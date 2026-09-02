Vợ Xuân Son tiết lộ góc khuất

Sau khi đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup 2026, Marcele Seippel – vợ tiền đạo Nguyễn Xuân Son đã có những chia sẻ phía sau hành trình đăng quang của chồng trên trang cá nhân. Chính vinh quang ngày hôm nay khiến cô nhớ về ngày tháng gia đình từng trải qua nhiều lo lắng, nước mắt và cả những lần phải bắt đầu lại.

Vợ chồng Xuân Son ăn mừng khi đội tuyển Việt Nam vô địch tại ASEAN Cup 2026 (Ảnh: FBNV)

“Có những điều, với những người nhìn từ bên ngoài, có thể chẳng phải chuyện gì quá lớn lao. Nhưng những người đã trải qua thì hiểu”, Marcele viết.

Cô nhắc đến những ngày tháng đầy sợ hãi, những đêm chỉ biết cầu nguyện, những lần chứng kiến người mình yêu thương chịu đau đớn rồi phải từng bước gây dựng lại mọi thứ.

“Vì thế, đúng vậy… chúng ta ăn mừng rất nhiều”, Marcele chia sẻ. Với gia đình cô, mỗi bước tiến, mỗi lần trở lại, mỗi chiến thắng hay cái ôm đều đáng được trân trọng, bởi đằng sau đó là cả một hành trình dài.

“Bởi khi biết cái giá phải trả cho cả một hành trình, bạn sẽ không bao giờ gọi thành quả đạt được là ‘chỉ thêm một chiến thắng’”, cô viết.

Marcele cho rằng với một số người, đó có thể chỉ là một tấm huy chương. Nhưng với gia đình cô, đó là lời nhắc về những chặng đường đã đi qua và sự nâng đỡ mà họ cảm nhận được trong suốt hành trình.

“Đó là lý do vì sao chúng tôi luôn ăn mừng nhiều đến vậy: bởi chỉ chúng tôi mới biết mình đã cầu nguyện nhiều đến nhường nào để được sống trong những ngày tháng như thế này”, cô viết.

Theo đó, Marcele Seippel sinh năm 1999 tại Salvador, Brazil. Cô gặp Xuân Son,vào năm 2014 trong một bữa tiệc Giáng sinh tại nhà bạn. Khi ấy, Xuân Son mới là một cầu thủ trẻ và chưa có tên tuổi. Sau 4 năm tìm hiểu, năm 2018, hai người kết hôn tại Brazil.

Khi chồng đá bóng, Marcele lo việc nhà, nấu nướng, dọn dẹp, học cách thích nghi với cuộc sống mới, kết bạn với người Việt (Ảnh: FBNV)

Hôn nhân cũng đồng nghĩa với việc Marcele bắt đầu đồng hành cùng chồng đi qua những bước ngoặt trong sự nghiệp. Khi Xuân Son nhận lời sang Nhật Bản thi đấu, cô quyết định gác lại việc học đại học để cùng chồng bắt đầu cuộc sống mới ở nước ngoài.

Nhưng chuyến đi đầu tiên không diễn ra như kỳ vọng. Ngay trong giai đoạn đầu thi đấu tại Nhật Bản, Xuân Son gặp chấn thương nặng và phải nghỉ dài hạn. Marcele khi đó vừa chăm sóc chồng, vừa tự xoay xở với cuộc sống nơi đất khách. Sau khoảng sáu tháng, Xuân Son mới có thể trở lại tập luyện.

Sau Nhật Bản, Xuân Son chuyển sang Đan Mạch nhưng không tìm được nhiều cơ hội phát triển. Đến năm 2020, anh nhận lời sang Việt Nam thi đấu cho đội bóng thành Nam.

Đồng hành cùng chồng, Marcele lại sang Việt Nam để vun vén cuộc sống gia đình, chăm sóc hai con trai để Xuân Son tập trung cho cho bóng đá. Cô cũng từng bước thích nghi với cuộc sống ở Việt Nam, từ những ngày đầu còn bỡ ngỡ trước giao thông đến việc làm quen với văn hóa, ẩm thực và con người nơi đây.

Tại ASEAN Cup 2024, trong trận chung kết lượt về, tiền đạo sinh năm 1997 tiếp tục dính chấn thương nặng. Đồng hành cùng Xuân Son trong thời gian khó khăn này vẫn là bà xã Marcele Seippel.

Bà xã là người đã đồng hành cùng Xuân Son trong suốt thời gian bị chấn thương sau trận chung kết ASEAN Cup 2024

Thời điểm Xuân Son mới bị chấn thương, nàng WAG cập nhật tình hình của anh trên trang cá nhân. Cô viết: “Gửi đến tất cả những ai đang lo lắng, Rafaelson (tên Brazil của Xuân Son) sẽ vượt qua chấn thương này một cách mạnh mẽ. Cảm ơn tất cả những lời cầu nguyện bình an, hãy tiếp tục cầu nguyện cho anh ấy”.

Kể từ thời điểm Xuân Son dính chấn thương đến hiện tại, Marcele Seippel vẫn luôn sát bên cạnh ông xã. Còn cô chính là động lực để tiền đạo đang khoác áo đội Nam Định mạnh mẽ, kiên cường hơn trong hành trình phía trước.