Phú Quang chia sẻ.

Ngoài 3 người con của của nhạc sĩ Phú Quang, đêm nhạc sẽ được dẫn dắt bởi đạo diễn Phạm Hoàng Nam.

“Tôi không muốn dựng một sân khấu để khán giả chỉ ngồi xem một đêm nhạc. Tôi mong họ bước vào một không gian mà ở đó, mỗi giai điệu đều có thể đánh thức một phần ký ức của chính mình.

‘Căn phòng ký ức’ vì thế không chỉ là một thiết kế sân khấu. Đó là nơi quá khứ và hiện tại gặp nhau. Nơi những điều thuộc về ký ức tiếp tục được sống bằng nghệ thuật.

Và cũng là cách chúng tôi kể lại câu chuyện về Phú Quang bằng một ngôn ngữ sân khấu giàu cảm xúc và ngập tràn tình yêu, nỗi nhớ. 5 năm là một khoảng thời gian đủ dài để một người trở thành ký ức. Nhưng với Phú Quang, có lẽ ký ức ấy chưa bao giờ khép lại. Bởi khi âm nhạc còn vang lên, ông vẫn còn hiện diện.”, đạo diễn chia sẻ.

Đạo diễn Phạm Hoàng Nam lựa chọn ý tưởng “Căn phòng ký ức” – nơi khán giả không chỉ nghe nhạc Phú Quang mà còn được dẫn dắt bước vào thế giới của ông, chạm tới những miền ký ức mà âm nhạc đã lưu giữ. Ảnh: Hoà Nguyễn

Trong Còn mãi một tình yêu, NSND Lê Khanh sẽ trở lại với vai trò người dẫn chương trình. Chị không chỉ kết nối các phần biểu diễn mà còn là một phần của câu chuyện – một nghệ sĩ từng được Phú Quang tin tưởng, trân trọng và lựa chọn trong nhiều chương trình âm nhạc của mình.

Qua giọng nói, thần thái và sự từng trải của NSND Lê Khanh, những miền ký ức được nối lại, đưa khán giả đi qua câu chuyện về một con người, một Hà Nội và một thế giới âm nhạc giàu xúc cảm.

NSND Lê Khanh là người được nhạc sĩ Phú Quang lựa chọn đồng hành trong những đêm nhạc của ông qua nhiều năm. Ảnh: Hoà Nguyễn

Đêm nhạc của nhạc sĩ Phú Quang cũng sẽ là cuộc hội ngộ của những nghệ sĩ đã gắn bó với âm nhạc ông qua nhiều thời kỳ, từng góp phần đưa những bản tình ca của ông trở thành ký ức của nhiều thế hệ công chúng.

Chương trình có sự tham gia của nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn, ban nhạc Black Rose, Nhạc trưởng Trần Nhật Minh, Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam và những giọng ca đã để lại dấu ấn với âm nhạc Phú Quang: Bảo Yến, NSND Thanh Lam, NSND Tấn Minh, Thùy Dung, Hồng Nhung, Trọng Tấn.

Sự gặp gỡ này được kỳ vọng mang đến những sắc thái mới cho các tác phẩm quen thuộc, đồng thời vẫn gìn giữ hồn cốt, sự tinh tế và những khoảng lặng đặc trưng trong âm nhạc Phú Quang.

Chương trình “Phú Quang - Còn mãi một tình yêu” sẽ diễn ra vào 20h00, ngày 12/10 tại Nhà hát Hồ Gươm.



