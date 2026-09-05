Siêu mẫu Việt dạy con về "3 kẻ trộm không lấy tiền": Đó là gì mà ai cũng tấm tắc khen?

Sau nhiều năm rút khỏi ánh đèn sân khấu để vun vén cho gia đình, cựu siêu mẫu Huỳnh Thanh Tuyền không chỉ thu hút sự chú ý bởi sự nghiệp thành đạt mà còn qua những quan điểm nuôi dạy con sâu sắc. Mới đây, bà mẹ 4 con tiếp tục nhận sự đồng tình khi chia sẻ góc nhìn độc đáo về việc dạy con bảo vệ những giá trị vô hình thông qua bài học về "3 kẻ trộm không lấy tiền".

Những giá trị vô hình dễ bị bỏ quên

Chúng ta thường dạy con cái cách bảo vệ những tài sản hữu hình: ra khỏi nhà phải khóa cửa, đi đâu cũng phải giữ ví, giữ điện thoại và cẩn trọng với đồ đạc cá nhân. Tuy nhiên, Huỳnh Thanh Tuyền chỉ ra rằng có những thứ quý giá hơn tiền bạc rất nhiều nhưng lại ít khi được dạy cách gìn giữ. Đó chính là: Thời gian, Năng lượng và Sự chú ý.

Một cuộc gọi kéo dài không cần thiết, một người quen liên tục trút năng lượng tiêu cực, hay một lời nhờ vả khiến bản thân gượng gạo gật đầu vì cả nể… tất cả đều đang âm thầm "rút cạn" quỹ tài nguyên sống của mỗi người.

"Lịch của người khác sẽ lấp đầy lịch của con. Vấn đề của người khác sẽ chiếm hết đầu óc con. Mong muốn của người khác sẽ dần trở thành ưu tiên của con", nữ siêu mẫu trải lòng.

Cô lo ngại nếu không biết sử dụng 3 yếu tố này có chủ đích, đứa trẻ khi trưởng thành có thể trở thành một người rất bận rộn, rất hữu ích với xã hội, nhưng lại hoàn toàn kiệt sức và không còn thời gian cho những điều thực sự quan trọng trong cuộc đời mình.

Cựu siêu mẫu Huỳnh Thanh Tuyền (Ảnh: FBNV)

Học cách thiết lập ranh giới và nói "Không"

Để không biến tâm trí và cuộc sống thành "nơi bất kỳ ai cũng có thể tùy ý bước vào", bài học quan trọng nhất mà Huỳnh Thanh Tuyền muốn truyền tải đến các con là kỹ năng thiết lập ranh giới cá nhân. Ranh giới không phải là thứ người khác có trách nhiệm tự đoán ra, mà là điều mỗi người phải tự xây dựng và bảo vệ.

"Người khác sẽ liên tục bước qua giới hạn nếu con chưa từng nói đâu là giới hạn. Ranh giới không phải là thứ người khác có trách nhiệm đoán ra. Con phải học cách tự thiết lập nó", cô chia sẻ. Cô ví ranh giới sống giống như một cánh cửa: phải biết khi nào nên mở, mở cho ai, mở đến mức nào và khi nào cần phải đóng lại. Việc nói "Không" không đồng nghĩa với sự lạnh lùng hay ích kỷ. Một lời từ chối rõ ràng, lịch sự và không cần giải thích quá dông dài chính là lá chắn tự nhiên nhất để bảo vệ quỹ thời gian và năng lượng sống. Hãy học cách nói “không” khi cần.

Khép lại chia sẻ, cựu siêu mẫu nhấn mạnh: cuộc đời của mỗi người được định hình bởi chính nơi họ đặt thời gian, năng lượng và sự chú ý. Việc chỉ tập trung phòng bị "kẻ trộm ngoài đường" mà bỏ ngỏ "cánh cửa tâm trí" sẽ khiến con người dễ rơi vào trạng thái mất phương hướng và kiệt sức kéo dài.

Quan điểm nuôi dạy con của Huỳnh Thanh Tuyền nhận được phản hồi tích cực từ phụ huynh. Trong thời đại bùng nổ thông tin và vô số áp lực xã hội hiện nay, việc dạy con biết trân trọng tài nguyên cá nhân và dũng cảm bảo vệ ranh giới bản thân chính là hành trang vững chắc nhất giúp trẻ trưởng thành độc lập, hạnh phúc và chủ động với cuộc đời mình.